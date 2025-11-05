पवन सिंह का 'एक बिहारी सौ पर भारी' सॉन्ग रिलीज, बिहार चुनाव के बीच खूब हो रहा है ट्रेंड

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनभोजपुरी सिनेमापवन सिंह का 'एक बिहारी सौ पर भारी' सॉन्ग रिलीज, बिहार चुनाव के बीच खूब हो रहा है ट्रेंड

Pawan Singh New Song Release: भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह इन दिनों बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर व्यस्त हैं, लेकिन इसी बीच उनका एक नया सॉन्ग रिलीज हुआ है, जिसे फैंस खूब पसंद कर रहे हैं.

By : आईएएनएस | Updated at : 05 Nov 2025 12:16 PM (IST)
Preferred Sources

भोजपुरी एक्टर और सिंगर पवन सिंह इन दिनों बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए एनडीए के लिए प्रचार करने में व्यस्त हैं. इसी के साथ प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करते हुए सॉन्ग भी रिलीज कर रहे हैं. वहीं अब पवन सिंह का नया सॉन्ग ‘एक बिहारी सौ पर भारी’ रिलीज हो गया है, जो रिलीज के साथ ही सोशल मीडिया पर छा गया है. गाने में पवन सिंह की एनर्जी और बिहारी अंदाज को फैन्स खूब पसंद कर रहे हैं.

पवन सिंह का नया सॉन्ग रिलीज 
पवन सिंह का नया सॉन्ग 'एक बिहारी सौ पर भारी' यूट्यूब पर रिलीज हो चुका है और सिंगर ने इंस्टाग्राम पर सॉन्ग के रिलीज की जानकारी दी है. पवन सिंह सॉन्ग में किसी दबंग नेता की तरह दिख रहे हैं, जो किसी से नहीं डरते. सॉन्ग में वे कहते हैं, "हमसे करें कौन रंगदरिया, सौ गो पर भारी एक बिहरिया." सॉन्ग में सिंगर के साथ एक्ट्रेस रूबा खान दिख रही हैं. गाने में पवन का देसी स्टाइल और जोशभरा परफॉर्मेंस लोगों का दिल जीत रहा है.

गाने के लिरिक्स राजकुमार प्रियदर्शी ने लिखे हैं, जबकि गाने को पावरस्टार पवन सिंह और गोल्डी यादव ने मिलकर गाया है. फैंस भी गाने को खूब पसंद कर रहे हैं और जय यूपी-जय बिहार के नारे लगा रहे हैं. इससे पहले पवन सिंह चुनावी गीत भी रिलीज कर चुके हैं. उनका 'जोड़ी मोदी-नीतीश जी के हिट होई' और 'घाटे चलल मोदी-नीतीश' काफी पसंद किया गया. प्रचार में भी गीतों का इस्तेमाल भरपूर तरीके से हो रहा है.

चुनाव प्रचार में हैं व्यस्त 
बता दें इन दिनों पवन सिंह चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं और बिहार के अलग-अलग जिलों और गांवों में रोड शो करने के लिए पहुंच रहे हैं. उन्होंने मंगलवार को ही अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट की है जिसमें उनके रोड शो में हजारों की संख्या में लोग दिख रहे हैं. पवन सिंह हेलीकॉप्टर में बैठकर भी अपनी जनसभा में पहुंच रहे हैं, जहां लोग सिंगर की एक झलक देखने के लिए बेताब दिख रहे हैं.

 
 
 
 
 
Published at : 05 Nov 2025 12:16 PM (IST)
Pawan Singh Ek Bihari 100 Pe Bhari
