हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनभोजपुरी सिनेमाखेसारी लाल यादव ने नवरात्रि पर दिया फैंस को खास तोहफा, 'गॉडफादर' का नया देवी गीत 'जय मां' रिलीज

खेसारी लाल यादव ने नवरात्रि पर दिया फैंस को खास तोहफा, 'गॉडफादर' का नया देवी गीत 'जय मां' रिलीज

Khesari Lal Yadav New Song: भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने आज नवरात्री के पहले दिन अपनी अपकमिंग फिल्म का नया गाना रिलीज कर फैंस को सरप्राइज दिया है. सोशल मीडिया पर अब ये गाना ट्रेंड कर रहा है.

By : आईएएनएस | Updated at : 22 Sep 2025 06:38 PM (IST)

भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने नवरात्रि के पावन अवसर पर अपने प्रशंसकों को एक बेहतरीन तोहफा दिया है. उनकी आगामी फिल्म 'गॉडफादर' का नया देवी गीत 'जय मां' रिलीज हो गया है. इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए फैंस को दी खुशखबरी. 

नवरात्री के अवसर पर खेसारी ने दिया फैंस को तौफा 
खेसारी लाल यादव ने इंस्टाग्राम पर इस गाने को शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, 'फिल्म गॉडफादर का धमाकेदार गाना 'जया मां' खेसारी लाल यादव की आवाज में रिलीज हो गया है. नवरात्रि की शुभकामनाएं!' उनकी इस पोस्ट ने फैंस का दिल जीत लिया है. फैंस इस पर जमकर कमेंट्स कर तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

यह गीत खेसारी लाल यादव और सुगम सिंह ने मिलकर गाया है. इस गाने के बोल छोटू यादव ने लिखे हैं. तो वहीं गाने का म्यूजिक कृष्णा बेदर्दी ने दिया है. 3 मिनट 25 सेकंड के इस वीडियो में खेसारी को पारंपरिक वेशभूषा में देवी के पंडाल में देखा जा रहा है, जिसमें वह नवरात्रि के रंग-बिरंगे उत्सव को जीवंत कर रहे हैं. फैंस भी इस पोस्ट पर अपना प्यार दिखाने से पीछे नहीं हट रहे हैं. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Times Music Bhojpuri (@timesmusicbhojpuri)

फिल्म में नए अवतार में नजर आएंगे खेसारी लाल यादव 
टैक्निशियन फिल्म फैक्ट्री के बैनर तले इस गाने को पराग पाटिल ने निर्देशित किया और राकेश रोशन सिंह के साथ मिलकर निर्माण भी किया है.बात करें फिल्म 'गॉडफादर' की तो इसका ट्रेलर पहले ही मेकर्स ने जारी कर दिया है. एक्शन, रोमांस और ड्रामा से भरपूर ट्रेलर में दिखाया गया है कि खेसारी इस फिल्म में डबल रोल (बेटे-बाप) निभाते दिखाई देंगे.

टैक्निशियन फिल्म फैक्ट्री के बैनर तले बनने वाली इस फिल्म को पराग पाटिल, राकेश रोशन सिंह, और सुबोध सेठ ने प्रोड्यूस किया है. वहीं फिल्म का निर्देशन पराग पाटिल ने किया है. इसकी कहानी प्राणनाथ ने लिखी है और म्यूजिक कृष्णा बेदर्दी ने दिया है. फिल्म में खेसारीलाल यादव के अलावा यामिनी सिंह, आस्था सिंह, संजय पांडे, विनोद मिश्रा, जे. नीलम, निशा तिवारी और सुबोध सेठ जैसे कलाकार अहम किरदारों में दिखेंगे. अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो उनकी फिल्म 'श्री 420' छठ पूजा के पावन अवसर पर रिलीज होगी.

