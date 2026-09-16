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संभावना सेठ ने दिखाया जुड़वां बच्चों का चेहरा, बेटा और बेटी संग दिए क्यूट पोज

एक्ट्रेस संभावना सेठ हाल ही में अपने जुड़वां बच्चों का चेहरा दिखाया. उन्होंने अपने बेटे और बेटी संग क्यूट फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की है.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 16 Sep 2026 10:07 AM (IST)
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भोजपुरी एक्ट्रेस संभावना सेठ शादी के 10 साल बाद मां बनी थी. उन्होंने सेरोगेसी के जरिए दो जुड़वां बच्चों का वेलकम किया. पहले संभावाना ने बच्चों का नाम रिवील किया था. अब फाइनली उन्होंने अपने बेटे और बेटी का चेहरा भी दिखाया. 

 
 
 
 
 
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संभावना सेठ ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर फैमिली फोटोज शेयर की हैंस जिसमें वो और उनके पति बच्चों को गोद में लिए पोज दे रहे हैं.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 16 Sep 2026 10:07 AM (IST)
Tags :
Sambhavna Seth
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