यश कुमार की 100वीं फिल्म 'विधवा बनी सुहागन' का ट्रेलर हुआ रिलीज, देखिए धमाकेदार झलक

भोजपुरी सिनेमा के भरोसेमंद और पॉपुलर स्टार यश कुमार ने अपने फिल्मी करियर में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है. उन्होंने 100 फिल्मों का आंकड़ा पार कर लिया है. उनकी 100वीं फिल्म 'विधवा बनी सुहागन' का ट्रेलर आज रिलीज हुआ और देखते ही देखते ये लोगों और फिल्म प्रेमियों के बीच चर्चा में आ गया. ये फिल्म यश कुमार के लंबे और मेहनत भरे करियर की कामयाबी का प्रतीक मानी जा रही है.

ट्रेलर में दिखा इमोशन और सस्पेंस का तड़का

फिल्म का ट्रेलर बेहद प्रभावशाली है. इसमें इमोशन, एक्शन, सस्पेंस और समाजिक मुद्दों का संतुलन देखने को मिलता है. 'विधवा बनी सुहागन' समाज की रूढ़ियों और महिलाओं के संघर्ष को मजबूती से पेश करती है. ट्रेलर देखकर साफ लग रहा है कि ये सिर्फ मनोरंजन वाली फिल्म नहीं है बल्कि समाज को सोचने पर मजबूर करने वाला संदेश भी देती है.

यश कुमार-सपना चौहान की नई जोड़ी

इस फिल्म में यश कुमार के साथ सपना चौहान भी नजर आ रही हैं. ये जोड़ी पहली बार एक साथ स्क्रीन पर दिखाई दे रही है. ट्रेलर में दोनों की केमिस्ट्री और भावनाओं का अंदाज लोगों को काफी पसंद आया. यश कुमार अपने एक्टिंग से फिर साबित कर रहे हैं कि वो हर तरह के किरदार में खुद को आसानी से ढाल सकते हैं.

सामाजिक संदेश वाली फिल्म

यश कुमार की फिल्मों की खासियत हमेशा ये रही है कि उनका फोकस कहानी और संदेश पर रहता है. उनकी ज्यादातर फिल्में मनोरंजन के साथ-साथ सामाजिक मुद्दों को भी उठाती हैं. 'विधवा बनी सुहागन' भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाती दिख रही है. यही वजह है कि यश कुमार की फिल्मों को लोगों का खास प्यार मिलता है.

फिल्म की पूरी टीम और रिलीज की तैयारी

तन्वी मल्टीमीडिया के बैनर तले बनी इस फिल्म में यश कुमार और सपना चौहान के अलावा अवधेश मिश्रा, बलेश्वर सिंह, राधे कुमार, यामिनी जोशी, जया पांडेय, ममता वर्मा, रागिनी दुबे, संजीव मिश्रा, चंदन कश्यप, सपू चौहान और काजल झा भी अहम रोल में नजर आएंगे. फिल्म के निर्माता दीपक शाह और निर्देशक प्रमोद शास्त्री हैं. कथा-पटकथा और संवाद एस. के. चौहान ने लिखे हैं जबकि संगीत मुन्ना दुबे का है. फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है और लोगों का दिल जीतने की पूरी तैयारी में है.