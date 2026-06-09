हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनभोजपुरी सिनेमाBhojpuri Song: खेसारी लाल का ये भोजपुरी सॉन्ग 2 महीने बाद भी कर रहा ट्रेंड, मिले मिलियन्स व्यूज

Bhojpuri Song: खेसारी लाल का ये भोजपुरी सॉन्ग 2 महीने बाद भी कर रहा ट्रेंड, मिले मिलियन्स व्यूज

Khesari Lal Bhojpuri Song: भोजपुरी सिनेमा के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव का भोजपुरी सॉन्ग 'कमर में दागी' रिलीज के 2 महीने बाद भी ट्रेंड कर रहा है. इसे काफी पसंद किया जा रहा है. देखिए वीडियो.

By : राहुल यादव | Updated at : 09 Jun 2026 07:20 AM (IST)
Preferred Sources

Khesari Lal Viral Bhojpuri Song: खेसारी लाल यादव आज भोजपुरी का बड़ा नाम हैं या फिर ये कहें कि उनका नाम एक ब्रांड बन चुका है. वो किसी भी फिल्म या फिर गाने में होते हैं तो बवाल ही मचा देते हैं. उनकी फैन फॉलोइंग अब तक बॉलीवुड में भी है. आलम ये हो गया है कि एक्टर और सिंगर का कोई गाना आता है तो वो ट्रेंडिंग लिस्ट में छा ही जाता है. ऐसे में उनका नया भोजपुरी सॉन्ग दो महीने बाद भी यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहा है. 

दरअसल, खेसारी लाल यादव के जिस भोजपुरी गाने के बारे में बात कर रहे हैं उसके बोल 'कमर में दागी' है, जिसे यूट्यूब पर खूब देखा जा रहा है. इसे काफी पसंद किया जा रहा है. आलम ये है कि गाना रिलीज होने के बाद से ही छाया हुआ है. उनके इस गाने को खेसारी लाल के साथ ही शिल्पी राज ने भी गाया है और ये काफी मजेदार है, जिस पर कोई भी झूम उठता है.

यह भी पढ़ें: 292 करोड़ कमाने के बाद भी अभी तक क्यों हिट नहीं हुई 'पेद्दी'? बजट का 44% ही कर पाई वसूल

खेसारी संग सोना डे ने दी धमाकेदार परफॉर्मेंस

खेसारी लाल के भोजपुरी सॉन्ग 'कमर में दागी' यूट्यूब पर रिलीज के बाद से ही छाया हुआ है. इसमें खेसारी के साथ कोरियोग्राफर और रील स्टार सोना डे हैं, जिन्होंने अपनी बेहतरीन अदायकी से फैंस का दिल जीत लिया है. उनके डांस मूव्स बेहद की कमाल के हैं. वहीं, खेसारी के साथ सोना की केमिस्ट्री भी लाजवाब लग रही है. लाल साड़ी में उन्होंने अपनी सिजलिंग अदाओं से दिल ही जीत लिया है.

मिलियन्स में मिले व्यूज, अब भी ट्रेंड कर रहा भोजपुरी सॉन्ग

भोजपुरी गाना 'कमर में दागी' को मिलियन्स में व्यूज मिल चुके हैं. गाने को दो महीने पहले ही 31 मार्च को यूट्यूब पर रिलीज किया गया था और भोजपुरी वीडियो को अभी तक 62 मिलियन्स से ज्यादा व्यूज भी मिल चुके हैं. इतना ही नहीं, उनका ये गाना यूट्यूब पर म्यूजिक वीडियो की लिस्ट में टॉप 22 पर ट्रेंड कर रहा है.

गौरतलब है कि सॉन्ग 'कमर में दागी' को खेसारी के साथ ही शिल्पी राज ने गाया है. म्यूजिक डायरेक्टर रोशन सिंह और लिरिक्स कुंदन प्रीत के हैं.

यह भी पढ़ें: '7 लाख मिलेंगे... कॉम्प्रोमाइज करोगी तो...', 'जोधा अकबर' की एक्ट्रेस का कास्टिंग काउच पर खुलासा

कौन हैं सोना डे?

बहरहाल, अगर सोना डे के बारे में बात की जाए तो वो एक भारतीय डांसर, कंटेंट क्रिएटर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं. यही नहीं वो मुकुल गेन की गर्लफ्रेंड भी हैं, ये वही मुकुल गेन हैं, जो डांसर और कोरियोग्राफर हैं. वो 'इंडियाज बेस्ट डांसर' से चर्चा में आए थे, जहां वो अपनी गर्लफ्रेंड सोना डे के साथ पहुंचे थे. यहां दोनों ने काफी लाइमलाइट बटोरी थी. सोना डे के इंस्टाग्राम पर 9.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं. उनकी जबरदस्त पॉपुलैरिटी है.

