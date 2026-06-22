कौन है आकाश दीप को पवन सिंह के गाने पर नचाने वाली लड़की? भोजपुरी से है गहरा कनेक्शन

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनभोजपुरी सिनेमाकौन है ये लड़की? जिसके संग आकाश दीप ने पवन सिंह के गाने पर लगाए ठुमके, भोजपुरी से है गहरा कनेक्शन

कौन है ये लड़की? जिसके संग आकाश दीप ने पवन सिंह के गाने पर लगाए ठुमके, भोजपुरी से है गहरा कनेक्शन

Akash Deep Dance With Bhojpuri Stars: भारतीय क्रिकेटर आकाश दीप ने भोजपुरी गानों पर जमकर ठुमके लगाए लेकिन क्या आप जानते हैं उस लड़की को, जिसके संग वो जमकर थिरके हैं.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 22 Jun 2026 10:45 PM (IST)
Preferred Sources

Who Is Shilpi Raghwani: भारतीय क्रिकेटर आकाश दीप अपनी तिलक को लेकर चर्चा में हैं. इस प्री-वेडिंग समारोह से उनके कई वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें उन्हें कुछ भोजपुरी स्टार्स के साथ ठुमके लगाते हुए देखा गया. लेकिन इसी बीच उनका एक वीडियो कुछ ज्यादा ही वायरल हो गया. वो पवन सिंह के गाने 'राजा जी के दिलवा टूट जाई' पर ठुमके लगाते दिखे, जिसमें उनके साथ एक लड़की भी थिरकती दिखी, जो उन्हें अपने साथ झुमाते हुए दिखी. चलिए बताते हैं उनके बारे में.

दरअसल, आकाश दीप जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. वो बिहार के रोहताज जिले के सासाराम के रहने वाले हैं और वो 24 जून, 2026 को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. ऐसे में उनका तिलक सम्मान समारोह 21 जून को हुआ, जिसमें परिवार और करीबी दोस्तों के साथ ही भोजपुरी स्टार्स की टोली भी पहुंची थी. इस दौरान भोजपुरी स्टार गुजन सिंह और अंकुश राजा ने अपने गानों से समा ही बांध दिया.

यह भी पढ़ें: प्राइम वीडियो पर एंटरटेनमेंट का धमाका, 'ग्राम चिकित्सालय 2' समेत रिलीज हो रहीं ये 6 सीरीज

इसी बीच आकाश दीप का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो भोजपुरी की फेमस अभिनेत्री के साथ स्टेज पर पवन सिंह के गाने पर ठुमके लगाते नजर आए. भोजपुरी गाना 'राजा जी के दिलवा टूट जाई' पर उनका डांस उनके साथ काफी वायरल हुआ. इतना ही नहीं, उस भोजपुरी एक्ट्रेस संग ठुमके लगाने से पहले उन्होंने चुमावन की रस्म (शादी से पहले की रस्म) भी अदा की थी. उनका नाम शिल्पी राघवानी है.

 
 
 
 
 
Instagram पर यह पोस्ट देखें
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aarohi_ (@shilpiraghwani) द्वारा साझा की गई पोस्ट

कौन है आकाश दीप संग ठुमके लगाने वाली लड़की?

अब अगर आकाश दीप संग ठुमके लगाने वाली शिल्पी राघवानी के बारे में बात की जाए तो वो भोजपुरी की जानी-मानी एक्ट्रेस हैं, जो रील्स वीडियो बनाकर काफी पॉपुलर हुई हैं. भोजपुरी में आने से पहले वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और रील-टिकटॉक स्टार भी रह चुकी हैं. उन्होंने भोजपुरी गानों पर रील बनाने के लिए जाना जाता था. बाद में शिल्पी राघवानी को भोजपुरी म्यूजिक वीडियो में खेसारी लाल यादव लेकर आए. उन्होंने उनके साथ पहला म्यूजिक वीडियो नवरात्रि के मौके पर किया था. इसके बाद उनकी किस्मत चमक गई और उन्होंने इंडस्ट्री के बड़े स्टार्स पवन सिंह, अंकुश राजा संग खूब म्यूजिक वीडियोज में काम किया. यहां तक कि अब वो भोजपुरी में फिल्में भी करती हैं.

