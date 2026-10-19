Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनभोजपुरी सिनेमा'बाबू'-'बच्चा' बोलकर पब्लिक में मांगी माफी, अक्षरा सिंह संग दोबारा काम करेंगे पवन सिंह, किया कंफर्म

'बाबू'-'बच्चा' बोलकर पब्लिक में मांगी माफी, अक्षरा सिंह संग दोबारा काम करेंगे पवन सिंह, किया कंफर्म

पवन सिंह ने मंच में अक्षरा सिंह और उनके परिवार से माफी मांग ली है. इसके बाद पवन सिंह ने अक्षरा संग काम करने को लेकर भी रिएक्ट किया है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 19 Oct 2026 02:22 PM (IST)
Preferred Sources

भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह ने एक्ट्रेस अक्षरा सिंह से माफी मांगी है. पवन सिंह मुंगेर के कल्याणपुर में आयोजित दुर्गा पूजा महोत्सव में पहुंचे. इस दौरान उन्होंने स्टेज से सभी के सामने अक्षरा सिंह और उनके पेरेंट्स से माफी मांगी. उन्होंने अक्षरा को बाबू भी कहा. इसके अलावा अक्षरा संग काम करने को लेकर भी रिएक्ट किया.

पवन सिंह ने मंच से फैंस से पूछा कि क्या आप लोग इस जोड़ी को फिर से साथ में देखना चाहते हैं. फिर लोग कहते हैं हां- तो फिर पवन सिंह कहते हैं बहुत जल्द नजर आएगी.

अक्षरा सिंह से मांगी पब्लिक में माफी

आगे पवन सिंह कहते हैं- मेरे बच्चे को लगता है कि मुझसे गलती हुई है, तो मैं उनको दिल से सॉरी बोलता हूं. सॉरी. मैं शुरू से एक बात बोलता हूं कि मां-बाप, मां-बाप होते हैं. उनसे बड़ा कोई नहीं होता है. किसी के लिए भी. तो अक्षरा जी के माता-पिता को मेरे चलते अगर बुरा महसूस हुआ है और गलत लगा है तो मैं भैया-भाभी से दिल से माफी मांगता हूं. प्रणाम करता हूं. प्रेम से बोलिए भारत माता की जय.

अक्षरा और पवन सिंह विवाद

पवन सिंह और अक्षरा ने साथ में भोजपुरी इंडस्ट्री में काम किया है. दोनों की जोड़ी को फैंस काफी पसंद करते थे. अक्षरा और पवन काम करते-करते करीब आ गए थे. दोनों रिलेशनशिप में रहे. हालांकि, रिश्ता चल नहीं पाया और उनका ब्रेकअप हो गया. पवन सिंह ने अक्षरा को छोड़कर ज्योति से शादी कर ली थी. पवन सिंह की शादी से अक्षरा पूरी तरह टूट गई थीं. फिर उन्होंने धीरे-धीरे खुद को संभाला और काम पर फोकस किया.

पवन सिंह से अलग होने के बाद अक्षरा ने पवन सिंह पर कई आरोप लगाए. अक्षरा ने कहा था कि पवन उनके साथ मारपीट करते थे. वो बिना गलती के भी माफी मंगवाते थे. अक्षरा का दावा था कि पवन सिंह ने अपने ईगो को शांत करवाने के लिए कई सारी चीजें उनसे करवाई. कई बार पवन सिंह ने उनसे पैर छूने के लिए भी कहा.

वहीं अक्षरा का कहना था कि वो पवन सिंह के प्यार में पागल थीं और घरवालों से छुप-छुपकर उनसे मिलने जाती थीं. 

अब लगता है कि अक्षरा और पवन के रिश्ते पहले से ठीक हो रहे हैं. पवन सिंह ने साथ में काम करने को लेकर भी हिंट दिया है. हालांकि, अक्षरा सिंह ने इस पर अभी तक कुछ रिएक्ट नहीं किया है.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
Read More
Published at : 19 Oct 2026 02:19 PM (IST)
Tags :
Pawan Singh
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