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 09 Jun 2026 07:20 AM (IST)
Tags :
Bhojpuri Song KHESARI LAL YADAV Bhojupuri
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

भोजपुरी सिनेमा
Bhojpuri Song: खेसारी लाल का ये भोजपुरी सॉन्ग 2 महीने बाद भी कर रहा ट्रेंड, मिले मिलियन्स व्यूज
'कमर में दागी...', खेसारी लाल का ये भोजपुरी सॉन्ग 2 महीने बाद भी कर रहा ट्रेंड, मिले मिलियन्स व्यूज
भोजपुरी सिनेमा
पवन सिंह को एमएलसी का टिकट मिलने पर फूले नहीं समा रहे बड़े भाई, बोले- नाम रोशन करेंगे
पवन सिंह को एमएलसी का टिकट मिलने पर फूले नहीं समा रहे बड़े भाई, बोले- नाम रोशन करेंगे
भोजपुरी सिनेमा
सरोगेसी से दो बच्चों की मां बनीं संभावना सेठ, ऑपरेशन थियेटर में खूब रोईं, OT से दिखाया डिलीवरी का हर सीन
मां बनने के बाद खूब रोईं संभावना सेठ, ऑपरेशन थियेटर से दिखाया बच्चों की डिलीवरी का सीन
भोजपुरी सिनेमा
त्याग और रिश्तों की परीक्षा से भरी है फिल्म 'पिया रखीहS सेनूरा के लाज', ट्रेलर देख भावुक हुए दर्शक
त्याग और रिश्तों की परीक्षा से भरी है फिल्म 'पिया रखीहS सेनूरा के लाज', ट्रेलर देख भावुक हुए दर्शक
Advertisement

वीडियोज

Sansani : रील पर गोल्ड चैलेंज...चोरों ने कहा चैलेंज कबूल है | Crime News
Mahadangal: हारे तो 'INDIA' के सहारे! | INDIA Bloc Meeting | Rahul Gandhi | Mamata Banerjee
Sandeep Chaudhary: इंडिया गठबंधन की एकजुटता का सबसे सटीक विश्लेषण! | INDIA Bloc Meeting | TMC | News
Janhit : दिल्ली दरबार में दीदी हुईं 'अकेली' ! | INDIA Bloc Meeting | Mamata Banerjee | Rahul Gandhi
Bollywood News: रामायणम का फीफा वर्ल्ड कप 2026 में फर्स्ट लुक टीजर प्लान, रणबीर बने भगवान राम (08.06.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'ईरान के खिलाफ हमें आत्मरक्षा का अधिकार, भले ही ट्रंप...', US प्रेसिडेंट की धमकी का नेतन्याहू का जवाब
'ईरान के खिलाफ हमें आत्मरक्षा का अधिकार, भले ही ट्रंप...', US प्रेसिडेंट की धमकी का नेतन्याहू का जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में वाराणसी समेत 14 जिलों में हीटवेव का अलर्ट, मानसून को लेकर भी IMD ने दिया अपडेट
यूपी में वाराणसी समेत 14 जिलों में हीटवेव का अलर्ट, मानसून को लेकर भी IMD ने दिया अपडेट
इंडिया
ममता बनर्जी को बड़ा झटका, TMC के 20 सांसदों की लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी, एनडीए को किया समर्थन
ममता बनर्जी को बड़ा झटका, TMC के 20 सांसदों की लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी, एनडीए को किया समर्थन
क्रिकेट
टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाले बल्लेबाज कौन? लिस्ट में कितने भारतीय देखिए
टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाले बल्लेबाज कौन? लिस्ट में कितने भारतीय देखिए
टेलीविजन
शिल्पा शिंदे ने लगाए थे प्रोड्यूसर पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के झूठे आरोप, उपासना सिंह ने किया सपोर्ट, बोलीं- उस लड़की को मैं जानती हूं
शिल्पा शिंदे ने लगाए थे प्रोड्यूसर पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के झूठे आरोप, उपासना सिंह ने किया सपोर्ट
जनरल नॉलेज
Water Control System: समुद्र से नीचे होने के बाद भी क्यों नहीं डूबता यह देश, जानें समंदर का पानी कैसे किया कंट्रोल?
समुद्र से नीचे होने के बाद भी क्यों नहीं डूबता यह देश, जानें समंदर का पानी कैसे किया कंट्रोल?
टेक्नोलॉजी
iPhone का क्रेज खत्म? इन कारणों से एंड्रॉयड फोन की तरफ जा रहे हैं लोग
iPhone का क्रेज खत्म? इन कारणों से एंड्रॉयड फोन की तरफ जा रहे हैं लोग
हेल्थ
Heart Health: कलाई पर रखें उंगली और 10 सेकंड में जानें दिल का हाल, एक्सपर्ट ने बताया बीमारी पकड़ने का तरीका
कलाई पर रखें उंगली और 10 सेकंड में जानें दिल का हाल, एक्सपर्ट ने बताया बीमारी पकड़ने का तरीका
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget