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हिंदी न्यूज़मनोरंजनभोजपुरी सिनेमाशाहरुख खान ने 'तारक मेहता' बनने से सालों पहले ही कर दी थी ये भविष्यवाणी, जेठालाल से जुड़ा कनेक्शन जान होंगे हैरान

शाहरुख खान ने 'तारक मेहता' बनने से सालों पहले ही कर दी थी ये भविष्यवाणी, जेठालाल से जुड़ा कनेक्शन जान होंगे हैरान

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' टीवी का मोस्ट पॉपुलर सिटकॉम है. शो 2008 से शुरू हुआ था. शाहरुख खान ने 2001 में ही एक फिल्म में इस शो से जुड़ी एक भविष्यवाणी कर दी थी.

Reported By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 18 Jun 2026 04:27 PM (IST)
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'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' फैंस का फेवरेट शो है. इस शो में दिलीप जोशी लीड रोल में हैं. शो में वो जेठालाल के रोल में हैं और शो में उनके पिता का नाम चंपकलाल है. शो 2008 में शुरू हुआ था. इस शो से पहले दिलीप जोशी कई फिल्मों में छोटे-मोटे रोल कर चुके हैं. 

शाहरुख संग दिखे थे दिलीप जोशी

वो 2001 में शाहरुख खान की 'वन टू का फोर' में नजर आए थे. इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ दिलीप जोशी भी नजर आए थे. फिल्म में एक ऐसा डायलॉग है जो 2008 में जाकर 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में सच हो गया. दरअसल, फिल्म में दिलीप जोशी के कैरेक्टर का नाम चंपक होता है. फिल्म के एक सीन में शाहरुख खान उन्हें 'चंपक की औलाद' कहकर बुलाते हैं. वहीं 2008 में जब तारक मेहता आया तो दिलीप जोशी सच में चंपक के बेटे बन गए. 

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सोशल मीडिया पर इन दिनों फिल्म से जुड़ा ये वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें दिलीप जोशी सीढ़ियों के नीचे सो रहे होते हैं. शाहरुख खान ऊपर से आते हैं और दिलीप से टकराकर गिर जाते हैं. फिर वो कहते हैं- 'चंपक की औलाद', कितनी बार कहा है कि सीढ़ियों के सामने बिस्तर मत लगाया कर रोज सुबह बाथरूम जाते हुे लगती है.

फिल्म की बात करें तो इसे शशिलाल के नायर ने बनाया था. फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर एआर रहमान थे. फिल्म 30 मार्च 2001 में रिलीज हुई थी. फिल्म में जूही चावला और जैकी श्रॉफ जैसे स्टार्स थे. फिल्म फ्लॉप हो गई थी.

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वहीं शो तारक मेहता की बात करें तो ये शो 2008 से चल रहा है. इस शो में एक सोसायटी में रहने वाली फैमिलीज की कहानी दिखाई जाती है. शो में पड़ोसियों की बॉन्डिंग, मुश्किल की घड़ी में एक-दूसरे के लिए खड़े रहना और जबरदस्त कॉमेडी दिखाई जाती है. शो को असित मोदी ने बनाया है.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 18 Jun 2026 04:27 PM (IST)
Tags :
Shah Rukh Dilip Joshi Jethalal Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah
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