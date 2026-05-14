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हिंदी न्यूज़मनोरंजनभोजपुरी सिनेमाखेसारी लाल यादव की वो 5 फिल्में, जिन्होंने काटा गदर, किसी ने 50 तो किसी ने 75 दिनों तक थिएटर्स में किया था कब्जा!

खेसारी लाल यादव की वो 5 फिल्में, जिन्होंने काटा गदर, किसी ने 50 तो किसी ने 75 दिनों तक थिएटर्स में किया था कब्जा!

Khesari Lal Yadav Top 5 Movies: खेसारी लाल की बेहतरीन भोजपुरी फिल्मों के बारे में बता रहे हैं, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर कमाल का प्रदर्शन किया. इसमें कई तो 50 और 75 हफ्तों तक सिनेमाघरों में टिकी रहीं.

By : राहुल यादव | Updated at : 14 May 2026 11:18 PM (IST)
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भोजपुरी सिनेमा के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव (khesari Lal Yadav) कभी लिट्टी चोखा बेचकर गुजारा किया करते थे. आलम ये था कि बचपन के दिनों में वो मिट्टी के घर में रहते थे. पिता परिवार चलाने के लिए चना मसाला बेचा करते थे. वहीं, खेसारी ने भैंस का दूध तक बेचा है और आज समा ऐसा है कि खेसारी लाल के नाम का सिक्का चलता है. उनकी इतनी तगड़ी फैन फॉलोइंग है कि वो जिस फिल्म या गाने में होते हैं फैंस से उनको भरपूर प्यार मिलता है. ऐसे में आज आपको उनकी टॉप 5 फिल्मों के बारे में बता रहे हैं, जिनके नाम कोई ना कोई रिकॉर्ड दर्ज है.

मेहंदी लगा के रखना

भोजपुरी फिल्म 'मेहंदी लगा के रखना' खेसारी लाल की बेहतरीन फिल्मों में से एक है. इसके तीन पार्ट आ चुके हैं और तीनों हिट रहे हैं लेकिन पहली वाली को लोगों ने काफा प्यार दिया था. रिपोर्ट्स की मानें तो ये यूट्यूब पर 'निरहुआ हिंदुस्तानी' के बाद दूसरी सबसे ज्यादा देखी जाने वाली भोजपुरी फिल्म है. इसे 40 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले हैं. इतना ही नहीं, रिपोर्ट के अनुसार, छोटे बजट के फिल्म सिनेमाघरों में 75 दिनों तक चली थी. बताया जाता है कि इसका बजट 2 करोड़ था और कमाई 17 करोड़ रही थी.

Mehandi Laga Ke Rakhna (2017) - IMDb

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दुल्हिन गंगा पार के

खेसारी लाल यादव की दूसरी ब्लॉकबस्टर भोजपुरी फिल्म 'दुल्हिन गंगा पार के' भी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में हैं. इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, फिल्म का प्रीमियर करीब 110 थिएटरों में हुआ था और इसे बंपर ओपनिंग मिली थी. इस फिल्म का इतना क्रेज था कि मेकर्स ने इसे मुंबई और गुजरात के सिनेमाघरों में भी 10 अगस्त, 2018 को रिलीज किया गया था. फिल्म में काजल राघवानी भी थीं, जिसके गाने भी हिट रहे थे.

Dulhan Ganga Paar Ke (2018) - IMDb

संघर्ष

इस लिस्ट में खेसारी लाल यादव की फिल्म 'संघर्ष' का भी नाम शामिल है, जिसने भोजपुरी सिनेमा के प्रति लोगों के नजरिए को भी बदल दिया था. रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म का बजट करीब 2 करोड़ रुपये था और इसकी कमाई 17 करोड़ रुपये थी. भोजपुरी सिनेमा में ये बड़ा रिकॉर्ड था. इसकी तरीफ बॉलीवुड तक में हुई थी. ये सिनेमाघरों में 50 हफ्तों तक टिकी रही थी.

Balam Ji Love You (2018) - IMDb

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बलम जी लव यू

इसके साथ ही खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी की जोड़ी की एक और फिल्म 'बलम जी लव यू' है, जिसे साल 2018 में रिलीज किया गया था. ये इस जोड़ी की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो इस फिल्म का बजट 2 करोड़ था और कमाई 7 करोड़ रही थी.

Coolie No.1 | कुली न.1 | Khesari Lal Yadav , Kajal Raghwani | Bhojpuri Film 2020 | HD MOVIE

कुली नंबर 1

खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी की एक और फिल्म 'कुली नंबर 1' साल 2019 में आई थी और छप्परफाड़ कमाई करके गई थी. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस फिल्म का बजट करीब 1.75 करोड़ रहा था और इसका कमाई 5 करोड़ के करीब हुई थी.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 14 May 2026 11:18 PM (IST)
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Bhojpuri KHESARI LAL YADAV
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