बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री के दो पावरस्टार खेसारी लाल यादव और पवन सिंह की पत्नियां भी सुर्खियों में छाई हुई हैं. खेसारी की पत्नी चंदा यादव पहले छपरा सीट से चुनाव लड़ने वाली थी हालांकि नामांकन ना होने की वजह से अब खुद खेसारी लाल यादव इस सीट से चुनाव में खड़े हुए हुए है. वहीं पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में हैं. चलिए यहां जानते हैं दोनों भोजपुरी स्टार्स की बीवियों में से ज्यादा अमीर कौन है? और किसनी नेटवर्थ कितनी है?

कितनी है खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा की नेटवर्थ?

छपरा से राजद उम्मीदवार खेसारी लाल यादव करोड़ों के मालिक हैं. चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनकी नेटवर्थ 24.81 करोड़ रुपये है, जिसमें 16.89 करोड़ रुपये की चल संपत्ति और 7.91 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति शामिल हैं. वहीं हलफनामे में उनकी पत्नी चंदा देवी की संपत्ति का ब्यौरा भी दिया गया है. इसके मुताबिक चंदा यादव के पास 7.39 करोड़ रुपये की संपत्ति है, जिसमें 90.02 लाख रुपये की चल संपत्ति और 6.49 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति के साथ-साथ 2 लाख रुपये नकद शामिल हैं.

View this post on Instagram A post shared by Chanda Yadav (@chanda_yadav27)

कितनी है पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह की नेटवर्थ?

भोजपुरी सुपस्टार पवन सिंह की पत्नी और काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी ज्योति सिंह ने अपने चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है. जिसके मुताबिक खेसारी लाल की पत्नी चंदा देवी उनसे ज्यादा अमीर हैं. ज्योति सिंह द्वारा दायर किए गए हलफनामे के मुताबिक उन्होंने अपनी कुल 18.8 लाख रुपये की अनुमानित संपत्ति का खुलासा किया है. इसमें लगभग 14 लाख रुपये मूल्य की एक 2024 ग्रैंड विटारा कार और लगभग 4 लाख रुपये मूल्य का 30 ग्राम सोना (एक मंगलसूत्र, चेन और अंगूठी) शामिल है. उन्होंने 80,000 रुपये नकद भी घोषित किए हैं और बताया है कि पिछले पांच सालों में उनकी संपत्ति में कोई इजाफा नहीं हुआ है.