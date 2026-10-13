नवरात्रि के पावन अवसर पर भोजपुरी सिनेमा के दर्शकों के लिए वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स लिमिटेड की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘कंगन माई के’का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है. निर्माता रत्नाकर कुमार और निर्देशक पराग पाटिल की इस फिल्म के लगभग तीन मिनट के ट्रेलर में आस्था, रहस्य, पारिवारिक रिश्तों की खींचतान और दैवीय चमत्कारों की झलक देखने को मिलती है.

फिल्म में एक्ट्रेस माही श्रीवास्तव और भोजपुरी सिनेमा के जाने-माने अभिनेता अवधेश मिश्रा मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे. फिल्म को रत्नाकर कुमार और जितेंद्र गुलाटी प्रस्तुत कर रहे हैं. ट्रेलर के दृश्यों से संकेत मिलता है कि फिल्म में धार्मिक आस्था के साथ रहस्य और रोमांच को भी प्रमुखता दी गई है.

कंगन से जुड़े रहस्य की झलक

बात ट्रेलर की करें तो शुरुआत आसमान में उड़ते बाज के दृश्य से होती है. इसके बाद कैमरा गांव की संकरी गलियों से गुजरते हुए जंगल के बीच स्थापित मां की भव्य प्रतिमा तक पहुंचता है. प्रतिमा की पूजा-अर्चना और सजावट के दृश्य फिल्म की धार्मिक पृष्ठभूमि को उभारते हैं.

इसी बीच एक युवती को कंगन को ध्यान से देखते हुए दिखाया जाता है. यह दृश्य कहानी में कंगन की अहम भूमिका होने का संकेत देता है और दर्शकों के मन में कई सवाल खड़े करता है. आखिर इस कंगन का रहस्य क्या है? इसका मां की शक्ति और फिल्म के दूसरे किरदारों से क्या संबंध है? इन सवालों के जवाब फिल्म की कहानी में मिलने की उम्मीद है.



फिल्म का ट्रेलर केवल भक्ति और पूजा-पाठ तक सीमित नहीं है. इसमें घर की महिलाओं के बीच तीखी नोकझोंक, रिश्तों में तनाव और साजिश के दृश्य भी दिखाई देते हैं. कुछ दृश्यों में महिलाएं छत की मुंडेर से झांकती नजर आती हैं, जबकि काले वस्त्र पहने और हाथ में मशाल लिए एक रहस्यमय किरदार कहानी के रोमांच को बढ़ाता है. वहीं, गुंडों द्वारा एक महिला को घेरने के दृश्य कहानी में संघर्ष और खतरे की मौजूदगी का संकेत देते हैं.

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निर्माता और निर्देशक ने बताई फिल्म की खासियत

फिल्म के निर्माता रत्नाकर कुमार ने कहा, 'उनका प्रयास हमेशा भोजपुरी दर्शकों के सामने ऐसी कहानियां लाने का रहा है, जिनमें मनोरंजन के साथ भारतीय संस्कृति और परंपराओं की झलक भी मिले.' उनके मुताबिक, ‘कंगन माई के’ आस्था, रहस्य और दैवीय शक्ति से जुड़ी अलग तरह की कहानी है. फिल्म को बड़े स्तर पर तैयार करने का प्रयास किया गया है, ताकि दर्शकों को सिनेमाघरों में शानदार अनुभव मिल सके. उन्होंने उम्मीद जताई कि ट्रेलर दर्शकों को पसंद आएगा और उन्हें फिल्म देखने के लिए उत्साहित करेगा.

निर्देशक पराग पाटिल ने बताया, ‘कंगन माई के’में आस्था, पारिवारिक रिश्तों, रहस्य और रोमांच को एक साथ पिरोया गया है. कहानी में कई ऐसे मोड़ हैं, जो दर्शकों की दिलचस्पी बनाए रखने में मदद करेंगे. उन्होंने कहा कि लोकेशन, दृश्यांकन, एक्शन और वीएफएक्स के माध्यम से कहानी को प्रभावशाली बनाने की कोशिश की गई है. निर्देशक के अनुसार, फिल्म भोजपुरी दर्शकों को एक नया सिनेमाई अनुभव देने का प्रयास है.

अभिनेत्री माही श्रीवास्तव ने ‘कंगन माई के’ को अपने लिए बेहद खास फिल्म बताया. उन्होंने कहा कि फिल्म में दर्शकों को भावनाओं, आस्था और रहस्य से जुड़ी दिलचस्प कहानी देखने को मिलेगी. अपने किरदार को पर्दे पर जीवंत करना उनके लिए चुनौतीपूर्ण और यादगार अनुभव रहा. माही ने फिल्म की पूरी टीम की मेहनत का जिक्र करते हुए उम्मीद जताई कि दर्शक उनके किरदार और फिल्म की कहानी को भरपूर प्यार देंगे.

फिल्म में नजर आएंगे ये कलाकार



फिल्म में माही श्रीवास्तव, अवधेश मिश्रा और विनीत विशाल के साथ अनीता रावत, पुष्पेंद्र कुमार, सोनी राज, ईश्वर चंद्र मौर्य, पूजा दुबे, स्वीटी ओझा, श्वेता पांडेय, रती दास और रोहन कुमार पटेल भी नजर आएंगे. फिल्म की कहानी और पटकथा अरविंद तिवारी ने लिखी है. निर्माता रत्नाकर कुमार, सह-निर्माता निवेदिता कुमार और कार्यकारी निर्माता कुलदीप श्रीवास्तव हैं.

सिनेमैटोग्राफी आर.आर. प्रिंस और संपादन अभिनव मिश्रा ने किया है. फिल्म का संगीत ओम झा ने तैयार किया है. गीतकारों में प्यारेलाल यादव, अमरेश भट्ट, ओम झा और राजेश पांडेय शामिल हैं. गीतों को इंदु सोनाली, प्रियंका सिंह, आलोक कुमार और सुगम सिंह ने आवाज दी है. बैकग्राउंड म्यूजिक राजा ने तैयार किया है. एक्शन निर्देशन हीरालाल यादव, कोरियोग्राफी कानू मुखर्जी और वीएफएक्स की जिम्मेदारी ओमप्रकाश यादव ने संभाली है. पीआरओ रंजन सिन्हा हैं. फिल्म का संगीत वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स के बैनर तले उपलब्ध है.

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