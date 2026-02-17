आम्रपाली दुबे से भी ज्यादा खूबसूरत हैं निरहुआ की पत्नी, गृह प्रवेश की तस्वीरों में आईं नजर

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनभोजपुरी सिनेमाआम्रपाली दुबे से भी ज्यादा खूबसूरत हैं निरहुआ की पत्नी, गृह प्रवेश की तस्वीरों में पहली बार दिखे साथ

आम्रपाली दुबे से भी ज्यादा खूबसूरत हैं निरहुआ की पत्नी, गृह प्रवेश की तस्वीरों में पहली बार दिखे साथ

भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार एक्टर दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ की पर्सनल लाइफ के बारे में जानने के लिए फैंस काफी उत्सुक रहते हैं. इसी बीच निरहुआ और उनकी पत्नी की तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 17 Feb 2026 02:57 PM (IST)
Preferred Sources

भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ शादीशुदा हैं, ये तो हर कोई जानता है. लेकिन, उनकी वाइफ का चेहरा कभी किसी ने नहीं देखा था. अक्सर निरहुआ को हर जगह आम्रपाली दुबे के साथ ही देखा जाता है. इतना ही नहीं हमेशा इन दोनों के अफेयर की खबरें चर्चा में बनी रहती हैं.

हालांकि, दोनों एक दूसरे को सिर्फ अपना अच्छा दोस्त बताते हैं. फैंस के मन में अक्सर ये सवाल उठता रहता है कि निरहुआ अपनी पत्नी का चेहरा कभी दिखाते क्यों नहीं हैं. या फिर सोशल मीडिया पर अपनी वाइफ के संग कभी तस्वीरें शेयर क्यों नहीं करते हैं. तो चलिए इस बार फैंस की ये इच्छा भी पूरी हो चुकी है.

निरहुआ ने किया नए घर में गृह प्रवेश

क्योंकि, निरहुआ की वाइफ की झलक जो देखने को मिल रही है. हालांकि, तस्वीरों को निरहुआ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर नहीं किया है. बल्कि, एक्टर के भतीजे इंद्रजीत लाल यादव ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है.दरअसल, हाल ही में दिनेश लाल यादव ने अपने नए घर में प्रवेश किया है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Indrajeetlal yadav11 (@indrajeetlalyadav11)

ऐसे में उन्होंने गृह प्रवेश की पूजा का आयोजन किया था. इस दौरान पूजा में दिनेश लाल यादव के साथ उनकी पत्नी बैठी हुई नजर आईं. एक्टर की पत्नी को पहली बार देख उनके फैंस काफी खुश नजर आ रहे हैं. तस्वीरों में एक्टर के नए आलीशान घर की भी झलक देखने को मिली.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Indrajeetlal yadav11 (@indrajeetlalyadav11)

आपको बता दें कि निरहुआ की पत्नी लाइलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं, उनका नाम मंशा यादव है और वो बेहद ही सिंपल जिंदगी जीती हैं. रिपोर्ट के अनुसार निरहुआ की शादी 2000 में हुई थी. निरहुआ और मंशा यादव के तीन बच्चे हैं, दो बेटा और एक बेटी. एक्टर के बच्चे भी लाइमलाइट से दूर ही रहते हैं. सालों बाद एक्टर की पत्नी को ऐसे देखना फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है.

ये भी पढ़ें:-Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: नॉयना पर होगा तुलसी और मिहिर को शक, टूटेगी सलोनी और देव की शादी

Published at : 17 Feb 2026 02:57 PM (IST)
Tags :
Dinesh Lal Yadav Amrapali Dubey NIRAHUA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

