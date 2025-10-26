छठ पर खेसारी लाल यादव ने दिया फैंस को तोहफा, रिलीज हो रही है 'श्री 420'

भोजपुरी सिनेमा के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव अपने प्रशंसकों को खुश करने के लिए एक से बढ़कर एक तोहफा देते रहते हैं. रविवार को भी अभिनेता ने लोक आस्था का महापर्व छठ के पावन अवसर पर फिल्म 'श्री 420' के रिलीज की जानकारी दी.

अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर फिल्म का पोस्टर शेयर किया, जिसके साथ उन्होंने कैप्शन लिखा, "श्री 420'- छठ के शुभ अवसर पर 27 अक्टूबर को आपके सिनेमाघरों में दस्तक देगी."

'श्री 420' की स्टारकास्ट

फिल्म में खेसारी लाल यादव के साथ अभिनेत्री मधु शर्मा और श्वेता महारा मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगी. फिल्म का निर्माण मैड मूवीज बैनर के तहत मधु शर्मा और समीर अफताब कर रहे हैं, जबकि निर्देशन की कमान प्रवीण कुमार गुदुरी ने संभाली है.

फिल्म के सह-निर्माता अंशुमन सिंह हैं. इस फिल्म का संगीत कृष्णा बेदर्दी ने तैयार किया है. गीतों के बोल प्यारे लाल यादव और कृष्णा बेदर्दी ने लिखे हैं. वहीं, इसकी एडिटिंग का जिम्मा गुर्जेंट सिंह ने संभाला है.

'श्री 420' है कंप्लीट फैमिली ड्रामा एंटरटेनर

फिल्म ‘श्री 420 कंप्लीट फैमिली ड्रामा एंटरटेनर है, जोकि कॉमेडी, एक्शन, इमोशन, रोमांस और थ्रिल से भरपूर है.

खेसारी लाल यादव जल्द ही वेब सीरीज 'जमानत' में दिखने वाले हैं. इसका निर्देशन बॉलीवुड डायरेक्टर विक्रम भट्ट ने किया है. इसे रॉकेट रील्स प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा. इस फिल्म में खेसारी लाल एक्शन अवतार में नजर आएंगे और इसका फर्स्ट लुक पोस्टर जारी हो चुका है.

खेसारी लाल यादव का वर्कफ्रंट

उनकी फिल्म 'अग्निपरीक्षा' भी रिलीज के लिए लाइन पर लगी है. गौरतलब है कि फिल्म में उनके साथ आकांक्षा पुरी और नीलम गिरी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगी. इसके अलावा, सुशील सिंह, प्रकाश जैश, और विनोद मिश्रा जैसे प्रतिभाशाली कलाकार भी फिल्म का हिस्सा हैं. फिल्म का पोस्टर पहले ही रिलीज हो चुका है, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था. हालांकि फिल्म की रिलीज डेट के बारे में अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.

लाल बाबू पंडित द्वारा निर्देशित इस फिल्म को सुरिंदर यादव ने प्रोड्यूस किया है और लेखन राकेश त्रिपाठी ने किया है.