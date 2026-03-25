'सेटलमेंट करने के लिए राजी हूं..' ज्योति सिंह के साथ नहीं रहना चाहते पवन सिंह, बोले-तलाक चाहिए

भोजपुरी एक्टर पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच चल रहे विवाद के बारे में हर कोई जानता है.इन दिनों वो कोर्ट-कचहरी के चक्कर काटते हुए नजर आ रहे हैं.दरअसल, उनका और उनकी वाइफ ज्योति का तलाक का केस चल रहा है.

इस केस की सुनवाई फरवरी में भी की गई थी, लेकिन तब पवन सिंह नदारत रहे थे. वहीं, इस बार ज्योति सिंह कोर्ट नहीं पहुंची. पवन सिंह ने इस बार जज से कहा कि वो अपनी पत्नी के संग नहीं रहना चाहते हैं. इतना ही नहीं बल्कि वो वन टाइम सेटेलमेंट के लिए तैयार हैं.

पवन सिंह ने कहा उन्हें तलाक चाहिए

आपको बता दें कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के तलाक मामले में 25 मार्च को कोर्ट में सुनवाई हुई है. एक्टर ने जज आशुतोष कुमार से कहा कि अब अपनी पत्नी के संग नहीं रहना चाहते हैं और उन्हें तलाक चहिए.हालांकि, उनकी वाइफ इस दौरान कोर्ट में नहीं थीं.

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रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट जाने से पहले पवन सिंह हनुमानगढ़ी मंदिर गए थे. उसके बाद वो कोर्ट पहुंचे, जहां केस की सुनवाई हुई. जब वो कोर्ट से 40 मिनट बाद बाहर निकले तो उनके चेहरे पर एक अलग ही मायूसी देखने को मिली.इस दौरान उन्होंने पैप्स से भी बात नहीं की.

पैप्स ने सवाल पूछे तो उन्होंने हाथ जोड़ लिया.रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ज्योति सिंह से कनेक्ट करने की कोशिश की. लेकिन, उन्होंने जॉइन नहीं किया.पवन सिंह के वकील ने इस बारे में जानकारी दी कि एक्टर एक बार में ही सारा सेटलमेंट करने के लिए राजी हैं.

क्योंकि उन्हें अपनी पत्नी के साथ अब बिल्कुल भी नहीं रहना है. ऐसे में वो चाहते हैं कि ये केस जल्द से जल्द खत्म हो जाए.वहीं, ज्योति ने पिछली सुनवाई के दौरान कहा था कि उन्होंने इस शादी में काफी कुछ झेला है. पति का साथ और सपोर्ट उन्हें कभी भी नहीं मिला.

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