आपत्तिजनक कंटेंट के आरोपों पर बोले निरहुआ, सिर्फ भोजपुरी सिनेमा को गलत कहना ठीक नहीं

भोजपुरी एक्टर और नेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने लंबे समय से भोजपुरी सिनेमा पर हो रही आलोचनाओं पर अपनी राय रखी है. कई लोग भोजपुरी फिल्मों पर महिलाओं को गलत तरीके से दिखाने और अश्लील कंटेंट बनाने के आरोप लगाते हैं. इस पर निरहुआ ने कहा कि कुछ फिल्मों की वजह से पूरी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को गलत कहना ठीक नहीं है. आइए जानते हैं कि भोजपुरी सिनेमा पर उठ रहे इन सवालों को लेकर निरहुआ ने क्या कहा और क्यों उनका मानना है कि कुछ फिल्मों के आधार पर पूरी इंडस्ट्री को नहीं आंका जाना चाहिए

हर इंडस्ट्री में हर तरह का कंटेंट बनता है

आईएएनएस से ​​बात करते हुए निरहुआ ने कहा कि हर क्षेत्रीय और राष्ट्रीय फिल्म इंडस्ट्री अलग-अलग तरह का कंटेंट बनाती है और सिर्फ भोजपुरी सिनेमा को ही अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए.

उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि हर इंडस्ट्री में हर तरह की फिल्में और हर तरह का कंटेंट बनता है जैसे बॉलीवुड, साउथ इंडियन सिनेमा, भोजपुरी सिनेमा और मराठी सिनेमा हैं, वैसे ही हर इंडस्ट्री दर्शकों के हर वर्ग की पसंद का ध्यान रखती है.'

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सिर्फ एक तरफ की तस्वीर दिखती है

भोजपुरी फिल्मों में ज्यादातर आपत्तिजनक कंटेंट होने के सवाल पर निरहुआ ने कहा, 'जब हम सिर्फ एक खास तरह के काम को ही दिखाते हैं तो ऐसा लगने लगता है कि वहां बस वैसा ही काम हो रहा है. ये सच नहीं है. अच्छा और बुरा काम हर जगह होता है.'

एक्टर ने इस बात पर भी जोर दिया कि कमियां हर इंडस्ट्री में होती हैं और उन्हें पूरी इंडस्ट्री की पहचान नहीं बनाना चाहिए. उन्होंने कहा, 'मैं एक बहुत अच्छी बात कहूंगा, 'लाख बुराइयां सबमें होती हैं. कोई भी इंसान कमियों से परे नहीं होता. ऐसा कोई बाग दिखा दीजिए जहां गुलाब में कांटे न हों. ये हर जगह होता है. बस कुछ चीजें अधिक दिखाई जाती हैं, इसलिए लोगों को लगने लगता है कि वहां बस वही सब है.'

भोजपुरी सिनेमा के बड़े स्टार हैं निरहुआ

निरहुआ भोजपुरी सिनेमा के बड़े स्टार्स में गिने जाते हैं. उन्होंने 'निरहुआ रिक्शावाला', 'निरहुआ हिंदुस्तानी', 'पटना से पाकिस्तान', 'बॉर्डर', 'सिपाही', 'जिगरवाला' और 'निरहुआ चलल लंदन' जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया है. आम्रपाली दुबे के साथ उनकी जोड़ी भी दर्शकों को काफी पसंद आती है.

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भोजपुरी फिल्मों के अलावा निरहुआ ने हिंदी एंटरटेनमेंट की दुनिया में भी अपनी पहचान बनाई है. हाल ही में वह ओटीटी सीरीज 'ग्राम चिकित्सालय' सीजन 2 में नजर आए. उनके काम को दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों ने पसंद किया. इस सीरीज में अमोल पाराशर, विनय पाठक और आकांक्षा रंजन भी अहम किरदार में थे.