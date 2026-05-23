हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनभोजपुरी सिनेमा'मैंने उन्हें पैसा कमाना सिखाया', मनोज तिवारी ने रवि किशन पर कसा तंज, बोले- हमारी कोई तुलना नहीं

'मैंने उन्हें पैसा कमाना सिखाया', मनोज तिवारी ने रवि किशन पर कसा तंज, बोले- हमारी कोई तुलना नहीं

Manoj Tiwari-Ravi Kishan: भोजपुरी एक्टर, सिंगर और राजनेता मनोज तिवारी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में भोजपुरी एक्टर रवि किशन पर खुलकर बात की. चलिए जानते हैं उन्होंने क्या कहा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Diksha Sharma | Updated at : 23 May 2026 05:17 PM (IST)
Preferred Sources

भोजपुरी एक्टर, सिंगर और राजनेता मनोज तिवारी इस वक्त अपने एक इंटरव्यू को लेकर चर्चा में हैं. उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में भोजपुरी एक्टर रवि किशन पर खुलकर बात की. उन्होंने रवि किशन के साथ अपने शुरुआती दिनों को याद किया. मनोज तिवारी ने कहा कि उनकी और रवि किशन की कोई तुलना नहीं है. चलिए जानते हैं उन्होंने क्या कहा.

रवि किशन और मनोज तिवारी में से कौन है बेहतर एक्टर?
सोनू शर्मा के साथ एक पॉडकास्ट में जब मनोज तिवारी से पूछा गया कि उनमें और रवि किशन में से कौन बेहतर एक्टर हैं, तो उन्होंने कहा, 'वो सब मैं बेहतर हैं. मेरा रवि किशन से बहुत प्यार है. रवि किशन में 50 खामियां हों, लेकिन वो मुझे स्वीकार हैं. जब मैं मुंबई गया हीरो बनकर, तो रवि किशन मुझसे मिलने आए थे. मैं उस समय बहुत बड़ा सुपरस्टार था. आज की डेट में रवि किशन को मेरे घर में बहुत बड़ी फोटो लगानी चाहिए और रोज बोलना चाहिए- थैंक्यू मनोज. मैंने इन लोगों को पैसा कमाना सिखाया है. आज उनका अच्छा समय चल रहा है, लेकिन पहले नहीं था.'

मेरे गानों के वजह से हिट होती थीं रवि किशन की फिल्में- मोनज तिवारी
उन्होंने आगे कहा, 'एक इंसान जो एक फिल्म के लिए 25 हजार रुपये ले रहा हो और उसी फिल्म में मनोज तिवारी एक गाना गाने के लिए डेढ़ लाख रुपये ले रहा हो- इसकी कोई तुलना है? जब हमारा कोई गाना हिट होता था तो रवि भाई उसे अपनी फिल्म में लगा देते थे, जिससे उनकी फिल्म भी हिट हो जाती थी. मैं ये बात अभिमान में नहीं बोल रहा हूं, डेटा के हिसाब से बोल रहा हूं.'

ये भी पढ़ें:- 'मेरे घमंड का कचूमर बना दिया', रवि किशन ने की माधुरी दीक्षित की तारीफ, बोले- आप बस इनको निहार सकते हैं 

मनोज तिवारी को रवि किशन की इस बार का लगा बुरा
रवि किशन अक्सर बोलते हैं मैंने मनोज तिवारी को कैमरा दिखाया. वो थोड़ी हमें गाना गाने के लिए बुलाए थे फिल्म में, वो तो प्रोड्यूसर ने बोला. मुझे बहुत बुरा लगा था, लेकिन एक बात मुझे उनकी अच्छी लगी, जब मैं मुंबई आया तो वो मुझझे मिलने गेस्ट हाउस आए थे. जब मैं एक फिल्म के लिए 80 लाख ले रहा था, तब रवि किशन 10 लाख ले रहे थे. उसके बाद भी फोटो नहीं लगाओगे क्या? मैं उसको प्यार करता हूं. ये बातें कह रहे हैं इसका मलतब ये नहीं है कि मैं उसका विरोधी हूं. मैं उसको हाथ पकड़कर घसीट के लाया हूं राजनीति में.

मेरे सामने आते ही उन्हें कुछ हो जाता है- मनोज तिवारी
इसमें कोई दोराय नहीं है कि रवि किशन ने अपने जीवन में बहुत मेहनत की है. वो दूध बेचते थे और उन्होंने काफी संघर्ष किया है. उन्होंने बहुत दुख भी झेले हैं. मैं उनकी माता जी से भी मिला हूं, वो बहुत प्यारी हैं. वो एक अच्छे एक्टर हैं और अच्छा काम करते हैं, लेकिन मेरे सामने आते ही उन्हें क्या हो जाता है, पता नहीं.'

रवि किशन और मनोज तिवारी ने इन फिल्मों में किया साथ काम
मनोज तिवारी और रवि किशन ने 'गंगा', 'जनम जनम के साथ' और 'गंगा जमुना सरस्वती' जैसी फिल्मों में साथ काम किया है. इसके अलावा इन दोनों सुपरस्टार्स ने बॉलीवुड की फिल्म 'लखनऊ सेंट्रल' (2017) में भी कैमियो हैं.

ये भी पढ़ें:- बेटी को लेने स्कूल पहुंचे मनोज तिवारी, कहा- पिता होना सौभाग्य की बात

और पढ़ें
Published at : 23 May 2026 05:17 PM (IST)
Tags :
MANOJ TIWARI RAVI KISHAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

भोजपुरी सिनेमा
'मैंने उन्हें पैसा कमाना सिखाया', मनोज तिवारी ने रवि किशन पर कसा तंज, बोले- हमारी कोई तुलना नहीं
'मैंने उन्हें पैसा कमाना सिखाया', मनोज तिवारी ने रवि किशन पर कसा तंज, बोले- हमारी कोई तुलना नहीं
भोजपुरी सिनेमा
Bhojpuri Bawaal: निरहुआ-आम्रपाली दुबे की जिंदगी के खुलेंगे राज! ओटीटी पर मचेगा 'भोजपुरी बवाल'
निरहुआ-आम्रपाली दुबे की जिंदगी के खुलेंगे राज! ओटीटी पर मचेगा 'भोजपुरी बवाल'
भोजपुरी सिनेमा
कान्स 2026 में भोजपुरी सिनेमा का जलवा, लॉन्च हुआ आम्रपाली दुबे की फिल्म 'बीवी हो तो ऐसी' का फर्स्ट लुक पोस्टर
कान्स 2026 में भोजपुरी सिनेमा का जलवा, लॉन्च हुआ आम्रपाली दुबे की फिल्म 'बीवी हो तो ऐसी' का फर्स्ट लुक पोस्टर
भोजपुरी सिनेमा
खेसारी लाल और आकांक्षा पुरी ने यूट्यूब पर उड़ाया गर्दा, 1 साल पुराने वीडियो को मिले 65 मिलियन से ज्यादा व्यूज
खेसारी लाल और आकांक्षा पुरी ने यूट्यूब पर उड़ाया गर्दा, 1 साल पुराने वीडियो को मिले 65 मिलियन से ज्यादा व्यूज
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😯Karishma का खेल खत्म, Chandrika की घर वापसी का जश्न! #sbs
Trump Ultimatum | Iran-US War Update: मिडिल ईस्ट में तनाव तेज | Breaking News |
Marco Rubio India Visit: थोडी देर में पीएम से मिलेंगे मार्को रूबियो | Breaking News
PM Modi Rojgar Mela: भारत के युवा ही देश की सबसे बड़ी ताकत- पीएम | Government Job | Youth Employment
Petrol-Diesel Price Hike: बढ़ते दामों से बिगड़ा बजट, अलग-अलग शहरों से सामने आईं तस्वीरें| New Rate |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान ने चीन को दिया झटका, 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स के लिए इस देश संग कर ली डील, मुंह ताकता रह गया ड्रैगन!
पाकिस्तान ने चीन को दिया झटका, 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स के लिए इस देश संग कर ली डील, मुंह ताकता रह गया ड्रैगन!
बिहार
बिहार: 'सरकार के पास महंगाई की मेलोडी...', तेजस्वी यादव का केंद्र पर हमला
बिहार: 'सरकार के पास महंगाई की मेलोडी...', तेजस्वी यादव का केंद्र पर हमला
क्रिकेट
इन 5 कारणों के चलते चेन्नई सुपर किंग्स नहीं कर सकी प्लेऑफ में प्रवेश, इंजरी ने बिगाड़ा पूरा खेल
इन 5 कारणों के चलते चेन्नई सुपर किंग्स नहीं कर सकी प्लेऑफ में प्रवेश, इंजरी ने बिगाड़ा पूरा खेल
साउथ सिनेमा
2027 में भौकाल मचाएंगे प्रभास, बॉक्स ऑफिस पर इन दो फिल्मों से तोड़ेंगे सारे रिकॉर्ड! जमकर कर रहे तैयारी
2027 में भौकाल मचाएंगे प्रभास, बॉक्स ऑफिस पर इन दो फिल्मों से तोड़ेंगे सारे रिकॉर्ड!
इंडिया
पेट्रोल और डीजल के 10 दिन में तीसरी बार बढ़े दाम तो आया कांग्रेस का रिएक्शन, कहा- मोदी सरकार नागरिकों को लूट...
पेट्रोल और डीजल के 10 दिन में तीसरी बार बढ़े दाम तो आया कांग्रेस का रिएक्शन, कहा- मोदी सरकार नागरिकों को लूट...
इंडिया
TMC पार्षद की हत्या या आत्महत्या? घर में लटका मिला शव, जांच में जुटी पुलिस
TMC पार्षद की हत्या या आत्महत्या? घर में लटका मिला शव, जांच में जुटी पुलिस
हेल्थ
Africa Ebola outbreak: अफ्रीका में बढ़ते Ebola केसों के बीच भारत की एंट्री, Bundibugyo वैक्सीन बनाने में जुटा सीरम इंस्टीट्यूट
अफ्रीका में बढ़ते Ebola केसों के बीच भारत की एंट्री, Bundibugyo वैक्सीन बनाने में जुटा सीरम इंस्टीट्यूट
ट्रेंडिंग
46°C की तपिश में बेहोश हुआ चमगादड़, वकीलों ने पानी पिलाकर बचाई जान, दिल छू जाएगा VIDEO
46°C की तपिश में बेहोश हुआ चमगादड़, वकीलों ने पानी पिलाकर बचाई जान, दिल छू जाएगा VIDEO
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
Embed widget