गौरतलब है कि शिल्पी राघवानी गोपालगंज से ताल्लुक रखती हैं और उनका निक नेम आरोही है. शिल्पी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और इंस्टाग्राम पर उनके 30 लाख फॉलोअर्स हैं.

यह भी पढ़ें: 15 करोड़ में 470% प्रॉफिट कमाने वाली मलयालम फिल्म, जो मोहनलाल की 'दृश्यम 3' को भी देती है टक्कर

आकाश दीप के तिलक में पहुंचे ये भोजपुरी स्टार्स

इतना ही नहीं, आकाश दीप के तिलक में भोजपुरी के कई स्टार्स पहुंचे थे. इसमें भोजपुरी की जानी-मानी एक्ट्रेस रहीं पाखी हेगड़े का भी नाम शामिल है. एक वक्त था जब उनकी और निरहुआ की जोड़ी इंडस्ट्री और स्क्रीन पर हिट थी. इसके अलावा इस समारोह में सिंगर गुंजन सिंह, अंकुश राजा, और शिल्पी राघवानी जैसे सितारे पहुंचे थे. अंकुश और गुंजन ने अपनी परफॉर्मेंस से चार चांद ही लगा दिए थे.

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 22 Jun 2026 10:40 PM (IST)
Tags :
Bhojpuri Akash Deep
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

भोजपुरी सिनेमा
कौन है ये लड़की? जिसके संग आकाश दीप ने पवन सिंह के गाने पर लगाए ठुमके, भोजपुरी से है गहरा कनेक्शन
कौन है आकाश दीप को पवन सिंह के गाने पर नचाने वाली लड़की? भोजपुरी से है गहरा कनेक्शन
भोजपुरी सिनेमा
पवन सिंह का 10 साल पुराने भोजपुरी सॉन्ग ने बनाया रिकॉर्ड, मिले 800 मिलियन व्यूज, यूट्यूब पर उड़ाया गर्दा
पवन सिंह का 10 साल पुराने भोजपुरी सॉन्ग ने बनाया रिकॉर्ड, मिले 800 मिलियन व्यूज, यूट्यूब पर उड़ाया गर्दा
भोजपुरी सिनेमा
9 अवॉर्ड्स, 600% प्रॉफिट, खेसारी लाल की वो भोजपुरी फिल्म, जिसने बॉक्स ऑफिस पर मचाया था गदर
9 अवॉर्ड्स, 600% प्रॉफिट, खेसारी लाल की वो भोजपुरी फिल्म, जिसने बॉक्स ऑफिस पर मचाया था गदर
भोजपुरी सिनेमा
'पति पहले करियर बाद में...', दूसरी शादी पर बोले यश कुमार, अंजना सिंह में नहीं थी वाइफ वाली क्वालिटी?
'पति पहले करियर बाद में...', दूसरी शादी पर बोले यश कुमार, अंजना सिंह में नहीं थी वाइफ वाली क्वालिटी?
Advertisement

