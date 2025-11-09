बॉलीवुड एक्टर फरहान अख्तर इन दिनों अपनी फिल्म '120 बहादुर' को लेकर चर्चा में हैं. जिसका ट्रेलर हाल ही में रिलीज किया गया है. फिल्म में एक्ट्रेस राशि खन्ना उनकी पत्नी का रोल निभा रहे हैं. ऐसे में एक्ट्रेस ने सेट से कुछ अनदेखी फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की और शूट के दिनों को याद करते हुए भावुक हो गई. उन्होंने कहा कि वो मैदान में नहीं गई, लेकिन हर दिन युद्ध को जिया..

राशि ने शेयर की '120 बहादुर' की अनदेखी तस्वीरें

राशि खन्ना ने सेट से ये तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर की हैं. तस्वीरों में फिल्म के गेटअप में नजर आ रही हैं. उन्होंने राजस्थानी लुक कैरी किया है. इन तस्वीरों के साथ राशि ने एक भावुक नोट भी लिखा. एक्ट्रेस ने लिखा, "वो युद्ध के मैदान में नहीं गईं, लेकिन उन्होंने हर दिन युद्ध को जिया. सुगन शैतान सिंह भाटी से मिलिए. मैंने उन्हें अपने सीने में रखा और ये उन महिलाओं के लिए है जो चुपचाप प्यार करती हैं, जो देश के आह्वान पर घर संभालती हैं और जो गर्व और दर्द को एक साथ निभाती हैं. #120बहादुर.."

फैंस ने लुटाया एक्ट्रेस के लुक पर प्यार

राशि की इस पोस्ट पर फैंस अब खूब रिएक्शन दे रहे हैं और एक्ट्रेस के लुक की भी जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक फैन ने लिखा, "आपने इस किरदार को एक आत्मा दी.." एक अन्य ने लिखा, "खूबसूरत तस्वीरें.." बता दें कि फिल्म का ट्रेलर 6 नवंबर, 2025 को रिलीज़ किया गया था. वहीं फिल्म 21 नवंबर को पर्दे पर रिलीज होने वाली है. जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार है.

राशि खन्ना का वर्कफ्रंट

राशि खन्ना बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस हैं. उन्हें आखिरी बार हिंदी फिल्म ‘द साबरमती रिपोर्ट’ में देखा गया था. फिल्म में उनके साथ विक्रांत मैसी लीड रोल में नजर आए थे. फिल्म की कहानी और दोनों स्टार्स की एक्टिंग की इसमें खूब तारीफ हुई थी.

