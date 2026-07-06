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हिंदी न्यूज़मनोरंजनभोजपुरी सिनेमापर्सनैलिटी राइट्स प्रोटेक्शन मामले में रवि किशन को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत, कंटेंट हटाने के लिए दिया अल्टीमेटम

पर्सनैलिटी राइट्स प्रोटेक्शन मामले में रवि किशन को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत, कंटेंट हटाने के लिए दिया अल्टीमेटम

Ravi Kishan Personality Rights Protection: एक्टर और सांसद रवि किशन ने पर्सनैलिटी राइट्स प्रोटेक्शन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. ऐसे में अब इस मामले में एक्टर को बड़ी राहत मिली है.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Edited By: Rahul Yadav |  Updated at : 06 Jul 2026 02:40 PM (IST)
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Ravi Kishan Personality Rights Protection: एआई आने के बाद से सेलेब्स पर्सनैलिटी राइट्स प्रोटेक्शन को लेकर काफी सीरियस हो गए हैं. एआई के माध्यम से डीपफेक वीडियो के इस्तेमाल को स्टार्स ने घातक बताया था. इसके बाद एक-एक करके सभी स्टार्स अपने पर्सनैलिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं. ऐसे में अब रवि किशन दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे और उन्हें बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट की ओर से सोशल मीडिया से कंटेंट को हटाने के लिए 72 घंटे का टाइम दिया गया है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई रोक

फिल्म अभिनेता और सांसद रवि किशन की पर्सनैलिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने रवि किशन से जुडे अनाधिकृत कंटेंट को सोशल मीडिया से हटाने का आदेश दिया है. जस्टिस ज्योति सिंह ने रवि किशन की किसी भी अपमानजनक या अश्लील सामग्री के प्रकाशन पर रोक लगा दिया है.

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हाईकोर्ट ने दिया 72 घंटे का अल्टीमेटम

इतना ही नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया, गूगल, मेटा और एक्स कॉर्प को 72 घंटे के भीतर ऐसी सामग्री के वेब लिंक हटाने का भी निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने रवि किशन के नाम, तस्वीर, शक्ल-सूरत या उनकी पर्सनैलिटी के भी स्पेशल इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है. फिर चाहे इसका इस्तेमाल किसी भी कमर्शियल या पर्सनल फायदे के लिए किया गया हो. रवि किशन की फोटो और वीडियो को किसी भी तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा.

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ये सेलेब्स भी कर चुके पर्सनैलिटी राइट्स प्रोटेक्शन की अपील

गौरतलब है कि रवि किशन कोई पहले एक्टर नहीं हैं, जिन्होंने पर्सनैलिटी राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की है. इसके पहले अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, अनिल कपूर, अभिषेक बच्चन, करण जौहर और अन्य सेलेब्स भी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं. 

आपको बता दें कि बढ़ते एआई इस्तेमाल की वजह से आलिया भट्ट और कटरीना कैफ जैसे अन्य सेलेब्स के डीपफेक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आ चुके हैं, जिस पर एक्टर्स ने रिएक्शन देते हुए इसे घातक बताया था.

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Published at : 06 Jul 2026 02:39 PM (IST)
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