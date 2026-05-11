3700रु में पिता चलाते थे 7 लोगों का परिवार, 20 रुपये देकर भी नहीं देख पाए थे फ्लाइट, अब निरहुआ ने बेटी को दिलाई डिफेंडर
भोजपुरी सिनेमा के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने हाल ही में अपनी बेटी को लग्जरी कार गिफ्ट की है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह खुद एक बार 20 रुपये देकर फ्लाइट नहीं देख पाए थे?
भोजपुरी सिनेमा के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ आज एक सफल अभिनेता और सिंगर के तौर पर जाने जाते हैं. उन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में और यादगार गाने गाए हैं. लेकिन एक्टर के लिए सफलता की सीढ़ी चढ़ना आसान बात नहीं थी. उन्होंने बेहद गरीबी के देखे हैं. आलम ये था कि जब वह स्ट्रगल कर रहे थे तो स्टेज शोज करने के लिए मीलों पैदल चलकर जाया करते थे और अब उन्होंने हाल ही में अपनी बेटी को लग्जरी करोड़ों की कार गिफ्ट की है. चलिए बताते हैं उनके स्ट्रगल के बारे में...
20 रुपये देकर हवाई जहाज नहीं देख पाए थे निरहुआ
निरहुआ जब पढ़ाई कर रहे थे तो वह अपने पिता के साथ कोलकाता में रहते थे. जहां उनके पिता मजदूरी किया करते थे. वहीं निरहुआ कोलकाता में बीकॉम करने के लिए गए थे. एक बार एक्टर ने अपनी फेसबुक में बताया था कि वह जब कोलकाता गए थे तो वहां दमदम एयरपोर्ट पर 20 रुपये में प्लेन को दिखाए जाने की सुविधा थी. ऐसे में एक बार वह भी वहां पिता के साथ पहुंचे थे. उन्होंने टिकट भी खरीद लिया था लेकिन बाद में पता चला था कि ये सुविधा अब बंद कर दी गई है. उस समय उन्हें बहुत गुस्सा आया था और तभी सोच लिए थे कि जीवन में कुछ बड़ा करेंगे और एक दिन फ्लाइट में जरूर बैठेंगे.
3700 रुपये में 7 लोगों को परिवार पालते थे पिता
गौरतलब है कि निरहुआ अपने स्ट्रगल को लेकर कई बार बात कर चुके हैं. उन्होंने बताया था कि उनके पिता कोलकाता में एक कारखाने में काम किया करते थे. घर का खर्च वही चलाते थे. घर में परिवार के 7 सदस्य थे. वहीं, उनके पिता की तनख्वाह 3700 रुपये हुआ करता थी. उनके घर का खर्च कुछ पिता के भेजे पैसों से चलता था तो कुछ खेती की आमदनी से. एक्टर ने बचपन में बेहद ही आर्थिक तंगी देखी लेकिन पढ़ाई के बाद उन्होंने सिंगिंग में किस्मत आजमाई क्योंकि बड़े भाई (ताऊ के बेटे) का सपोर्ट था तो चीजें वहां थोड़ी सी आसान हो गई और उन्हें 2003 में 'निरहुआ सटल रहे' एलबम से पॉपुलैरिटी मिली.
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निरहुआ ने बेटी को दिलाई डिफेंडर
निरहुआ ने भले ही अपने करियर में काफी स्ट्रगल देखे हैं लेकिन अपने परिवार और बच्चों को वो सारी सुख सुविधाएं गेने से पीछे नहीं रहते हैं, जो उन्हें नहीं मिली थी. हाल ही में अभिनेता ने बेटी अदिति को उनके जन्मदिन के मौके पर लग्जरी कार गिफ्ट की थी. वो कार कोई और नहीं बल्कि डिफेंडर थी, जिसकी कीमत करोड़ों में है. उनकी बेटी लाइमलाइट से दूर रहती हैं और बॉक्सिंग में एक्सपर्ट हैं, जो बचपन से ही ट्रेनिंग कर रही हैं.
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निरहुआ की नेटवर्थ
बहरहाल, कभी 20 रुपये में फ्लाइट ना देख पाने वाले निरहुआ आज करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं. वह अभिनेता के साथ ही एक नेता भी हैं, जो कि बीजेपी से उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के सांसद भी रह चुके हैं. 2024 के हलफनामे के अनुसार, निरहुआ 9.4 करोड़ (चल और अचल संपत्ति) की प्रॉपर्टी के मालिक हैं. उनके पास मुंबई में 5 करोड़ का फ्लैट और गोरखपुर में 65 लाख की कमर्शियल संपत्ति है. इतना ही नहीं, रेंज रोवर और फॉर्च्यूनर जैसी कारें भी हैं, जिसमें अब डिफेंडर भी शामिल हो गई है. वहीं, रिपोर्ट्स के अनुसार, एक्टर एक फिल्म के लिए 40-50 लाख रुपये चार्ज करते हैं.
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Source: IOCL