'वाह रे राजपूताना स्वाभिमान', पवन सिंह ने अक्षरा से मांगी माफी तो पत्नी ज्योति का आया रिएक्शन

भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह और एक्ट्रेस अक्षरा सिंह का रिश्ता हमेशा सुर्खियों में रहा है. दोनों के बीच लंबे समय तक विवाद भी चला. हाल ही में बिहार के मुंगेर में एक स्टेज शो के दौरान पवन सिंह ने अक्षरा सिंह से माफी मांगी. उन्होंने अक्षरा को अपना बाबू और बेटा तक कह दिया.

वहीं, पवन सिंह के इस बयान के बाद उनकी पत्नी ज्योति सिंह का रिएक्शन भी चर्चा में आ गया है. ज्योति ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर तंज कसा है.