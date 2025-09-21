भोजपुरी सिनेमा में खेसारी लाल यादव के नाम का डंका बजता है. उनकी हर फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट और हर गाना सोशल मीडिया पर तहलका मचाता है. इन दिनों खेसारी का गाना ‘पानी पानी’ इंटरनेट पर जमकर बवाल काट रहा है. इस गाने में उनकी भोजपुरी की बेबाक एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के साथ रोमांटिक केमिस्ट्री देखने को मिल रही है. गाने के व्यूज 100 मिलियन के पार हो चुके हैं.

अक्षरा-खेसारी की जोड़ी ने मचाया बवाल

खेसारी लाल यादव और अक्षरा सिंह का ये गाना नया नहीं है बल्कि तीन साल से भी पुराना है. लेकिन अभी भी ये सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. अक्षरा सिंह और खेसारी लाल की जोड़ी यूट्यूब गर्दा उड़ा रही है. दोनों के फैंस उनके इस गाने को बार-बार देख रहे हैं. इस गाने को अब तक 107 मिलियन से व्यूज मिल चुके हैं.

रैपर बादशाह ने दी है गाने को अपनी आवाज

खेसारी के इस गाने को बॉलीवुड और पंजाबी सिनेमा के फेमस रैपर बादशाह ने अपनी आवाज दी है. ये गाना साल 2021 में रिलीज किया गया था. गाने की वीडियो में खेसारी और अक्षरा एक-दूजे संग कोजी होते नजर आते हैं. वहीं बीच-बीच में फैंस को बादशाह की झलक देखने को मिलती है.

अक्षरा संग था खेसारी का अफेयर ?

बता दें कि अक्षरा सिंह अपने काम के साथ लव लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहती हैं. खबरें हैं कि पवन सिंह के अलग होने के बाद एक्ट्रेस का अफेयर काफी वक्त तक खेसारी लाल यादव संग भी चला था. हालांकि दोनों ने इसपर कभी खुलकर बात नहीं की. एक बार जब अक्षरा ने अपने करियर बर्बाद होने का आरोप भोजपुरी के मेल स्टार्स पर लगाया था तो खेसारी ने कहा था कि ‘उनसे पूछिएगा कि आपका जो भी करियर था वो बनाया किसने था. ये हमारी वजह से ही था.’

