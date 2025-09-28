पवन सिंह की एक्स गर्लफ्रेंड अक्षरा सिंह ने साड़ी-बिंदी से जीता दिल, एक्सप्रेशन ने मचाया धमाल

भोजपुरी इंडस्ट्री की मशहूर और टैलेंटेड एक्ट्रेस अक्षरा सिंह सिर्फ फिल्मों और गानों की दुनिया में ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त पकड़ बनाए रखती हैं. वो जहां भी जाती हैं, अपने स्टाइल और नैचुरल अंदाज से लोगों का ध्यान खींच ही लेती हैं. उनके इंस्टाग्राम पोस्ट्स का इंतजार फैंस दिल थामकर करते हैं.

अक्षरा सिंह ने बनाया वीडियो

इस बीच रविवार को अक्षरा सिंह ने एक खूबसूरत वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट की, जिसमें वह अपने भोजपुरी गाने 'भोली सी मईया' पर रील बनाती नजर आ रही हैं.

वीडियो में अक्षरा सिंह साड़ी पहने बेहद प्यारी लग रही हैं. सफेद साड़ी, गले में ट्रेडिशनल ज्वेलरी, झुमके, लाल बिंदी और उनके चेहरे की मुस्कान, सब मिलकर उनको शानदार लुक दे रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by Akshara singh (@singhakshara)

वीडियो में वह अपने नए गाने 'भोली सी मईया' पर लिप्सिंक करती नजर आ रही हैं. इस दौरान उनके एक्सप्रेशन्स कमाल के हैं और गाने के बोल के अनुसार वो अपने हाथों से डांस स्टैप कर रही हैं. उनके जैस्चर फैंस के दिलों को जीत रहे हैं. इस वीडियो में उनका कॉन्फिडेंस, एक्टिंग और सादगी तीनों का मिक्स देखने को मिल रहा है.

बात करें अगर भोजपुरी गाने 'भोली सी मईया' की, तो यह गाना अक्षरा सिंह की आवाज में है और साल 2025 में रिलीज हुआ है. यह एक देवी भजन है, जिसमें एक आम भक्त की भावनाओं को सरल शब्दों में पिरोया गया है. गीत में मइया की मासूमियत, भक्त की आस और मन की सच्चाई को बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया है.

अक्षरा सिंह के इस पोस्ट पर फैंस जमकर कमेंट्स कर रहे हैं. एक फैन ने कमेंट में लिखा, "आप तो खुद देवी हैं." दूसरे फैन ने लिखा, "आपकी स्माइल देखके दिन बन गया."

पर्सनल लाइफ में अक्षरा सिंह का पावर स्टार पवन सिंह के साथ अफेयर रहा था. दोनों का अफेयर और ब्रेकअप काफी खबरों में रहा था.