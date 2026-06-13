खेसारी लाल यादव की शादी को 20 साल पूरे, एनिवर्सरी पर पत्नी पर लुटाया प्यार, लिखा खास नोट

भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और उनकी पत्नी चंदा यादव की शादी को 20 साल पूरे हो गए हैं. 20वीं सालगिरह के मौके पर खेसारी लाल यादव ने अपनी पत्नी चंदा यादव के लिए एक प्यार भरा नोट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने अपने दिल की बात बयां की है. उनका ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

खेसारी लाल यादव ने पत्नि पर लुटाया प्यार

खेसारी लाल यादव ने अपनी पत्नी चंदा यादव के साथ एक तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की है, जिसमें वो अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रखकर बैठे नजर आ रहे हैं. इस फोटो के साथ उन्होंने एक दिल छू लेने वाला कैप्शन भी लिखा.

खेसारी लाल ने लिखा, 'जिंदगी के सफर में दोनों एक मजबूत टीम हैं और हर चुनौती को साथ मिलकर पार करते रहेंगे. यही हमारा सबसे बड़ा वादा है…20वीं सालगिरह मुबारक, हम दोनों को!' उनका ये पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. उनके चाहने वाले इस पर प्यार बरसा रहे हैं.

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खेसारी लाल यादव ने साल 2006 में चंदा यादव से शादी की थी. चंदा से शादी के बाद वो दो बच्चों, एक बेटा और बेटी के पिता बने.

बता दें कि कुछ समय पहले खेसारी लाल यादव ने अपनी पत्नी का जन्मदिन भी बड़े खास अंदाज में सेलिब्रेट किया था. उस मौके पर भी उन्होंने सोशल मीडिया पर पत्नी के साथ तस्वीरें शेयर की थीं और प्यार भरा मैसेज लिखकर अपना स्नेह जाहिर किया था. खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा भी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वो अक्सर अपने पति और बच्चों के साथ तस्वीरें शेयर करती रहती हैं, जिनमें उनका पारिवारिक प्यार और बॉन्डिंग साफ नजर आती है.

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