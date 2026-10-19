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हिंदी न्यूज़मनोरंजनभोजपुरी सिनेमा'वाह रे राजपूताना स्वाभिमान', पवन सिंह ने अक्षरा से मांगी माफी तो पत्नी ज्योति का आया रिएक्शन

'वाह रे राजपूताना स्वाभिमान', पवन सिंह ने अक्षरा से मांगी माफी तो पत्नी ज्योति का आया रिएक्शन

भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह ने हाल ही में एक्ट्रेस अक्षरा सिंह से माफी मांगी है. उन्होंने अक्षरा को अपना बाबू और बेटा भी कहा. अब पवन सिंह की पत्नी ने रिएक्ट किया है.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 19 Oct 2026 11:32 AM (IST)
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भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह और एक्ट्रेस अक्षरा सिंह का रिश्ता हमेशा सुर्खियों में रहा है. दोनों के बीच लंबे समय तक विवाद भी चला. हाल ही में बिहार के मुंगेर में एक स्टेज शो के दौरान पवन सिंह ने अक्षरा सिंह से माफी मांगी. उन्होंने अक्षरा को अपना बाबू और बेटा तक कह दिया.

वहीं, पवन सिंह के इस बयान के बाद उनकी पत्नी ज्योति सिंह का रिएक्शन भी चर्चा में आ गया है. ज्योति ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर तंज कसा है.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 19 Oct 2026 11:32 AM (IST)
Tags :
Pawan Singh
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