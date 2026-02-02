हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनभोजपुरी सिनेमाBirthday Speical: सिंगिंग ने खोला रास्ता, फिल्मों ने बनाया 'निरहुआ' को भोजपुरी का सुपरस्टार

Birthday Speical: सिंगिंग ने खोला रास्ता, फिल्मों ने बनाया 'निरहुआ' को भोजपुरी का सुपरस्टार

Dinesh Lal Yadav Birthday: दिनेश लाल यादव भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार हैं. जहां एक तरफ सिंगिंग ने उनके लिए रास्ता खोला, वहीं फिल्मों ने उन्हें सुपरस्टार बनाया. आज वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं.

02 Feb 2026 01:26 PM (IST)
भोजपुरी सिनेमा में जब भी टॉप एक्टर्स की बात होती है, तो दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ का नाम सबसे पहले लिया जाता है. आज भोजपुरी इंडस्ट्री में उनका नाम हर कोई जानता है और उनके गाने और फिल्में करोड़ों लोगों के दिलों में बसे हैं. शुरुआत में वह एक छोटे गायक थे. उनका पहला हिट म्यूजिक एल्बम 'निरहुआ सटल रहे' उनके करियर का बड़ा मोड़ साबित हुआ. इसी एल्बम ने उन्हें भोजपुरी इंडस्ट्री में पहचान दिलाई और आगे चलकर वह फिल्मों में भी कदम रखने में सफल हुए. 

दिनेश लाल यादव का जन्म 2 फरवरी 1979 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में हुआ था. उनका परिवार खेती करता था और आर्थिक हालात अच्छे नहीं थे. रोजी-रोटी के लिए उनके पिता उन्हें और उनके छोटे भाई प्रवेश को लेकर कोलकाता चले गए. वहां वे दिहाड़ी मजदूरी करने लगे. वहां उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और बीकॉम की डिग्री हासिल की.

2003 में रिलीज हुआ पहला एल्बम
निरहुआ ने बचपन से ही गायिकी में रुचि दिखाई. उनके परिवार में पहले से ही बिरहा गायन की परंपरा थी. उनके चचेरे भाई भी गायिकी में माहिर थे. निरहुआ ने शुरुआत स्टेज शोज से की और धीरे-धीरे उन्हें गाने के ऑफर मिलने लगे. 2003 में उनका पहला एल्बम 'निरहुआ सटल रहे' रिलीज हुआ, जो हिट साबित हुआ. इस एल्बम की सफलता ने उनके लिए रास्ते खोल दिए और लोगों ने उन्हें इस नाम से पहचानना शुरू कर दिया.

 
 
 
 
 
फिल्मों से बने भोजपुरी के सुपरस्टार
सिंगिंग में सफलता मिलने के बाद निरहुआ ने 2006 में भोजपुरी सिनेमा में कदम रखा. उनकी पहली फिल्म 'हमको ऐसा वैसा न समझो' थी, इसके बाद 'चलत मुसाफिर मोह लियो रे' आई, जिसने उन्हें लोकप्रियता दिलाई. 2008 में आई फिल्म 'निरहुआ रिक्शावाला' उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई. इसके बाद से निरहुआ लगातार हिट फिल्मों का हिस्सा बने. उन्होंने 'निरहुआ हिंदुस्तानी', 'निरहुआ चलल लंदन', और 'निरहुआ चलल ससुराल' जैसी फिल्में कीं, जो दर्शकों के बीच सुपरहिट रहीं.

निरहुआ सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित नहीं रहे. उन्होंने 2012 में 'बिग बॉस सीजन 6' में हिस्सा लिया और अपनी पर्सनैलिटी से दर्शकों को इंप्रेस किया. इसके अलावा, उन्होंने देशभक्ति फिल्मों जैसे 'पटना से पाकिस्तान' और 'बॉर्डर' में भी काम किया, जो भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हैं.

कई अवॉर्ड्स किए अपने नाम
निरहुआ ने अपनी मेहनत और लगन के दम पर भोजपुरी फिल्मों के लिए कई अवॉर्ड्स अपने नाम किए. यूपी सरकार ने उन्हें यश भारती सम्मान से भी नवाजा. आज निरहुआ करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं. उनके पास आलीशान घर और लग्जरी गाड़ियां हैं. वह भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे हाई पेड एक्टर्स में से एक हैं. राजनीति में भी निरहुआ सक्रिय हैं और जनता की आवाज उठाने में पीछे नहीं हटते.

02 Feb 2026 01:26 PM (IST)
Dinesh Lal Yadav Humka Aisa Waisa Na Samajha Chalat Musafir Moh Liya Re
इंडिया
'हम रेड कारपेट बिछाते हैं, वो ब्लैक से कर रहे स्वागत...', दिल्ली पहुंचते ही गुस्से से लाल हुईं ममता बनर्जी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बजट 2026: यूपी के इन शहरों को बड़ी सौगात, 5,000 करोड़ रुपयों से इन प्रोजेक्ट्स पर होगा फोकस
इंडिया
T20 वर्ल्ड कप में भारत संग नहीं खेलेगा पाकिस्तान, प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा- 'खेल मंत्री और BCCI के मुंह पर PAK का तमाचा...'
क्रिकेट
वॉर्म-अप मैचों के साथ शुरू होगी टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी, जानिए फुल शेड्यूल और टीम इंडिया के मैच की डिटेल्स
इंडिया
'हम रेड कारपेट बिछाते हैं, वो ब्लैक से कर रहे स्वागत...', दिल्ली पहुंचते ही गुस्से से लाल हुईं ममता बनर्जी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बजट 2026: यूपी के इन शहरों को बड़ी सौगात, 5,000 करोड़ रुपयों से इन प्रोजेक्ट्स पर होगा फोकस
इंडिया
T20 वर्ल्ड कप में भारत संग नहीं खेलेगा पाकिस्तान, प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा- 'खेल मंत्री और BCCI के मुंह पर PAK का तमाचा...'
क्रिकेट
वॉर्म-अप मैचों के साथ शुरू होगी टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी, जानिए फुल शेड्यूल और टीम इंडिया के मैच की डिटेल्स
बॉलीवुड
अहमदाबाद के कॉन्सर्ट में सुनिधि चौहान से मिलने पहुंचा स्पेशल फैन, सिंगर ने दिखाई दरियादिली, किया ये वादा
फूड
Fresh Food At Restaurants: ढाबे से लेकर होटल तक... ये सब्जियां बनती हैं एकदम ताजी, ऑर्डर करने से पहले आप भी जान लें
यूटिलिटी
महज 20000 रुपये से गांव में शुरू कर सकते हैं ये बिजनेस, बंपर होगी कमाई
जनरल नॉलेज
Budget 2026: बजट तो पेश हो गया अब आगे क्या, जानिए क्या होती है संसद की पूरी प्रक्रिया?
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
