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हिंदी न्यूज़मनोरंजनभोजपुरी सिनेमाबाल पकड़कर घसीटा, पटक-पटककर मारा, खेसारी लाल की Ex का रिलेशनशिप पर छलका दर्द

बाल पकड़कर घसीटा, पटक-पटककर मारा, खेसारी लाल की Ex का रिलेशनशिप पर छलका दर्द

Kajal Raghwani On Relationship: भोजपुरी एक्ट्रेस काजल राघवानी इन दिनों 'राइज एंड फॉल' के सीजन 2 में नजर आ रही हैं. इस दौरान उन्होंने शॉकिंग खुलासा किया और एक्स रिलेशनशिप में मारपीट का खुलासा किया है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 01 Oct 2026 09:10 PM (IST)
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भोजपुरी सिनेमा में काजल राघवानी अपनी पहचान कमा चुकी हैं आज वो किसी नाम और पहचान की मोहताज नहीं हैं. फिल्मों में काम के साथ ही उनकी और खेसारी लाल यादव की केमिस्ट्री, लव लाइफ और ब्रेकअप जगजाहिर है. इनके रिश्ते का अंत बुरे मोड़ पर हुआ था. ऐसे में अब एक बार फिर से अभिनेत्री ने अपने एक्स रिलेशनशिप पर बात की है और मारपीट का खुलासा किया.

दरअसल, काजल राघवानी ने 'भोजपुरी बवाल' में एक्स रिलेशनशिप में मारपीट का दावा किया था. इस दौरान खेसारी लाल का नाम चर्चा में आया था हालांकि, एक्ट्रेस ने खेसारी के नाम की चर्चा को गलत बताया साथ ही उन्होंने इस दौरान अत्याचार करने वाले बॉयफ्रेंड के नाम का खुलासा करने से मना कर दिया था क्योंकि उन्हें धमकी दी गई थी. ऐसे में अब एक बार से एक्ट्रेस ने अपनी इसी एक्स लव लाइफ में मारपीट का खुलासा किया है.

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काजल राघवानी ने पास्ट रिलेशनशिप में सहे दर्द

'राइज एंड फॉल 2' में वर्कर बनी काजल राघवानी ने एक्स रिलेशनशिप में सहे दर्द को लेकर कहा, 'मैं अपनी एक्स रिलेशनशिप में बहुत कुछ सहा है. मुझे बहुत मारा गया है, जिससे मैंने प्यार किया और मैंने अभी तक उसका नाम नहीं बताया है. मुझे बताना भी नहीं है. लोगों ने जज किया है. मुझे बताने की जरुरत नहीं है.'

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काजल राघवानी ने रो-रोकर बयां किया दर्द

काजल आगे कहती हैं, 'मुझे पटक-पटकर मारा गया है. जमीन पर धक्का देकर, पैरों से मारा गया है. मेरे बाल ना अभी बहुत लाइट हैं क्योंकि क्यों हैं पता है? ऐसे जमीन पर ऐसे-ऐसे करके (बाल पकड़कर) ऐसे खींचा गया है ना मेरा बाल कि सर... जब ड्रामा उनका सब खत्म हो गया फिर जब मैं अपने बाल ऐसे कर रही थी तो मेरे बाल ने हाथ में आ गए.' इतना कहने के बाद काजल राघवानी रो पड़ती हैं. वो कहती हैं, 'मुझे अपनी चोट का इतना दिक्कत नहीं हो रहा था, मेरे बाल जो निकले इतने.' उनके आंसू छलक जाते हैं. वो दर्द बयां कर बुरी तरह रो पड़ती हैं और माहौल सारा गमगीन हो जाता है. 

 
 
 
 
 
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खेसारी लाल दे चुके हैं रिएक्शन

'भोजपुरी बवाल' में काजल राघवानी के खुलासे के बाद चर्चा जोरों पर रही थी कि उनके साथ खेसारी लाल ने मारपीट की है. इस पर एक्टर ने रिएक्शन दिया था कि उन्होंने ना तो कभी अपनी पत्नी को हाथ लगाया है ना अपनी बेटी को तो उनको कैसे मारेंगे? इससे वो इनकार कर चुके हैं, जबकि काजल ने भी उनके नाम से इनकार किया था लेकिन अब अभिनेत्री ने कहा कि लोगों ने जज कर लिया है. इस पर खेसारी का नाम ज्यादा ही लिया गया. लेकिन काजल ने किसी का भी नाम लेने से एक बार फिर से इनकार कर दिया.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 01 Oct 2026 09:10 PM (IST)
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