भोजपुरी फिल्मों को पसंद करने वालों के लिए एक मजेदार खबर आ गई है. परिवार के साथ देखने लायक फिल्म ‘दुल्हनियां नाच नचाये’ अब जल्दी ही आपके टीवी स्क्रीन पर आने वाली है. फिल्म का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर 13 दिसंबर शाम 5:30 बजे और 14 दिसंबर सुबह 9:30 बजे होने वाला है. इसी खुशी में एक्ट्रेस रानी चटर्जी ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर वीडियो डालकर फैंस से फिल्म देखने की अपील की है.

रानी चटर्जी ने की फैंस से रिक्वेस्ट

वीडियो में रानी चटर्जी कहती नजर आती हैं, 'दोस्तों, हमारी फैमिली फिल्म ‘दुल्हनियां नाच नचाये’ टीवी पर आने वाली है. प्लीज़ इसे अपने परिवार के साथ ज़रूर देखिए और पूरी टीम को सपोर्ट करिए.' उनका यह मैसेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

फिल्म को डायरेक्टर और राइटर रजनीश मिश्रा ने बनाया है. फिल्म के प्रोड्यूसर डॉ. संदीप उज्ज्वल और सुशांत उज्ज्वल हैं. ये फिल्म इमोशन, ड्रामा, रोमांस और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज का बढ़िया मिक्स है, जो हर उम्र के दर्शकों को कनेक्ट कर देता है.

दमदार स्टारकास्ट और किरदार

फिल्म की स्टारकास्ट भी काफी मजबूत है. शुभी शर्मा, स्मृति सिन्हा और अंशुमान सिंह लीड रोल में नजर आएंगे. ट्रेलर में शुभी शर्मा एक साधी-सी और इमोशनल लड़की के रोल में दिखती हैं. वहीं स्मृति सिन्हा का किरदार इस बार पावरफुल और एक्शन से भरा हुआ है. अंशुमान सिंह एक जिम्मेदार और परिवार के लिए समर्पित लड़के की भूमिका में हैं, जो हर वर्ग के दर्शकों को अपनी तरफ खींच लेता है. इनके अलावा शिवम तिवारी, कंचन मिश्रा, प्रकाश जैस और संगम राय जैसे चेहरे भी फिल्म में दिखेंगे.

ट्रेलर को मिली शानदार प्रतिक्रिया

फिल्म का ट्रेलर पहले ही रिलीज हो चुका है. 4 मिनट 10 सेकंड का यह ट्रेलर ड्रामा, इमोशन और फैमिली बॉन्डिंग से भरपूर है, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया है.

रानी चटर्जी की अपकमिंग प्रोजेक्ट्स

अब रानी चटर्जी के काम की बात करें, तो वे जल्द ही अपनी नई फिल्म ‘यूपी वाली–बिहार वाली’ में नजर आएंगी, जिसकी शूटिंग पूरी हो चुकी है. इसके साथ ही वे टीवी शो ‘प्रथाओं की ओढ़े चुनरी: बींदणी’ में निगेटिव रोल कर रही हैं, जो दर्शकों के लिए काफी इंट्रेस्टिंग है.

अगर आप भोजपुरी फिल्मों के फैन हैं, तो ‘दुल्हनियां नाच नचाये’ का ये प्रीमियर बिल्कुल मिस मत कीजिए!