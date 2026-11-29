भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह काफी टाइम से अपनी पत्नी ज्योति सिंह के साथ तलाक को लेकर चर्चा में बने हुए है. अब सिंगर-एक्टर और पॉलिटिशयन एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में आ गए हैं. इस बार उन्होंने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर कर अपने परिवार से रिश्ता खत्म करने की बात लिखी, जिसने सबका ध्यान खींचा है.

पोस्ट में उन्होंने घर के झगड़ों और बर्दाश्त की सीमा पार होने का जिक्र किया. साथ ही भोजपुरी समाज से माफी भी मांगी.

पवन सिंह ने परिवार से तोड़ा रिश्ता

पवन सिंह ने इंस्टाग्राम स्टोरी सेक्शन में एक पोस्ट शेयर किया और लिखा, 'जब घर के चक्कर में पड़ जाते आदमी सब वेद शास्त्र भुला जाते आदमी... बर्दाश्त की सीमा पार होने के बाद बहुत दुखी होकर पोस्ट कर रहा हूं और आप सभी भोजपुरी समाज से हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं और बता रहा हूं कि मेरे पूरे परिवार से और खानदान से आज और अभी से कोई रिश्ता नहीं है.

उन्होंने आगे लिखा, 'हां, जिसने मुझे पैदा किया है मेरी मां... और मेरा सबसे बड़ा भाई रानू सिंह, उसके लिए जब तक जिंदा हूं, जान हाजिर है. आप सभी के परिवार का एक छोटा सा सदस्य पवन सिंह.'

पवन सिंह का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. उन्होंने रिश्ता खत्म करने की कोई वजह नहीं बताई है.

पत्नी ज्योति सिंह संग चल रहा विवाद

बता दें कि पवन सिंह की निजी जिंदगी पिछले कई सालों से चर्चा में रही है. उन्होंने दो शादियं की है. उनकी पहली शादी साल 2014 में नीलम सिंह से हुई थी. शादी के करीब एक साल बाद नीलम की मौत हो गई थी.

इसके बाद साल 2018 में उनकी शादी ज्योति सिंह से हुई थी. शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के रिश्तों में तनाव की खबरें सामने आने लगीं. इसके बाद मामला अदालत तक पहुंच गया. पवन सिंह ने बिहार के आरा स्थित फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की जबकि ज्योति सिंह ने 2022 को बलिया फैमिली कोर्ट में भरण-पोषण के लिए याचिका दायर की थी.

इस याचिका में उन्होंने मुकदमे का फैसला होने तक हर महीने पांच लाख रुपये देने की मांग की थी. ज्योति सिंह ने इस विवाद के दौरान पवन सिंह पर मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं.