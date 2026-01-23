हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनभोजपुरी सिनेमा'अब आप भी अपनी दुनिया बसाओ..' अक्षरा सिंह ने शेयर किया इमोशनल पोस्ट तो फैंस ने कही ये बात

'अब आप भी अपनी दुनिया बसाओ..' अक्षरा सिंह ने शेयर किया इमोशनल पोस्ट तो फैंस ने कही ये बात

अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने गुरुवार को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वो इमोशनल होती हुई नजर आ रही हैं. एक्ट्रेस के पोस्ट को देखने के बाद उन्हें फैंस घर बसाने की सलाह देते दिख रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 23 Jan 2026 11:08 AM (IST)
Preferred Sources

भोजपुरी सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री अक्षरा सिंह अपने शानदार अभिनय और गानों के जरिए दर्शकों के बीच खास पहचान बनाए हुए हैं. अभिनेत्री ने गुरुवार को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया.

इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए वीडियो में अक्षरा सिंह दारा सिंह के मशहूर सैड वॉयसओवर 'किसी को नफरत है मुझसे...' पर बेहद भावुक नजर आ रही हैं. यह वॉयसओवर लोगों के दिलों को छूने वाला है, जिसमें दुनिया की अजीबियों और इंसानी रिश्तों की उलझनों को बयां किया गया है. अक्षरा ने इस बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ अपनी एक्टिंग से भावनाओं को और गहरा कर दिया है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Akshara singh (@singhakshara)

 

वीडियो में अभिनेत्री सर्दियों के मौसम में स्टाइलिश लुक में दिख रही हैं. उन्होंने वनपीस ड्रेस के साथ जैकेट पहनी हुई है. ठंडी हवा और सड़कों पर चलते हुए वे कैमरे की तरफ देखकर एक अलग ही अंदाज में पोज दे रही हैं. वीडियो की शुरुआत से अंत तक उनकी एक्टिंग और एक्सप्रेशन काफी प्रभावशाली लग रहे हैं.

अक्षरा ने पोस्ट कर लिखा, 'हाए दुनिया.' वीडियो पोस्ट होने के बाद फैंस अभिनेत्री की खूब तारीफ कर रहे हैं. कई लोगों ने कमेंट्स में प्रतिक्रिया भी दी. एक यूजर ने लिखा, 'अब आप भी अपनी दुनिया बसाओ, पवन सिंह को याद मत करो, क्योंकि आपके लिए वो अमिताभ बच्चन जैसा प्यार नहीं करते. अब आप ऐश्वर्या राय की तरह अपना अभिषेक देख लो और अपनी दुनिया बसाओ, क्योंकि पवन सिंह सलमान खान की तरह आपको प्यार नहीं करते.'

अक्षरा सिंह समय-समय पर ऐसे क्रिएटिव कंटेंट शेयर करती रहती हैं, जो उनके फॉलोअर्स को बांधे रखते हैं.अक्षरा सिंह निरहुआ के साथ जल्द ही फिल्म 'सात फेरे चार वचन' और 'अम्बे है मेरी मां' में भी दिखने वाली हैं. फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है. अब फिल्म का ट्रेलर आने वाला है.अभिनेत्री अपनी निजी जिंदगी को लेकर काफी विवादों में रह चुकी हैं.

ये भी पढ़ें:-'बॉर्डर 2' रिलीज के साथ सुनील शेट्टी ने दी वॉर्निंग, बेटे अहान शेट्टी को टारगेट किया तो नहीं छोडूंगा

