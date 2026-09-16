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संभावना सेठ ने दिखाया जुड़वां बच्चों का चेहरा, बेटा और बेटी संग दिए क्यूट पोज
एक्ट्रेस संभावना सेठ हाल ही में अपने जुड़वां बच्चों का चेहरा दिखाया. उन्होंने अपने बेटे और बेटी संग क्यूट फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की है.
भोजपुरी एक्ट्रेस संभावना सेठ शादी के 10 साल बाद मां बनी थी. उन्होंने सेरोगेसी के जरिए दो जुड़वां बच्चों का वेलकम किया. पहले संभावाना ने बच्चों का नाम रिवील किया था. अब फाइनली उन्होंने अपने बेटे और बेटी का चेहरा भी दिखाया.
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संभावना सेठ ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर फैमिली फोटोज शेयर की हैंस जिसमें वो और उनके पति बच्चों को गोद में लिए पोज दे रहे हैं.
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