और पढ़ें
Published at : 22 Sep 2025 06:37 PM (IST)
Tags :
Khesari Lal Yadav Godfather
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'लोगों को जिंदा रखने की जिम्मेदारी शहबाज सरकार की', PAK आर्मी ने 30 नागरिकों को उतारा मौत के घाट, मचा बवाल
'लोगों को जिंदा रखने की जिम्मेदारी शहबाज सरकार की', PAK आर्मी ने 30 नागरिकों को उतारा मौत के घाट, मचा बवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी की राजनीति पर पड़ेगा योगी सरकार के इस फैसले का असर! राजनीतिक दल अब नहीं कर पाएंगे ये काम
यूपी की राजनीति पर पड़ेगा योगी सरकार के इस फैसले का असर! राजनीतिक दल अब नहीं कर पाएंगे ये काम
क्रिकेट
पाकिस्तान के खिलाफ मैच में Abhishek Sharma ने किया था 'L' का इशारा, क्या है इसका मतलब? यहां जानें
पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अभिषेक शर्मा ने किया था 'L' का इशारा, क्या है इसका मतलब? यहां जानें
ओटीटी
'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में Ranbir Kapoor के सिगरेट पीने पर विवाद, NHRC ने कहा- 'एक्टर-प्रोड्यूसर पर केस दर्ज करो'
'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में रणबीर कपूर के सिगरेट पीने पर विवाद, NHRC ने कहा- 'केस दर्ज करो'
Advertisement

वीडियोज

EPFO का नया 'Passbook Lite' Feature: अब PF Balance Check करना हुआ बेहद आसान| Paisa Live
GST, Trump और Foreign Investors बदलेंगे Market का Mood | Paisa Live
Digital Arrest: Delhi में ₹23 करोड़ की ठगी, रिटायर्ड बैंकर बने शिकार!
Navratri: TV बहुओं का 'दुर्गा' अवतार, अनुपमा में गरबे की धूम!
Garba Entry Restrictions: Bhopal में Garba पंडालों के बाहर 'नो एंट्री' के होर्डिंग्स, Garba Jihad रोकने की अपील
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'लोगों को जिंदा रखने की जिम्मेदारी शहबाज सरकार की', PAK आर्मी ने 30 नागरिकों को उतारा मौत के घाट, मचा बवाल
'लोगों को जिंदा रखने की जिम्मेदारी शहबाज सरकार की', PAK आर्मी ने 30 नागरिकों को उतारा मौत के घाट, मचा बवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी की राजनीति पर पड़ेगा योगी सरकार के इस फैसले का असर! राजनीतिक दल अब नहीं कर पाएंगे ये काम
यूपी की राजनीति पर पड़ेगा योगी सरकार के इस फैसले का असर! राजनीतिक दल अब नहीं कर पाएंगे ये काम
क्रिकेट
पाकिस्तान के खिलाफ मैच में Abhishek Sharma ने किया था 'L' का इशारा, क्या है इसका मतलब? यहां जानें
पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अभिषेक शर्मा ने किया था 'L' का इशारा, क्या है इसका मतलब? यहां जानें
ओटीटी
'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में Ranbir Kapoor के सिगरेट पीने पर विवाद, NHRC ने कहा- 'एक्टर-प्रोड्यूसर पर केस दर्ज करो'
'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में रणबीर कपूर के सिगरेट पीने पर विवाद, NHRC ने कहा- 'केस दर्ज करो'
इंडिया
एअर इंडिया विमान को हाइजैक करने की कोशिश? कैप्टन ने दिखाई सूझबूझ, हिरासत में लिए गए 9 पैसेंजर
एअर इंडिया विमान को हाइजैक करने की कोशिश? कैप्टन ने दिखाई सूझबूझ, हिरासत में लिए गए 9 पैसेंजर
जम्मू और कश्मीर
डल झील में संदिग्ध वस्तु मिलने से हड़कंप, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यहां पाकिस्तानी ड्रोन हुआ था विस्फोट
डल झील में संदिग्ध वस्तु मिलने से हड़कंप, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यहां पाकिस्तानी ड्रोन हुआ था विस्फोट
जनरल नॉलेज
Air India Cockpit: कॉकपिट के अंदर क्या-क्या होता है, कौन-सी चीज आती है किस काम?
कॉकपिट के अंदर क्या-क्या होता है, कौन-सी चीज आती है किस काम?
ट्रेंडिंग
आज से लागू GST 2.O: कई सामान हुए सस्ते, सोशल मीडिया पर यूजर्स ने ले ली नए स्लैब की मौज
आज से लागू GST 2.O: कई सामान हुए सस्ते, सोशल मीडिया पर यूजर्स ने ले ली नए स्लैब की मौज
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
ENT LIVE
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
ENT LIVE
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Embed widget