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हिंदी न्यूज़मनोरंजनभोजपुरी सिनेमा9 अवॉर्ड्स, 600% प्रॉफिट, खेसारी लाल की वो भोजपुरी फिल्म, जिसने बॉक्स ऑफिस पर मचाया था गदर

9 अवॉर्ड्स, 600% प्रॉफिट, खेसारी लाल की वो भोजपुरी फिल्म, जिसने बॉक्स ऑफिस पर मचाया था गदर

Bhojpuri Film: भोजपुरी सिनेमा के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव ने काजल राघवानी के साथ कई हिट फिल्मों में काम किया. आज आपको उनकी एक ऐसे फिल्म के बारे में बता रहे हैं, जिसने कई गुना प्रॉफिट कमाया था.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 21 Jun 2026 09:45 PM (IST)
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Most Profitable Bhojpuri Film: भोजपुरी सिनेमा में खेसारी लाल यादव को फैंस अलग-अलग नामों से बुलाते हैं. कोई उन्हें इंडस्ट्री का किंग कहता है तो कोई ट्रेंडिंग स्टार. भोजपुरी में खेसारी लाल यादव की कई एक्ट्रेसेस संग जोड़ी खूब जमी. डेब्यू के समय अंजना सिंह और स्मृति सिन्हा के साथ लोगों ने काफी पसंद किया. बाद में काजल राघवानी के साथ जोड़ी ऐसी हिट हुई कि लोग उन्हें पति-पत्नी तक समझने लगे और अफेयर के भी चर्चे शुरू हो गए. 

खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी की जोड़ी ने सैकड़ों फिल्मों में काम किया. आज वो भले ही साथ नहीं लेकिन लोग कहीं ना कहीं उन्हें स्क्रीन पर देखना मिस करते हैं. ऐसे में आज आपको इस जोड़ी की एक ऐसी हिट फिल्म के बारे में बता रहे हैं, जिसने बजट का कई गुना प्रॉफिट कमाया था.

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खेसारी लाल-काजल राघवानी की हिट फिल्म

दरअसल, खेसारी लाल-काजल राघवानी की जिस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं. ये एक रोमांटिक फैमिली ड्रामा फिल्म है, जिसमें एक्ट्रेस ने पढ़ी लिखी लड़की रोल प्ले किया है तो खेसारी ने गांव के गंवार और बिगड़ैल लड़के का. लेकिन वो अपने पिता का आज्ञाकारी बेटा होते हैं. फिल्म में अवधेश मिश्रा भी हैं, जिन्होंने उनके पिता का रोल प्ले किया है. इसे साल 2017 में रिलीज किया गया था और ये उस साल की ब्लॉकबस्टर भोजपुरी फिल्म थी. इसका टाइटल कुछ और नहीं बल्कि भोजपुरी फिल्म 'मेहंदी लगा के रखना' है.

खेसारी ने कबूला काजल राघवानी संग अफेयर, एक्ट्रेस से मिला धोखा? बोले- बर्बादी है... - Khesari lal yadav breaks silence on kajal raghwani claim of having extra marital affair breakup ...

तेलुगु फिल्म का रीमेक है 'मेहंदी लगा के रखना'

इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, खेसारी लाल यादव की फिल्म 'मेहंदी लगा के रखना' का निर्देशन रजनीश मिश्रा ने किया था. ये फिल्म 2007 में आई तेलुगु फिल्म 'आदावरी मतलाकु अर्थले वेरुले' का भोजपुरी रीमेक है. इसके भोजपुरी रीमेक को लोगों ने काफी पसंद किया था. इस छोटे बजट की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी.

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'मेहंदी लगा के रखना' की कमाई और प्रॉफिट

इसके अलावा अगर भोजपुरी फिल्म 'मेहंदी लगा के रखना' के बॉक्स ऑफिस और प्रॉफिट के बारे में बात की जाए तो इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, खेसारी लाल की इस फिल्म का बजट 2-2.5 करोड़ था जबकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 14 करोड़ का बिजनेस किया था. इस लिहाज से फिल्म का प्रॉफिट करीब 600% रहा था.

'मेहंदी लगा के रखना' ने जीते थे 9 अवॉर्ड्स

इसके साथ ही फिल्म 'मेहंदी लगा के रखना' ने 9 अवॉर्ड्स भी जीते थे. भोजपुरी का प्रतिष्ठित अवॉर्ड सबरंग फिल्म पुरस्कार 2018 में इसे 9 अवॉर्ड मिले थे. इसमें बेस्ट एक्टर मेल, बेस्ट एक्ट्रेस फीमेल, लोकप्रिय सिंगर, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट स्टोरी, बेस्ट फिल्म, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर और बेस्ट सॉन्ग जैसी कैटेगरीज में अवॉर्ड्स जीते थे. 

गौरतलब है कि भोजपुरी फिल्म 'मेहंदी लगा के रखना' के तीन सीक्वल आ चुके हैं और तीनों ही पार्ट हिट रहे हैं. फिल्म के हर पार्ट अलग कहानी और स्टार कास्ट देखने के लिए मिली है, जिसे लोगों से भरपूर प्यार मिला. फिल्म को यूट्यूब और ओटीटी प्लेटफॉर्म एमएक्स प्लेयर पर फ्री में देख सकते हैं.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 21 Jun 2026 09:44 PM (IST)
Tags :
Kajal Raghwani BOX OFFICE COLLECTION KHESARI LAL YADAV
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