'पवन सिंह मुझे गर्भपात की दवा देते थे....' ज्योति सिंह का पावर स्टार पर चौंकाने वाला आरोप
Jyoti Singh Accusations On Pawan Singh: पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कई राज खोले हैं. उन्होंने पवन सिंह पर आरोप लगाया है कि वो उन्हें गर्भपात की दवाईयां देते थे.
भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह और उनकी वाइफ के बीच चल रहा विवाद तूल पकड़ता जा रहा है. हाल ही में ज्योति सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कई राज खोले हैं. उन्होंने पवन सिंह पर आरोप लगाया है कि वो उन्हें गर्भपात की दवाईयां देते थे.
जब ज्योति सिंह से पूछा गया कि क्या वो पवन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी, उन्होंने कहा- हां, अगर वो मुझे पत्नी रूप में नहीं स्वीकार करते हैं तो लड़ूंगी, पार्टी अभी नहीं बताऊंगी. पार्टी जहां से देगी टिकट वहां चुनाव लड़ूंगी
ज्योति सिंह ने अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर आगे बताया कि वो और पवन सिंह लगभग डेढ़ साल ही साथ रहे. उसके बाद दोनों अलग हो गए. ज्योति ने आरो लगाया कि पवन सिंह उनका फोन तक नहीं उठाते हैं. ज्योति ने आगे अक्षरा सिंह के सपोर्ट के लिए उनका शुक्रिया अदा किया.
