टुनटुन यादव और सपना चौहान का देसी धमाका, गाना 'अहिरान के जाति' रिलीज के साथ हुआ वायरल

भोजपुरी संगीत जगत में एक बार फिर देसी जोश और गर्व से भरा धमाकेदार गाना छा गया है. JMF भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज हुआ “अहिरान के जाति” फैंस के बीच तेजी से वायरल हो रहा है.

“अहिरान के जाति” रिलीज होते ही छाया

इस गाने को अपनी दमदार आवाज और जोशीले अंदाज में गाया है टुनटुन यादव और खुशी कक्कर ने, जबकि वीडियो में भोजपुरी की ग्लैमरस स्टार सपना चौहान ने अपनी दिलकश अदाओं से गाने को चार चांद लगा दिए हैं. गाने के बोल, संगीत और फिल्मांकन सब मिलकर इसे एक सुपरहिट शानदार एंथम बना रहे हैं.

अहिर संस्कृति, एनर्जी और ग्लैमर का अनोखा संगम

“अहिरान के जाति” में ग्रामीण परिवेश, लोकगौरव और आधुनिक प्रस्तुति का ऐसा संगम देखने को मिलता है जो आज के भोजपुरी फैंस के स्वाद से पूरी तरह मेल खाता है. गीत में न केवल अहिर समाज की ट्रेडीशन और कड़ी मेहनत जीवन की झलक दिखाई देती है, बल्कि यह गाना अपनी एनर्जी और लय से हर वर्ग के लोगों को जोड़ रहा है. सपना चौहान की स्क्रीन प्रेजेंस और टुनटुन यादव की सिंगिंग इस गाने को एक इमोशनल और जोशीला टच देती है.

बिट्टू-नितीश का संगीत और सपना चौहान का जलवा

गाने के बोल लिखे हैं बिट्टू विद्यार्थी ने, जबकि म्यूजिक डायरेक्ट का जिम्मा संभाला है नितीश विद्यार्थी ने. जोश से भरपूर धुन और पारंपरिक अहिरान संस्कृति को दर्शाते बोल, इस गाने को एक अलग पहचान दे रहे हैं. डायरेक्टर वेंकट महेश ने वीडियो को भव्य और लोक-भावना से जुड़ा रूप देने में कोई कसर नहीं छोड़ी. वहीं कोरियोग्राफर विक्की फ्रांसिस के डायरेक्टर में तैयार डांस सीक्वेंस गाने की जान हैं

आस्था, सम्मान और जड़ों का भव्य संगम

फिल्माने, संपादन और प्रस्तुति के स्तर पर भी यह गाना श्रेष्ठ है. डीओपी वेंकट महेश, एडिटर कृष्णेंदु अधिकारी, और पब्लिसिटी डिजाइनर साहिल रीमिक्स ने इसे मॉडर्न और अट्रैक्टिव लुक दिया है. लाइन प्रोड्यूसर मुकेश यादव और PRO रंजन सिन्हा के समन्वय में बना यह गीत अब भोजपुरी संगीत प्रेमियों के बीच चर्चा का विषय बन चुका है. “अहिरान के जाति” सिर्फ एक गाना नहीं, बल्कि आस्था, सम्मान और अपनी जड़ों पर गर्व की संगीतमय अभिव्यक्ति है.