वीडियोज

Lucknow Coaching Center Fire | Sandeep Chaudhary: लखनऊ अग्निकांड...15 मासूमों का हत्याकांड? | Yogi
Lucknow Coaching Center Fire: कोचिंग सेंटर में आग, गिर गए छात्र? | UP News | Yogi | Aliganj
Bharat Tiwari Encounter: सिस्टम बना 'हत्यारा', ब्राह्मण था इसलिए मारा? | Samrat Choudhary | Bihar
Balan: The Boy मे दिखी मां-बेटे की अनोखी कहानी, दमदार ट्विस्ट्स और शानदार अभिनय का मास्टरपीस
Maa Inti Bangaaram Review: Samantha ने दमदार एक्शन और इमोशन से जीता दिल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कतर के रास लाफान की फैक्ट्री में ब्लास्ट, 13 विदेशी कामगारों की मौत, 66 घायल, भारतीय दूतावास ने जारी की हेल्पलाइन
कतर के रास लाफान की फैक्ट्री में ब्लास्ट, 13 विदेशी कामगारों की मौत, 66 घायल, भारतीय दूतावास ने जारी की हेल्पलाइन
बिहार
भरत तिवारी एनकाउंटर के बीच CM सम्राट चौधरी की दो टूक, 'सफाई अभियान चलता रहेगा'
भरत तिवारी एनकाउंटर के बीच CM सम्राट चौधरी की दो टूक, 'सफाई अभियान चलता रहेगा'
साउथ सिनेमा
कांप उठेगा बॉक्स ऑफिस! 'टॉक्सिक' ही नहीं, 'केजीएफ' स्टार यश की आ रहीं ये 5 धमाकेदार फिल्में
कांप उठेगा बॉक्स ऑफिस! 'टॉक्सिक' ही नहीं, 'केजीएफ' स्टार यश की आ रहीं ये 5 धमाकेदार फिल्में
फ़ुटबॉल
फीफा वर्ल्ड कप में ईरान का ऐतिहासिक कमाल, अमेरिका की धरती पर तोड़ा 60 साल पुराना रिकॉर्ड
फीफा वर्ल्ड कप में ईरान का ऐतिहासिक कमाल, अमेरिका की धरती पर तोड़ा 60 साल पुराना रिकॉर्ड
विश्व
तेज झटकों से कांप उठी अफगानिस्तान की धरती, पूर्वी प्रांत हिंदू कुश में आया 5.2 तीव्रता का भूकंप
तेज झटकों से कांप उठी अफगानिस्तान की धरती, पूर्वी प्रांत हिंदू कुश में आया 5.2 तीव्रता का भूकंप
इंडिया
क्रॉस वोटिंग के 'झूठ' का फैसला करेंगे भगवान? कर्नाटक BJP में 'मंदिर शपथ' पर बवाल, दिल्ली तलब हुए नेता!
क्रॉस वोटिंग के 'झूठ' का फैसला करेंगे भगवान? कर्नाटक BJP में 'मंदिर शपथ' पर बवाल, दिल्ली तलब हुए नेता!
ऑटो
शौक पड़ा भारी! Mahindra Thar को कराया मॉडिफाई, अब 4 लाख का इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट
शौक पड़ा भारी! Mahindra Thar को कराया मॉडिफाई, अब 4 लाख का इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट
शिक्षा
CBSE 12वीं में रांची की बेटी का कमाल, री-इवैल्यूएशन के बाद हासिल किए 500 में 500 नंबर
CBSE 12वीं में रांची की बेटी का कमाल, री-इवैल्यूएशन के बाद हासिल किए 500 में 500 नंबर
ENT LIVE
Cocktail 2 Review: शाहिद कपूर, रश्मिका मंदना और कृति सेनन का शानदार काम
Cocktail 2 Review: शाहिद कपूर, रश्मिका मंदना और कृति सेनन का शानदार काम
ABP NEWS
यह कोई नदी नहीं है, यह तमिलनाडु में ऊटी बस स्टैंड की तस्वीर है।
यह कोई नदी नहीं है, यह तमिलनाडु में ऊटी बस स्टैंड की तस्वीर है।
ABP NEWS
आज विजय थलापति का जन्मदिन है, जिसे तमिलनाडु में मनाया जा रहा है।
आज विजय थलापति का जन्मदिन है, जिसे तमिलनाडु में मनाया जा रहा है।
ABP NEWS
रोहिणी आचार्य ने फादर्स डे पर यह खास वीडियो क्यों शेयर किया?
रोहिणी आचार्य ने फादर्स डे पर यह खास वीडियो क्यों शेयर किया?
ABP NEWS
TMC का रामेंदु इसलिए बच गया क्योंकि वह पुलिस के साथ था, अगर वह अकेला होता, तो जनता उसके साथ क्या करती?
TMC का रामेंदु इसलिए बच गया क्योंकि वह पुलिस के साथ था, अगर वह अकेला होता, तो जनता उसके साथ क्या करती?
Embed widget