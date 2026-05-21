हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनभोजपुरी सिनेमाBhojpuri Bawaal: निरहुआ-आम्रपाली दुबे की जिंदगी के खुलेंगे राज! ओटीटी पर मचेगा 'भोजपुरी बवाल'

Bhojpuri Bawaal: निरहुआ-आम्रपाली दुबे की जिंदगी के खुलेंगे राज! ओटीटी पर मचेगा 'भोजपुरी बवाल'

Bhojpuri Bawaal Nirahua Amrapali Dubey: भोजपुरी जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ और आम्रपाली दुबे की जिंदगी के राज पहली बार ऑन स्क्रीन खुलने वाले हैं. ओटीटी पर 'भोजपुरी बवाल' मचने वाला है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Rahul Yadav | Updated at : 21 May 2026 11:26 PM (IST)
Preferred Sources

भोजपुरी सिनेमा में दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ और आम्रपाली दुबे की जोड़ी को काफी पसंद किया जाता है. फिर चाहे वो रील का मामला हो या फिर रियल. इनकी केमिस्ट्री इस कदर हिट है कि लोग आम्रपाली को उनकी रियल वाइफ के तौर पर देखते हैं. हालांकि, दोनों ने कई बार अपने रिश्ते की बात को गलत ठहराया और दोस्ती का नाम दिया है. लेकिन, उन्हें अक्सर साथ में स्पॉट किया जाता है और अफेयर की खबरें खूब रहती हैं. ऐसे में अब दोनों की जिंदगी के राज से पर्दा उठेने वाला है. चलिए बताते हैं आखिर मामला क्या है. 

दरअसल, निरहुआ और आम्रपाली दुबे की जोड़ी जल्द ही ओटीटी शो 'भोजपुरी बवाल' में नजर आने वाली है. रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इस शो के जरिए भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी और फेमस हस्तियां अपनी जिंदगी से जुड़े राज से पर्दा उठाएंगे. माना जा रहा है कि दर्शकों को भोजपुरी स्टार्स की जिंदगी को करीब से जानने का मौका मिलेगा.

यह भी पढ़ें: अनिरुद्ध रविचंद्र या काव्या मारन, कौन है सबसे ज्यादा अमीर? शादी की फिर शुरू हुई चर्चा

'भोजपुरी बवाल' में ये हो सकते हैं कंटेस्टेंट 

रिपोर्ट्स की मानें तो ओटीटी शो 'भोजपुरी बवाल' में निरहुआ आम्रपाली दुबे के साथ ही पवन सिंह, काजल राघवानी और उनके साथ ही तेज प्रताप यादव जैसे सेलिब्रिटी नजर आने वाले हैं. जानकारी मुताबिक, बताया जा रहा है कि शो में स्टार्स अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में खुलकर तो बात करेंगे साथ ही पर्सनल लाइफ के बारे में भी बात करेंगे. 

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by JioHotstar Reality (@jiohotstarreality)

क्या है 'भोजपुरी बवाल' का फॉर्मेट?

इसके साथ ही अगर 'भोजपुरी बवाल' के फॉर्मेट के बारे में बात की जाए तो इसे 'फॉलो रियलिटी' फॉर्मेट में तैयार किया गया है, जिसमें पहले से कोई स्क्रिप्टेड ड्रामा, लड़ाइयां या फिर किसी भी तरह का एलिमिनेशन नहीं देखने के लिए मिलेगा. बताया जा रहा है कि ऑडियंस इसे सीधे तौर पर देख सकेगी.

यह भी पढ़ें: कौन हैं अनिरुद्ध रविचंद्र? काव्या मारन के साथ है शादी की चर्चा, जानें कितनी है नेटवर्थ

पहली झलक आई सामने

इतना ही नहीं, शो 'भोजपुरी बवाल' से पहली झलक भी सामने आ गई है. मेकर्स ने एक स्टिल शेयर करते हुए लिखा, 'जब बात हो भोजपुरी दिल और ठाठ की तो भोजपुरी बवाल होना ही है.' इसमें एक्टर दिनेश लाल यादव निरहुआ और आम्रपाली दुबे की पहली झलक भी दिखाई गई है. शो को लेकर दर्शकों के बीच एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई है. 

ओटीटी पर कहां देख सकते हैं शो 'भोजपुरी बवाल'?

जानकारी के मुताबिक शो को ओटीटी पर स्ट्रीम किया जाएगा. इसके साथ ही बात की जाए कि इसे किस ओटीटी प्लेटफॉर्म देख सकते हैं तो इसकी जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम की जाएगी. इसे कलर्स टीवी पर भी देख सकते हैं. पहली झलक सामने आने के बाद फैंस की एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई है. हालांकि, रिलीज की डेट अभी फाइनल नहीं की गई है, जिसका ऑफिशियली ऐलान करना बाकी है.