भोजपुरी सिनेमा
पवन सिंह ने एक्स गर्लफ्रेंड अक्षरा सिंह को कहा 'मेरा बाबू', फिर मांगी माफी, पत्नी ज्योति बोलीं- वाह रे राजपूताना स्वाभिमान
'वाह रे राजपूताना स्वाभिमान', पवन सिंह ने अक्षरा से मांगी माफी तो पत्नी ज्योति का आया रिएक्शन
भोजपुरी सिनेमा
पवन सिंह पर बलिया कोर्ट ने लगाया 3000 रुपये का जुर्माना, तलाक से जुड़ा है मामला
पवन सिंह पर बलिया कोर्ट ने लगाया 3000 रुपये का जुर्माना, तलाक से जुड़ा है मामला
भोजपुरी सिनेमा
'मैंने खुद उनसे कहा था शादी कर लो', मनोज तिवारी की दूसरी शादी पर बेटी रीति का खुलासा
'मैंने खुद उनसे कहा था शादी कर लो', मनोज तिवारी की दूसरी शादी पर बेटी रीति का खुलासा
भोजपुरी सिनेमा
नवरात्रि पर रिलीज हुआ ‘कंगन माई के’ का ट्रेलर, आस्था और रहस्य से भरपूर होगी माही श्रीवास्तव की फिल्म
नवरात्रि पर रिलीज हुआ ‘कंगन माई के’ का ट्रेलर, आस्था और रहस्य से भरपूर होगी माही श्रीवास्तव की फिल्म
Advertisement

वीडियोज

Mumbai News | Sansani: बॉलीवुड के सितारों पर गैंगस्टर की नजर... मुंबई में खौफ !
Tiger Shroff Firing News: टाइगर श्रॉफ के बिल्कुल सामने थे हमलावर, ताबड़तोड़ फायरिंग, सामने आया VIDEO
Tiger Shroff News: ब्लॉग बनाती रहीं अम्मा.. टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के दौरान क्या हुआ? बड़ा खुलासा !
Tiger Shroff Firing News: लॉरेंस गैंग के अनिल पंडित ने पोस्ट किया, जांच के लिए 15 टीमें बनाई गई
Sandeep Chaudhary : जनता परेशान...कारोबार का नुकसान...कब समाधान? | Rahul Gandhi | SIR | Neha Bora
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इजरायल के पीएम नेतन्याहू का टूटा अमेरिका से भरोसा, कहा- भारत से...'
इजरायल के पीएम नेतन्याहू का टूटा अमेरिका से भरोसा, कहा- भारत से...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांग्रेस में शामिल हुए जुबिन नौटियाल के पिता, कुमारी शैलजा बोलीं- मन मारकर BJP में गए
कांग्रेस में शामिल हुए जुबिन नौटियाल के पिता, कुमारी शैलजा बोलीं- मन मारकर BJP में गए
इंडिया
'प्रिंटेड डेटा, SIR की सीमा, फॉर्म 6...', चुनाव आयोग ने करीब एक महीने में क्या क्या बदला?
'प्रिंटेड डेटा, SIR की सीमा, फॉर्म 6...', चुनाव आयोग ने करीब एक महीने में क्या क्या बदला?
बॉलीवुड
टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग करने वाले तीनों शूटर कोटा से गिरफ्तार, ट्रेन से जा रहे थे दिल्ली
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: कोटा से गिरफ्तार हुए तीनों शूटर, ट्रेन से जा रहे थे दिल्ली
क्रिकेट
मुझे उल्टी आती है... धोनी ने झूला झूलने से किया मना, अनंत अंबानी के साथ मेले का वीडियो वायरल
मुझे उल्टी आती है... धोनी ने झूला झूलने से किया मना, अनंत अंबानी के साथ मेले का वीडियो वायरल
विश्व
फ्रांस की हिंसा पर ईरान ने दी चेतावनी, अराघची बोले- 'मिस्टर मैक्रों, अब...'
फ्रांस की हिंसा पर ईरान ने दी चेतावनी, अराघची बोले- 'मिस्टर मैक्रों, अब...'
इंडिया
ED ने लुधियाना के पुलिस कमिश्नर को भेजा समन, CM के वायरल वीडियो से जुड़ा मामला
ED ने लुधियाना के पुलिस कमिश्नर को भेजा समन, CM के वायरल वीडियो से जुड़ा मामला
मध्य प्रदेश
नर्मदापुरम: रेलवे स्टेशन के बाहर कार में मिले 2 बच्चों के शव, पिता की ट्रेन से कटकर मौत
नर्मदापुरम: रेलवे स्टेशन के बाहर कार में मिले 2 बच्चों के शव, पिता की ट्रेन से कटकर मौत
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget