रिलीज होते ही छाया पवन सिंह का नया गाना 'छिल देबू का', फैंस बोले- पक्का 100 मिलियन जाएगा

भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह अक्सर सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं. उनका हर एक गाना रिलीज होते ही फैंस के बीच ट्रेंड करने लगता है. वहीं एक बार फिर वो अपने नए धमाकेदार गाने 'छिल देबू का' को लेकर चर्चा में हैं.

रिलीज होते ही छाया पवन सिंह का नया गाना

'छिल देबू का' गाना आरवीएफ यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है और सोशल मीडिया पर आते ही तेजी से वायरल हो गया है और दर्शकों से इसे जबरदस्त रिसपॉन्स मिल रहा है. इस गाने में पवन सिंह के साथ गायिका ख़ुशी कक्कर की आवाज ने खास रंग भरा है, जिसे फैंस खूब पसंद कर रहे हैं.

गाने को लेकर बोलें पवन सिंह

गाने को लेकर पवन सिंह ने कहा कि उन्होंने हमेशा दर्शकों की पसंद को ध्यान में रखकर गाने गाए हैं और यह गाना भी उसी कड़ी का हिस्सा है. उनके अनुसार, 'छिल देबू का' एक ऐसा ट्रैक है जिसमें एनर्जी, रोमांस और मनोरंजन का जबरदस्त मेल देखने को मिलेगा.

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पवन सिंह ने बताया कि इस गाने की खास बात इसकी धुन और बोल हैं, जो सीधे लोगों के दिल तक पहुंचते हैं. उन्होंने कहा कि जब भी कोई गाना बनाते हैं तो कोशिश रहती है कि उसमें भोजपुरी संस्कृति की झलक हो और दर्शकों को नया अनुभव मिले. इस गाने में खुशी कक्कड़ की आवाज़ ने भी चार चांद लगा दिए हैं, जिससे गाना और भी आकर्षक बन गया है.

उन्होंने आगे कहा कि आज के दौर में सोशल मीडिया और यूट्यूब पर दर्शकों की प्रतिक्रिया बहुत मायने रखती है, और 'छिल देबू का' को मिल रहा प्यार यह साबित करता है कि दर्शक अभी भी अच्छे और एनर्जेटिक गानों को पसंद करते हैं. पवन सिंह ने अपने फैंस का धन्यवाद करते हुए कहा कि उनके समर्थन के बिना कोई भी कलाकार आगे नहीं बढ़ सकता.

बता दें, इस गाने के बोल आशुतोष तिवारी और निक्की निहाल ने लिखे हैं, जबकि संगीत प्रियांशु सिंह ने दिया है. म्यूजिक और बीट्स इतने एनर्जेटिक हैं कि यह गाना रिलीज के साथ ही पार्टी और डांस प्लेलिस्ट में जगह बना चुका है.

गाने को खूब पसंद कर रहें फैंस

पवन सिंह के फैंस इस गाने को 'ब्लॉकबस्टर' बता रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'भोजपुरी इंडस्ट्री में एक ही पैदा हुआ हैं वो पवन सिंह है' वहीं दूसरे ने लिखा, 'ये गाना पक्का 100 मिलियन जाएगा.'