और पढ़ें
Published at : 21 May 2026 11:26 PM (IST)
Tags :
Amrapali Dubey NIRAHUA Bhojpuri Bawaal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

भोजपुरी सिनेमा
Bhojpuri Bawaal: निरहुआ-आम्रपाली दुबे की जिंदगी के खुलेंगे राज! ओटीटी पर मचेगा 'भोजपुरी बवाल'
निरहुआ-आम्रपाली दुबे की जिंदगी के खुलेंगे राज! ओटीटी पर मचेगा 'भोजपुरी बवाल'
भोजपुरी सिनेमा
कान्स 2026 में भोजपुरी सिनेमा का जलवा, लॉन्च हुआ आम्रपाली दुबे की फिल्म 'बीवी हो तो ऐसी' का फर्स्ट लुक पोस्टर
कान्स 2026 में भोजपुरी सिनेमा का जलवा, लॉन्च हुआ आम्रपाली दुबे की फिल्म 'बीवी हो तो ऐसी' का फर्स्ट लुक पोस्टर
भोजपुरी सिनेमा
खेसारी लाल और आकांक्षा पुरी ने यूट्यूब पर उड़ाया गर्दा, 1 साल पुराने वीडियो को मिले 65 मिलियन से ज्यादा व्यूज
खेसारी लाल और आकांक्षा पुरी ने यूट्यूब पर उड़ाया गर्दा, 1 साल पुराने वीडियो को मिले 65 मिलियन से ज्यादा व्यूज
भोजपुरी सिनेमा
खेसारी लाल यादव की वो 5 फिल्में, जिन्होंने काटा गदर, किसी ने 50 तो किसी ने 75 दिनों तक थिएटर्स में किया था कब्जा!
खेसारी की वो 5 फिल्में, जिन्होंने काटा गदर, किसी ने 50 तो किसी ने 75 दिनों तक थिएटर्स में किया था कब्जा!
Advertisement

वीडियोज

“Bandar” trailer देख fans को भूल गया “Animal”, Bobby Deol की acting की हो रही तारीफ
Honda अब वापस आ गई with new City, EV and sub 4m SUV | #honda #hondacity #autolive
Petrol-Diesel छोड़ो! ये हैं 2025-26 की सबसे Affordable EV और CNG Cars | #evindia #autolive
EV Revolution in India! पेट्रोल छोड़ अब Electric Cars की तरफ भाग रहे लोग | #evrevolution #autolive
Best EVs to shift from a petrol car: Windsor, Harrier EV, XEV 9s etc | #evindia #windsor #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बीजेपी कितने साल बाद सत्ता से बाहर हो जाएगी? एक्सिस माय इंडिया फाउंडर प्रदीप गुप्ता की बड़ी भविष्यवाणी
बीजेपी कितने साल बाद सत्ता से बाहर हो जाएगी? एक्सिस माय इंडिया फाउंडर प्रदीप गुप्ता की बड़ी भविष्यवाणी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'केवल गाय को गुड़-रोटी खिलाने से कोई गौभक्त नहीं बन जाता', शंकराचार्य का CM योगी पर निशाना
'केवल गाय को गुड़-रोटी खिलाने से कोई गौभक्त नहीं बन जाता', शंकराचार्य का CM योगी पर निशाना
चुनाव 2026
फाल्टा सीट पर री-पोलिंग पूर्ण, 87.73 प्रतिशत हुई वोटिंग, BJP उम्मीदवार देबांग्शु पांडा ने किया जीत का दावा, जानें कब आएंगे नतीजे
फाल्टा सीट पर री-पोलिंग पूर्ण, 87.73 प्रतिशत हुई वोटिंग, BJP उम्मीदवार देबांग्शु पांडा ने किया जीत का दावा, जानें कब आएंगे नतीजे
आईपीएल 2026
चेन्नई के खिलाफ शुभमन गिल का खास 'दोहरा शतक', लंबा छक्का लगाकर किया कमाल 
चेन्नई के खिलाफ शुभमन गिल का खास 'दोहरा शतक', लंबा छक्का लगाकर किया कमाल 
साउथ सिनेमा
Karuppu BO Day 7: सूर्या की 'करुप्पू' ने बॉक्स ऑफिस पर जमाई धाक, 7वें दिन कमाई पहुंची 114 करोड़ के पार
सूर्या की 'करुप्पू' ने बॉक्स ऑफिस पर जमाई धाक, 7वें दिन कमाई पहुंची 114 करोड़ के पार
इंडिया
बकरीद से पहले कलकत्ता HC का बड़ा फैसला, 'गाय कुर्बानी का हिस्सा नहीं', याचिका रद्द
बकरीद से पहले कलकत्ता HC का बड़ा फैसला, 'गाय कुर्बानी का हिस्सा नहीं', याचिका रद्द
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी के आधे फॉलोअर्स पाकिस्तानी, बीजेपी के इस नेता ने डेटा शेयर कर किया दावा
कॉकरोच जनता पार्टी के आधे फॉलोअर्स पाकिस्तानी, बीजेपी के इस नेता ने डेटा शेयर कर किया दावा
इंडिया
'होर्मजु स्ट्रेट पर अमेरिका का कब्जा', ट्रंप बोले- हमें नहीं चाहिए टोल, ईरान को दी सख्त चेतावनी
'होर्मजु स्ट्रेट पर अमेरिका का कब्जा', ट्रंप बोले- हमें नहीं चाहिए टोल, ईरान को दी सख्त चेतावनी
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Embed widget