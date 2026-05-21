Bhojpuri Bawaal: निरहुआ-आम्रपाली दुबे की जिंदगी के खुलेंगे राज! ओटीटी पर मचेगा 'भोजपुरी बवाल'

भोजपुरी सिनेमा में दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ और आम्रपाली दुबे की जोड़ी को काफी पसंद किया जाता है. फिर चाहे वो रील का मामला हो या फिर रियल. इनकी केमिस्ट्री इस कदर हिट है कि लोग आम्रपाली को उनकी रियल वाइफ के तौर पर देखते हैं. हालांकि, दोनों ने कई बार अपने रिश्ते की बात को गलत ठहराया और दोस्ती का नाम दिया है. लेकिन, उन्हें अक्सर साथ में स्पॉट किया जाता है और अफेयर की खबरें खूब रहती हैं. ऐसे में अब दोनों की जिंदगी के राज से पर्दा उठेने वाला है. चलिए बताते हैं आखिर मामला क्या है.

दरअसल, निरहुआ और आम्रपाली दुबे की जोड़ी जल्द ही ओटीटी शो 'भोजपुरी बवाल' में नजर आने वाली है. रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इस शो के जरिए भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी और फेमस हस्तियां अपनी जिंदगी से जुड़े राज से पर्दा उठाएंगे. माना जा रहा है कि दर्शकों को भोजपुरी स्टार्स की जिंदगी को करीब से जानने का मौका मिलेगा.

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'भोजपुरी बवाल' में ये हो सकते हैं कंटेस्टेंट

रिपोर्ट्स की मानें तो ओटीटी शो 'भोजपुरी बवाल' में निरहुआ आम्रपाली दुबे के साथ ही पवन सिंह, काजल राघवानी और उनके साथ ही तेज प्रताप यादव जैसे सेलिब्रिटी नजर आने वाले हैं. जानकारी मुताबिक, बताया जा रहा है कि शो में स्टार्स अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में खुलकर तो बात करेंगे साथ ही पर्सनल लाइफ के बारे में भी बात करेंगे.

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क्या है 'भोजपुरी बवाल' का फॉर्मेट?

इसके साथ ही अगर 'भोजपुरी बवाल' के फॉर्मेट के बारे में बात की जाए तो इसे 'फॉलो रियलिटी' फॉर्मेट में तैयार किया गया है, जिसमें पहले से कोई स्क्रिप्टेड ड्रामा, लड़ाइयां या फिर किसी भी तरह का एलिमिनेशन नहीं देखने के लिए मिलेगा. बताया जा रहा है कि ऑडियंस इसे सीधे तौर पर देख सकेगी.

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पहली झलक आई सामने

इतना ही नहीं, शो 'भोजपुरी बवाल' से पहली झलक भी सामने आ गई है. मेकर्स ने एक स्टिल शेयर करते हुए लिखा, 'जब बात हो भोजपुरी दिल और ठाठ की तो भोजपुरी बवाल होना ही है.' इसमें एक्टर दिनेश लाल यादव निरहुआ और आम्रपाली दुबे की पहली झलक भी दिखाई गई है. शो को लेकर दर्शकों के बीच एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई है.

ओटीटी पर कहां देख सकते हैं शो 'भोजपुरी बवाल'?

जानकारी के मुताबिक शो को ओटीटी पर स्ट्रीम किया जाएगा. इसके साथ ही बात की जाए कि इसे किस ओटीटी प्लेटफॉर्म देख सकते हैं तो इसकी जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम की जाएगी. इसे कलर्स टीवी पर भी देख सकते हैं. पहली झलक सामने आने के बाद फैंस की एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई है. हालांकि, रिलीज की डेट अभी फाइनल नहीं की गई है, जिसका ऑफिशियली ऐलान करना बाकी है.