Published at : 23 Jan 2026 11:08 AM (IST)
Tags :
Akshara Singh
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'ट्रंप नहीं मोदी और जिनपिंग ताकतवर', अमेरिकी एक्सपर्ट ने कर दिया बड़ा दावा
'ट्रंप नहीं मोदी और जिनपिंग ताकतवर', अमेरिकी एक्सपर्ट ने कर दिया बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कोई देश का इस्लामीकरण करना चाहता है...अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर बाबा रामदेव का बयान
कोई देश का इस्लामीकरण करना चाहता है...अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर बाबा रामदेव का बयान
विश्व
ट्रंप का ‘ट्रिगर’ तैयार, अमेरिका का सबसे विध्वंसक जंगी बेड़ा पहुंचा ईरान के पास, क्या मचने वाली है तबाही?
ट्रंप का ‘ट्रिगर’ तैयार, अमेरिका का सबसे विध्वंसक जंगी बेड़ा पहुंचा ईरान के पास, क्या मचने वाली है तबाही?
स्पोर्ट्स
'आपका कप्तान हिंदू है', टी20 वर्ल्ड कप विवाद के बीच पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने दे दी बांग्लादेश को बड़ी नसीहत
'आपका कप्तान हिंदू है', टी20 वर्ल्ड कप विवाद के बीच पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने दे दी बांग्लादेश को बड़ी नसीहत
Advertisement

वीडियोज

Dhurandhar 2 में Vicky Kaushal का Cameo, Ranveer Singh की फिल्म से Aditya Dhar की Planning!
एक लव स्टोरी की 'कब्र' !
Karnataka Crime News: शादी से पहले खून की वारदात, धारवाड़ में मंगेतर ने दुपट्टे से की हत्या | ABP
Bharat Ki Baat: शंकराचार्य 'सीरीज' का नया एपिसोड रिलीज | Shankaracharya Controversy | CM Yogi
Janhit with Chitra Tripathi: सनातन से 'साजिश' चल रही है? | Shankaracharya Controversy | Magh Mela
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'ट्रंप नहीं मोदी और जिनपिंग ताकतवर', अमेरिकी एक्सपर्ट ने कर दिया बड़ा दावा
'ट्रंप नहीं मोदी और जिनपिंग ताकतवर', अमेरिकी एक्सपर्ट ने कर दिया बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कोई देश का इस्लामीकरण करना चाहता है...अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर बाबा रामदेव का बयान
कोई देश का इस्लामीकरण करना चाहता है...अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर बाबा रामदेव का बयान
विश्व
ट्रंप का ‘ट्रिगर’ तैयार, अमेरिका का सबसे विध्वंसक जंगी बेड़ा पहुंचा ईरान के पास, क्या मचने वाली है तबाही?
ट्रंप का ‘ट्रिगर’ तैयार, अमेरिका का सबसे विध्वंसक जंगी बेड़ा पहुंचा ईरान के पास, क्या मचने वाली है तबाही?
स्पोर्ट्स
'आपका कप्तान हिंदू है', टी20 वर्ल्ड कप विवाद के बीच पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने दे दी बांग्लादेश को बड़ी नसीहत
'आपका कप्तान हिंदू है', टी20 वर्ल्ड कप विवाद के बीच पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने दे दी बांग्लादेश को बड़ी नसीहत
बॉलीवुड
Border 2 X Review: सनी देओल की 'बॉर्डर 2' की तारीफ करते नहीं थक रहे लोग, बोले- 'देखकर रोंगटे खड़े हो गए, ब्लॉकबस्टर है फिल्म'
'बॉर्डर 2' की तारीफ करते नहीं थक रहे लोग, बोले- 'देखकर रोंगटे खड़े हो गए'
यूटिलिटी
हर किसी को नहीं मिलता पीएम उज्ज्वला योजना का फायदा, ये महिलाएं नहीं कर सकतीं आवेदन
हर किसी को नहीं मिलता पीएम उज्ज्वला योजना का फायदा, ये महिलाएं नहीं कर सकतीं आवेदन
ट्रेंडिंग
देख लें डॉग लवर्स... कुत्ते को प्यार से सहला रहा था शख्स, फिर अचानक कर दिया हमला, देखें वीडियो
देख लें डॉग लवर्स... कुत्ते को प्यार से सहला रहा था शख्स, फिर अचानक कर दिया हमला, देखें वीडियो
लाइफस्टाइल
Republic Day 2026: 77वें गणतंत्र दिवस पर भेजें देशभक्ति से भरे प्रेरणादायक कोट्स, जो भर देंगे हर भारतीय में जोश
77वें गणतंत्र दिवस पर भेजें देशभक्ति से भरे प्रेरणादायक कोट्स, जो भर देंगे हर भारतीय में जोश
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
ENT LIVE
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
Embed widget