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हिंदी न्यूज़मनोरंजनभोजपुरी सिनेमासोहेल खान ने भोजपुरी गाने पर हिलाया 'जिला', पवन सिंह के सॉन्ग 'लॉलीपॉप' उड़ाया गर्दा, Video Viral

सोहेल खान ने भोजपुरी गाने पर हिलाया 'जिला', पवन सिंह के सॉन्ग 'लॉलीपॉप' उड़ाया गर्दा, Video Viral

Sohail Khan Viral Video: सोहेल खान का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन पर भोजपुरी का स्वैग देखने के लिए मिल रहा है. वो पवन सिंह के सुपरहिट गाने पर जिला हिलाते नजर आए.

By : राहुल यादव | Updated at : 14 Jun 2026 01:54 PM (IST)
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सलमान खान के भाई और अभिनेता सोहेल खान अक्सर अपनी फिल्मों या फिर फिटनेस के साथ लुक्स को लेकर चर्चा में रहते हैं. कई बार ऐसा होता है कि वो अपने किसी ना किसी वीडियो को लेकर भी सुर्खियों में आ जाते हैं. ऐसे में अब उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन पर भोजपुरिया स्वैग देखने के लिए मिला. वो पवन सिंह के गाने पर कमरिया तो हिलाते दिखे साथ ही जिला भी हिलाया. चलिए बताते हैं इसके बारे में.

दरअसल, सोहेल खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखने के लिए मिल रहा है कि वो भोजपुरी स्टार पवन सिंह के सुपरहिट गाने पर धमाल मचाते हुए नजर आए. अभिनेता पवन सिंह के सॉन्ग 'लॉलीपॉप' पर गर्दा उड़ाते हुए नजर आए. उनका ये वीडियो किसी पार्टी का लग रहा है.

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सोहेले के वीडियो पर लोगों ने दिए ऐसे रिएक्शन्स

वीडियो में सोहेल खान, पवन सिंह के गाने पर डांस करने में इतने मशरूफ नजर आ रहे हैं, जिसे देख फैंस भी खुश हो गए हैं और जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'पावर खत्म ना होई.' दूसरे ने लिखा, 'पवन सिंह नॉर्थ इंडिया का किंग.', तीसरे ने लिखा, 'बॉलीवुड को भोजपुरी पर नचाने वाला एक ही है पावरस्टार.' इसी तरह से लोग इस पर कमेंट्स कर रहे हैं और भोजपुरी पावरस्टार पवन सिंह की तारीफ कर रहे हैं. 

 
 
 
 
 
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बॉलीवुड स्टार्स को नचा चुके ये भोजपुरी सिंगर्स

ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी बॉलीवुड स्टार ने भोजपुरी सिंगर्स के गाने पर कमरिया हिलाई है. इसके पहले सलमान खान को पवन सिंह ने 'बिग बॉस 19' में नचाया था, जिसमें वो 'राजा जी के दिलवा' गाने पर झूमते दिखे थे. वहीं, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव 'स्त्री 2' और 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के गानों पर बॉलीवुड स्टार्स को झुमा चुके हैं. 

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गौरतलब है कि बॉलीवुड में इन दिनों भोजपुरी गानों का गजब क्रेज देखने के लिए मिल रहा है. हाल ही में अक्षरा सिंह ने अक्षय कुमार के साथ 'वेलकम टू द जंगल' में गर्दा उड़ाया. वहीं, 'धमाल 4' में भोजपुरी सबसे पुराना हिट गाना 'फुलवरी बिना चटनी' को बैकग्राउंड स्कोर के तौर पर फिल्माया गया है.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 14 Jun 2026 01:54 PM (IST)
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