फरहान अख्तर की आने वाली फिल्म ‘120 बहादुर’ पर एक नई विवाद की शुरुआत हो गई है. दिल्ली हाई कोर्ट में इस फिल्म के सर्टिफिकेट को चुनौती देते हुए एक जनहित याचिका दायर की गई है. यह याचिका कल दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच के सामने सुनवाई के लिए लिस्ट है.

दिल्ली हाईकोर्ट में संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा ने दाखिल की अर्जी

यह फिल्म 1962 के रेज़ांग ला युद्ध के हीरो मेजर शैतान सिंह भाटी पर आधारित है. जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था. फिल्म 21 नवंबर को रिलीज़ होने वाली है. याचिका एक चैरिटेबल ट्रस्ट संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा उसके ट्रस्टी और युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिजन बता रहे कुछ व्यक्तियों ने दायर की है. याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि फिल्म में इतिहास को गलत तरीके से दिखाया गया है. उनका कहना है कि फिल्म मेजर शैतान सिंह को काल्पनिक नाम भाटी देकर एकमात्र नायक के रूप में पेश करती है जबकि रेज़ांग ला के युद्ध में 120 अहीर सैनिकों की सामूहिक वीरता को नजरअंदाज किया गया है.

View this post on Instagram A post shared by Excel Entertainment (@excelmovies)

फ़िल्म में इतिहास को तोड़-मरोड़कर को दिखाने का आरोप

दिल्ली हाईकोर्ट में दखिल याचिका में ये भी कहा गया है कि यह फ़िल्म सिनेमैटोग्राफ एक्ट, 1952 की धारा 5B और 1991 के सर्टिफिकेशन गाइडलाइंस के खिलाफ है, जो इतिहास को तोड़-मरोड़कर दिखाने से रोकती हैं. इसके साथ ही BNSS की धारा 356 का भी उल्लंघन बताई गई है जिसके तहत मृत व्यक्तियों की गरिमा ठेस पहुंचाने पर कार्रवाई का प्रावधान है.

याचिकाकर्ताओं ने की ये मांग

याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से मांग की है कि फिल्म का नाम बदलकर ‘120 वीर अहीर’ किया जाए और सभी 120 सैनिकों के नाम जोड़े जाएं और एक उचित डिस्क्लेमर शामिल किया जाए. कोर्ट में दाखिल अर्जी में कहा गया है कि 10 नवंबर को उन्होंने केंद्र सरकार और सीबीएफसी को इस संबंध में पत्र भी लिखा लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।.अब मामला हाई कोर्ट में है,जहां कल होने वाली सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं.

ये भी पढ़ें -

सलीम-सलमा की 61वीं वेडिंग एनिवर्सरी में सलमान समेत शामिल हुआ पूरा खान परिवार, देखें इनसाइड तस्वीरें