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हिंदी न्यूज़मनोरंजनभोजपुरी सिनेमा45 की उम्र में जुड़वां बच्चों की मां बनी संभावना सेठ, घरवालों ने सोने से भर दी झोली, एक्ट्रेस हुईं इमोशनल

45 की उम्र में जुड़वां बच्चों की मां बनी संभावना सेठ, घरवालों ने सोने से भर दी झोली, एक्ट्रेस हुईं इमोशनल

भोजपुरी एक्ट्रेस संभावना सेठ ने 45 की उम्र में जुड़वां बच्चों का वेलकम किया है. उनके घर में खुशियों का माहोल है. एक्ट्रेस की सास और ननद ने उनकी झोली सोने से भर दी है.

Reported By : मयूरी सिंह |  Updated at : 17 Jun 2026 06:19 PM (IST)
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भोजपुरी एक्ट्रेस संभावना सेठ हाल ही में मां बनी हैं. एक्ट्रेस ने 45 की उम्र में जुड़वा बच्चों का वेलकम किया. शादी के करीब 10 साल बाद वो मां बनी. उनके घर में खुशियों का माहौल है. संभावना सेठ का के ससुराल वाले खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं. उन्होंने संभावना सेठ और बच्चों को कई गिफ्ट्स दिए हैं.

ससुरालवालों ने सोने से भर दी संभावना सेठ की झोली
संभावना सेठ ने अपने यूट्यूब चैनल संभावना सेठ एंटरटेनमेंट पर एक व्लॉग शेयर किया है, जिसमें एक्ट्रेस ससुराल वालों से मिले गिफ्ट्स दिखाते हुए नजर आ रही हैं. इस दौरान एक्ट्रेस काफी इमोशनल भी हो गईं.

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संभावना सेठ के मां बनने पर उनकी सास ने सोने की चेन गिफ्ट की है. साथ ही अपने बेटे को ब्रेसलेट दिया है. इतना ही नहीं  संभावना सेठ के सास ससुर ने अपने पोती और पोते को सोने के कंगन, कमरबंद और चेन दी है. इतना सब देख संभावना सेठ व्लॉग में काफी इमोशनल हो गईं और उनके आंसु निकल पड़ें. व्लॉग में संभावना सेठ कहती नजर आ रही हैं ये बहुत ज्यादा ही कर दिया मम्मी-पापा ने.

संभावना सेठ की ननद भी उनपर प्यार लुटाती नजर आईं. एक्ट्रेस की दोनों ननद ने बच्चों को सोने का ब्रेसलेट, इयरिंग्स, रिंग और चेन दी है. इतना सब देख संभावना सेठ खुद को रोक नहीं पाई और वो रोने लगीं. संभावना सेठ व्लॉग में कहा, 'इतना सब कुछ मैने उम्मीद नहीं की थी. हमे पता ही नहीं ये सब हो रहा था. ऐसी ननद सबको मिले.'

बता दें, संभावना सेठ ने सरोगेसी के जरिए 4 जून को एक बेटा और एक बेटी का वेलकम किया. उनका 8 बार आईवीएफ फेल और कई बार मिसकैरिज हो चुका है. वो सरोगेसी के जरिए शादी के 10 साल बाद वो मां बनी हैं.

 
 
 
 
 
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संभावना सेठ ने साल 2016 में अविनाश द्विवेदी से शादी की थी. शादी के 10 साल बाद इस कपल के घर में खुशियों ने दस्तक दी है.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 17 Jun 2026 06:19 PM (IST)
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