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हिंदी न्यूज़मनोरंजनभोजपुरी सिनेमापवन सिंह संग बड़े पर्दे पर आग लगाएंगी शिव्या पठानिया, रोमांटिक हिंदी फिल्म से करेंगी डेब्यू

पवन सिंह संग बड़े पर्दे पर आग लगाएंगी शिव्या पठानिया, रोमांटिक हिंदी फिल्म से करेंगी डेब्यू

Pawan Singh Shivya Pathania New Movie: टीवी एक्ट्रेस शिव्या पठानिया अब जल्द ही बड़े पर्दे पर डेब्यू करने जा रही हैं. हालांकि खास बात है कि उनके साथ भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह स्क्रीन शेयर करेंगे.

Written By : कलीम सलमानी |  Edited By: श्रेया शर्मा |  Updated at : 18 Jul 2026 06:13 PM (IST)
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भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह के साथ काम करना कई कलाकारों का सपना होता है. फिल्मी दुनिया से लेकर पॉलिटिक्स तक, पवन सिंह ने अपनी एक खास पहचान बनाई है, जिसके दर्शक दीवाने हैं. इसी बीच उनसे जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि एक्ट्रेस शिव्या पठानिया जल्द ही पावर स्टार के साथ स्क्रीन शेयर करने वाली है, जो उनके लिए बहुत खास होने वाला हैं. 

पवन सिंह संग करेंगी रोमांस

बताया जा रहा है कि शिव्या पठानिया छोटे पर्दे के बाद अब बड़े पर्दे पर डेब्यू करने वाली हैं, जिसमें उनके साथ पवन सिंह लीड रोल में नजर आएंगे. हालांकि ये फिल्म भोजपुरी में नहीं, बल्कि हिंदी में होने वाली है. इस फिल्म से पवन सिंह भी हिंदी सिनेमा में डेब्यू करने जा रहे है, जो उनके फैंस के लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है. जहां शिव्या पठानिया अपनी पहली फिल्म को लेकर एक्साइटेड हैं, वहीं पवन सिंह जैसे सुपरस्टार के साथ स्क्रीन शेयर करना उनकी खुशी को दोगुना कर रहा है. 

 
 
 
 
 
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जल्द रिलीज होगी फिल्म 

शिव्या ने फिल्म को लेकर बताया कि ये एक रोमांटिक फिल्म होने वाली है, जिसमें बहुत खूबसूरत गाने भी हैं और पवन सिंह भी बहुत प्रोफेशनल हैं. वो सेट पर समय से पहुंच जाते है और अपने किरादर के लिए काफी मेहनत करते हैं. फिल्म की शूटिंग भोपाल और लखनऊ में हुई है, जहां इनकी फैन फॉलोइंग देख कर वो दंग रह गई थीं. नार्थ साइड में उनका स्टारडम देखने लायक है और लोग इनके लिए पागल हैं. 

पौराणिक सीरियल में नजर आ चुकी हैं शिव्या

बता दें कि फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और इसका डबिंग पार्ट अभी बाकी है. बड़े पर्दे पर देखने के लिए दर्शकों को थोड़ा और इंतजार करना होगा. लेकिन ये फिल्म जब भी सिनेमाघरों में रिलीज होगी, तो दर्शकों को बहुत पसंद आएगी. वहीं बात करें शिव्या की, तो उन्होंने कई पौराणिक सीरियल्स में काम किया है और अपनी पहचान बनाई हैं, जिनमें 'राधा कृष्ण', 'राम सिया के लव कुश' और 'लक्ष्मी नारायण' शो शामिल हैं. 

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About the author कलीम सलमानी

कलीम सलमानी ABP News के पॉपुलर शो 'सास बहू और साज़िश' (SBS) में पिछले 11 वर्षों से एसोसिएट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं. एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का लंबा अनुभव रखने वाले कलीम को ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर शो प्रोडक्शन तक का गहरा और बारीक अनुभव है. वह पिछले डेढ़ दशक से टीवी और मनोरंजन जगत की हर बड़ी हलचल को दर्शकों तक पूरी विश्वसनीयता के साथ पहुँचा रहे हैं.
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Published at : 18 Jul 2026 06:13 PM (IST)
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