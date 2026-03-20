निरहुआ की OTT पर एंट्री, Dupahiya Season 2 में दिखेगा भोजपुरी सुपरस्टार का जलवा

भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक्टिंग और सिंगिंग का लोहा मनवाने के बाद अब दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने ओटीटी की तरफ रुख कर लिया है.वो जल्द ही प्राइम वीडियो की वेब सीरीज दुपहिया 2 में नजर आने वाले हैं. इसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करके दी है.

दिनेश लाल यादव नए प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करने के लिए बेहद एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. दुपहिया 2 में उनका किरदार भी काफी मजेदार होने वाला है. हाल ही में निरहुआ प्राइम वीडियो के द्वारा आयोजित किए गए एक इवेंट में पहुंचे थे.

View this post on Instagram A post shared by Nirahua (@dineshlalyadav)

दुपहिया 2 में दिखेगा निरहुआ का स्वैग

इसी इवेंट के दौरान दुपहिया 2 के स्टारकास्ट को रिवील किया गया. वैसे तो दुपहिया 2 एक बार फिर से दिल छू लेने वाले किरदारों के साथ वापसी कर रही है. लेकिन, इस बार सीरीज में कुछ नए किरदार भी दिखाई देने वाले हैं. उन्हीं में से एक निरहुआ भी होंगे.





निरहुआ ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो एक पंच लाइन बोलते हुए नजर आ रहे हैं, 'जो चीज करना आसान होता है, वो करने के लिए सही नहीं होता है और जो करना सही होता है, वो आसान नहीं होता है. यहां ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे कहा जा सके कि वो राइट डिसीजन है.अपना डिसीजन लो और उसे राइट बना दो.'

View this post on Instagram A post shared by Nirahua (@dineshlalyadav)

निरहुआ का भोजपुरिया स्वैग देख उनके फैंस काफी खुश नजर आ रहे हैं. इतना ही नहीं एक्टर के फैंस उनकी वेब सीरीज दुपहिया 2 को लेकर काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. अब देखना ये होगा कि क्या भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की तरह ही निरहुआ ओटीटी पर भी सक्सेस हासिल कर पाएंगे.





बता दें निरहुआ ने अपने करियर में कई सुपरहिट भोजपुरी फिल्में की हैं. फिल्मों से ज्यादा वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहते हैं. अक्सर आम्रपाली दुबे संग निरहुआ के अफेयर की खबरें सुर्खियों में छाई रहती हैं.

ये भी पढ़ें:-आयशा खान की चमकी किस्मत, 'धुरंधर' के बाद अब राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' के आइटम सॉन्ग में आएंगी नजर