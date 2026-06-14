सलमान खान के भाई और अभिनेता सोहेल खान अक्सर अपनी फिल्मों या फिर फिटनेस के साथ लुक्स को लेकर चर्चा में रहते हैं. कई बार ऐसा होता है कि वो अपने किसी ना किसी वीडियो को लेकर भी सुर्खियों में आ जाते हैं. ऐसे में अब उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन पर भोजपुरिया स्वैग देखने के लिए मिला. वो पवन सिंह के गाने पर कमरिया तो हिलाते दिखे साथ ही जिला भी हिलाया. चलिए बताते हैं इसके बारे में.

दरअसल, सोहेल खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखने के लिए मिल रहा है कि वो भोजपुरी स्टार पवन सिंह के सुपरहिट गाने पर धमाल मचाते हुए नजर आए. अभिनेता पवन सिंह के सॉन्ग 'लॉलीपॉप' पर गर्दा उड़ाते हुए नजर आए. उनका ये वीडियो किसी पार्टी का लग रहा है.

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सोहेले के वीडियो पर लोगों ने दिए ऐसे रिएक्शन्स

वीडियो में सोहेल खान, पवन सिंह के गाने पर डांस करने में इतने मशरूफ नजर आ रहे हैं, जिसे देख फैंस भी खुश हो गए हैं और जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'पावर खत्म ना होई.' दूसरे ने लिखा, 'पवन सिंह नॉर्थ इंडिया का किंग.', तीसरे ने लिखा, 'बॉलीवुड को भोजपुरी पर नचाने वाला एक ही है पावरस्टार.' इसी तरह से लोग इस पर कमेंट्स कर रहे हैं और भोजपुरी पावरस्टार पवन सिंह की तारीफ कर रहे हैं.

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बॉलीवुड स्टार्स को नचा चुके ये भोजपुरी सिंगर्स

ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी बॉलीवुड स्टार ने भोजपुरी सिंगर्स के गाने पर कमरिया हिलाई है. इसके पहले सलमान खान को पवन सिंह ने 'बिग बॉस 19' में नचाया था, जिसमें वो 'राजा जी के दिलवा' गाने पर झूमते दिखे थे. वहीं, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव 'स्त्री 2' और 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के गानों पर बॉलीवुड स्टार्स को झुमा चुके हैं.

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गौरतलब है कि बॉलीवुड में इन दिनों भोजपुरी गानों का गजब क्रेज देखने के लिए मिल रहा है. हाल ही में अक्षरा सिंह ने अक्षय कुमार के साथ 'वेलकम टू द जंगल' में गर्दा उड़ाया. वहीं, 'धमाल 4' में भोजपुरी सबसे पुराना हिट गाना 'फुलवरी बिना चटनी' को बैकग्राउंड स्कोर के तौर पर फिल्माया गया है.