भोजपुरी सिनेमा
आम्रपाली दुबे से भी ज्यादा खूबसूरत हैं निरहुआ की पत्नी, गृह प्रवेश की तस्वीरों में पहली बार दिखे साथ
आम्रपाली दुबे से भी ज्यादा खूबसूरत हैं निरहुआ की पत्नी, गृह प्रवेश की तस्वीरों में आईं नजर
भोजपुरी सिनेमा
करिश्मा कपूर के फैन हैं दिनेश लाल यादव, फिल्म 'राजा हिंदुस्तानी' देखकर बना दी 'निरहुआ हिंदुस्तानी'
करिश्मा कपूर के फैन हैं दिनेश लाल यादव, फिल्म 'राजा हिंदुस्तानी' देखकर बना दी 'निरहुआ हिंदुस्तानी'
भोजपुरी सिनेमा
'लॉलीपॉप' अश्लील तो 'मुन्नी बदनाम' क्या? भोजपुरी पर सवाल उठा तो भड़के पवन सिंह
'लॉलीपॉप' अश्लील तो 'मुन्नी बदनाम' क्या? भोजपुरी पर सवाल उठा तो भड़के पवन सिंह
भोजपुरी सिनेमा
होली पर धूम मचाने आ रहे हैं खेसारीलाल यादव, ‘अग्नि परीक्षा’ से करेंगे बड़ा धमाका
होली पर धूम मचाने आ रहे हैं खेसारीलाल यादव, ‘अग्नि परीक्षा’ से करेंगे बड़ा धमाका
Advertisement

वीडियोज

Solar Eclipse 2026: सूतक में ना करें ये काम, वरना होगी बड़ी अनहोनी! ज्योतिषाचार्य की चेतावनी | Shani
Solar Eclipse 2026: 'खुली आंखों' से ग्रहण देखने की सलाह पर भड़के ज्योतिषाचार्य! | Surya Grahan
Iran Us Conflict: ईरान पर Trump का सख्त अल्टीमेटम न्यूक्लियर डील नहीं हुई तो होगा बड़ा कदम
Bihar Breaking: नवादा में दुष्कर्म के बाद महिला की हत्या, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा | Nawada News
CBSE Board Exam: आज से CBSE बोर्ड की परीक्षा शुरू, 43 लाख छात्र देंगे परीक्षा | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नई दिल्ली-चेन्नई एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में आग, यात्रियों में हड़कंप
नई दिल्ली-चेन्नई एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में आग, यात्रियों में हड़कंप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'स्वतंत्र देव सिंह का एक नाम कांग्रेस सिंह भी' सतीश महाना की बात पर यूपी विधानसभा में लगे ठहाके
'स्वतंत्र देव सिंह का एक नाम कांग्रेस सिंह भी' सतीश महाना की बात पर यूपी विधानसभा में लगे ठहाके
इंडिया
'बॉयकॉट में नहीं, सरेंडर में मजा आता है...', भारत के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल ने कही बात, पछताए पाकिस्तानी PM!
'बॉयकॉट में नहीं, सरेंडर में मजा आता है...', भारत के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल ने कही बात, पछताए पाकिस्तानी PM!
क्रिकेट
इमाद वसीम पर लगा अपने होने वाले बच्चे की हत्या का गंभीर आरोप, दूसरी शादी के बाद मचा हंगामा
इमाद वसीम पर लगा अपने होने वाले बच्चे की हत्या का गंभीर आरोप, दूसरी शादी के बाद मचा हंगामा
बॉलीवुड
Assi BO Day 1 Prediction: 'अस्सी' बनेगी सबसे बड़ी फीमेल ओपनर? क्या तापसी पन्नू तोड़ देंगी प्रियंका चोपड़ा का 11 साल पुराना रिकॉर्ड
'अस्सी' बनेगी सबसे बड़ी फीमेल ओपनर? क्या तापसी पन्नू तोड़ देंगी प्रियंका चोपड़ा का 11 साल पुराना रिकॉर्ड
इंडिया
भारत-अमेरिका के बीच फाइनल स्टेज पर ट्रेड डील! भारतीय टीम इस तारीख को जाएगी US, जानें कब लगेगी मुहर
भारत-अमेरिका के बीच फाइनल स्टेज पर ट्रेड डील! भारतीय टीम इस तारीख को जाएगी US, जानें कब लगेगी मुहर
यूटिलिटी
फ्रिज में ये सेटिंग होते ही बढ़ जाता है बिजली का बिल, जानें अपने काम की बात
फ्रिज में ये सेटिंग होते ही बढ़ जाता है बिजली का बिल, जानें अपने काम की बात
जनरल नॉलेज
Indian Air Force: इंडियन एयर फोर्स की एक स्क्वाड्रन में कितने होते हैं फाइटर जेट, भारत के पास कितने?
इंडियन एयर फोर्स की एक स्क्वाड्रन में कितने होते हैं फाइटर जेट, भारत के पास कितने?
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget