कौन है आकाश दीप को पवन सिंह के गाने पर नचाने वाली लड़की? भोजपुरी से है गहरा कनेक्शन

Who Is Shilpi Raghwani: भारतीय क्रिकेटर आकाश दीप अपनी तिलक को लेकर चर्चा में हैं. इस प्री-वेडिंग समारोह से उनके कई वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें उन्हें कुछ भोजपुरी स्टार्स के साथ ठुमके लगाते हुए देखा गया. लेकिन इसी बीच उनका एक वीडियो कुछ ज्यादा ही वायरल हो गया. वो पवन सिंह के गाने 'राजा जी के दिलवा टूट जाई' पर ठुमके लगाते दिखे, जिसमें उनके साथ एक लड़की भी थिरकती दिखी, जो उन्हें अपने साथ झुमाते हुए दिखी. चलिए बताते हैं उनके बारे में.

दरअसल, आकाश दीप जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. वो बिहार के रोहताज जिले के सासाराम के रहने वाले हैं और वो 24 जून, 2026 को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. ऐसे में उनका तिलक सम्मान समारोह 21 जून को हुआ, जिसमें परिवार और करीबी दोस्तों के साथ ही भोजपुरी स्टार्स की टोली भी पहुंची थी. इस दौरान भोजपुरी स्टार गुजन सिंह और अंकुश राजा ने अपने गानों से समा ही बांध दिया.

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इसी बीच आकाश दीप का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो भोजपुरी की फेमस अभिनेत्री के साथ स्टेज पर पवन सिंह के गाने पर ठुमके लगाते नजर आए. भोजपुरी गाना 'राजा जी के दिलवा टूट जाई' पर उनका डांस उनके साथ काफी वायरल हुआ. इतना ही नहीं, उस भोजपुरी एक्ट्रेस संग ठुमके लगाने से पहले उन्होंने चुमावन की रस्म (शादी से पहले की रस्म) भी अदा की थी. उनका नाम शिल्पी राघवानी है.

कौन है आकाश दीप संग ठुमके लगाने वाली लड़की?

अब अगर आकाश दीप संग ठुमके लगाने वाली शिल्पी राघवानी के बारे में बात की जाए तो वो भोजपुरी की जानी-मानी एक्ट्रेस हैं, जो रील्स वीडियो बनाकर काफी पॉपुलर हुई हैं. भोजपुरी में आने से पहले वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और रील-टिकटॉक स्टार भी रह चुकी हैं. उन्होंने भोजपुरी गानों पर रील बनाने के लिए जाना जाता था. बाद में शिल्पी राघवानी को भोजपुरी म्यूजिक वीडियो में खेसारी लाल यादव लेकर आए. उन्होंने उनके साथ पहला म्यूजिक वीडियो नवरात्रि के मौके पर किया था. इसके बाद उनकी किस्मत चमक गई और उन्होंने इंडस्ट्री के बड़े स्टार्स पवन सिंह, अंकुश राजा संग खूब म्यूजिक वीडियोज में काम किया. यहां तक कि अब वो भोजपुरी में फिल्में भी करती हैं.

गौरतलब है कि शिल्पी राघवानी गोपालगंज से ताल्लुक रखती हैं और उनका निक नेम आरोही है. शिल्पी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और इंस्टाग्राम पर उनके 30 लाख फॉलोअर्स हैं.

Indian cricketer Akash Deep dancing to Bhojpuri songs with Bhojpuri actors during his Tilak ceremony. Pure desi vibes and full-on celebration. 🔥 pic.twitter.com/Ylgs1AYehq — सीतामढ़ी जिला 🇮🇳 (@SitamarhiJila) June 22, 2026

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आकाश दीप के तिलक में पहुंचे ये भोजपुरी स्टार्स

इतना ही नहीं, आकाश दीप के तिलक में भोजपुरी के कई स्टार्स पहुंचे थे. इसमें भोजपुरी की जानी-मानी एक्ट्रेस रहीं पाखी हेगड़े का भी नाम शामिल है. एक वक्त था जब उनकी और निरहुआ की जोड़ी इंडस्ट्री और स्क्रीन पर हिट थी. इसके अलावा इस समारोह में सिंगर गुंजन सिंह, अंकुश राजा, और शिल्पी राघवानी जैसे सितारे पहुंचे थे. अंकुश और गुंजन ने अपनी परफॉर्मेंस से चार चांद ही लगा दिए थे.