भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव इन दिनों सुर्खियों का हिस्सा बने हुए हैं. एक्टर ने छपरा सीट से चुनाव लड़ा है जिसके बाद से वो चर्चा में बने हुए हैं. प्रचार के दौरान खेसारी ने खूब सारे इंटरव्यू भी दिए हैं. हाल ही में उन्होंने अपने पुराने विवादों के बारे में बात की है. जिसे लेकर वो सुर्खियों में बने थे. खेसारी लाल यादव और आकांक्षा पुरी का एक जिम वीडियो आया था जिसे लेकर लोगों ने उन्हें खूब ट्रोल किया था. अब इस अश्लील वीडियो पर खेसारी ने रिएक्ट किया है साथ ही बताया है कि इसे देखकर उनकी पत्नी को भी बुरा लगा था.

खेसारी हर मुद्दे पर खुलकर बात कर रहे हैं. ऐसे में वो वायरल वीडियो पर भी बात करने से पीछे नहीं हटे. खेसारी ने पहले तो इस वीडियो को कला का नाम दिया मगर बाद में अपनी गलती मान ली. साथ ही बताया कि उनकी पत्नी चंदा को भी इसपर बुरा लगा था.

खेसारी ने किया रिएक्ट

खेसारी ने कहा- 'वो एक आर्ट था. मैंने वो उसी के हिसाब से किया था. वो मेरा आइडिया भी नहीं था. कोई विदेश का स्टंट था जो स्टेमिना जांचने के लिए किया गया था. किसी ने गाना लगाकर दिया तो आकांक्षी जी ने वो डाल दिया था. मैंने शेयर भी नहीं किया था. मगर ठीक है, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए. मुझे भी इस बात का एहसास हुआ कि नहीं करना चाहिए था. समाज के लिए ये सही नहीं है. बाद में कंट्रोल करता है आदमी. अब आगे से करेंगे.'

पत्नी को लगा था बुरा

खेसारी ने बताया कि उनकी पत्नी को ये वीडियो देखकर बहुत बुरा लगा था. उन्होंने कहा- 'उन्हें बिल्कुल बुरा लगा और लगना भी चाहिए. वो आपत्तिजनक था. उन्हें बुरा लगना जायज है, वो पत्नी हैं और उनका रिएक्शन भी सही है.'

बता दें इस वीडियो के सामने आने के बाद खेसारी और आकांक्षा के अफेयर की खबरें आने लगी थीं. ये वीडियो खूब चर्चा में रहा था. अफेयर की खबरों पर एक्ट्रेस ने कहा था कि वो खेसारी की बहुत अच्छी दोस्त हैं और उनसे प्यार करती हैं. खेसारी और आकांक्षा ने साथ में फिल्मों और म्यूजिक वीडियो में काम किया है.

