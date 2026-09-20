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हिंदी न्यूज़मनोरंजनभोजपुरी सिनेमा'अगली बार जमीन पर लेटकर नाचूंगी', गणपति पर डांस करने पर ट्रोल हुईं संभावना सेठ, दिया जवाब

'अगली बार जमीन पर लेटकर नाचूंगी', गणपति पर डांस करने पर ट्रोल हुईं संभावना सेठ, दिया जवाब

संभावना सेठ गणपति चतुर्थी पर बप्पा के स्वागत के दौरान जमकर डांस करती नजर आईं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. डांस करने पर ट्रोल होने पर संभावना ने ट्रोल्स को जवाब दिया है.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 20 Sep 2026 01:18 PM (IST)
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भोजपरी और टीवी एक्ट्रेस संभावना सेठ ने गणेश चतुर्थी के मौके पर गणपति बप्पा के स्वागत के दौरान जमकर डांस किया था. उनके कई वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे. इसके बाद कुछ लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया और अब एक्ट्रेस ने ट्रोल्स को अपने अंदाज में जवाब दिया है.

संभावना सेठ ने ट्रोलर्स को दिया जवाब
संभावना सेठ ने पैपराजी संग बात करते हुए ट्रोलर्स को जवाब दिया. उन्होंने कहा, 'आप लोगो ने गंदे तरीके से इतना जूम करके वीडिया वायरल किया. मैं तो अच्छा ही नाची थी. लोगों को डांस गंदा लगा. भाई बाल धुमाना कोई गलत नहीं होता. मेरा डांस वायरल हुआ. मैंने तो दिल से किया था. मेरे बप्पा का प्यार है मेरे लिए. हमारे घर ने दो नन्हे-मुन्ने आए हैं मैं क्यों नहीं नांचू. मैं नाच रही हूं तो किसी को क्यूं प्रॉबलम है. मैं ऐसे ही नाचूंगी.'

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उन्होंने आगे कहा, 'खूब ट्रोल करो जितना ट्रोल करेंगे मैं उससे ज्यादा नाचूंगी. अलगी बार जमीन पर लेटकर नाचूंगी. जब इतना गिरा दिया है तो बुरा किस बात का मानना. मैं ऐसी ही रहूंगी.'

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बता दें, गणेश चतुर्थी के मौके पर संभावना सेठ ने बप्पा के स्वागत में खूब डांस किया था. इस दौरान उनके पति औक सास-ससुर भी मैजूद थे. डांस करते हुए उनके कई वीडियोज वायरल हुए थे, जिस पर लोगों ने भद्दे कमेंट किए थे. कुछ लोगो ने इसे वल्गर बताया था तो. वहीं कुछ ने उनके लुक्स पर कमेंट किया. 

 
 
 
 
 
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बता दे, संभावना सेठ के लिए इस साल की गणेश चतुर्थी बेहद खास रही. उन्होंने अपने दोनों बच्चों संग ये त्यौहार मनाया. इस शुभ मौके पर एक्ट्रेस ने अपने बेटे और बेटी का फेस भी सबको दिखाया.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 20 Sep 2026 01:18 PM (IST)
Tags :
Sambhavna Seth
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