दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं. निरहुआ की एक्टिंग को फैंस बहुत पसंद करते हैं. निरहुआ अपने काम के अलावा पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहते हैं. उनका नाम आम्रपाली दुबे के साथ भी जुड़ चुका है. आइए नजर डालते हैं निरहुआ की लव लाइफ पर.

निरहुआ का पहला प्यार

निरहुआ को सबसे पहले प्यार तब हुआ था जब वो 12वीं क्लास में थे. सिद्धार्थ कनन के इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि वो उस लड़की से शादी करना चाहते थे, लेकिन वो लड़की दूसरी जाति से थी. जब निरहुआ ने उस लड़की के बारे में अपने पिता को बताया था तो उन्होंने शादी से इंकार कर दिया था. इसीलिए निरहुआ का वो प्यार अधूरा ही रह गया था.

उस अधूरे प्यार से वो पूरी तरह टूट गए थे. इसके बाद उन्होंने अपने करियर पर फोकस करने का फैसला लिया.

बता दें कि निरहुआ की शादी मंशा देवी के साथ हुई है. उनकी शादी 2000 में ही हो गई थी. निरहुआ के दो बच्चे हैं एक बेटी और एक बेटा. बेटी का नाम अदिति और बेटे का नाम अमित यादव है. निरहुआ की फैमिली लाइमलाइट से दूर रहती है.

आम्रपाली दुबे संग जुड़ा नाम

निरहुआ का नाम एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे संग जुड़ा. आम्रपाली और निरहुआ ने कई फिल्मों में साथ काम किया है. आज भी वो साथ में काम करते हैं. आम्रपाली और निरहुआ ने साथ में 15 से ज्यादा फिल्में की. उनके अफेयर की चर्चा जोरों पर रही है. हालांकि, उन्होंने इसे सिर्फ दोस्ती का नाम दिया है. निरहुआ की मां ने कहा था कि निरहुआ शादीशुदा और दो बच्चों का पिता है. वो किसी और के साथ रिश्ते में नहीं रह सकते हैं.

एक बार तो निरहुआ और आम्रपाली के शादी करने की खबरें भी चर्चा में आई थीं. निरहुआ ने इन खबरों को सिरे से नकार दिया था. उन्होंने कहा था कि उनके दो बच्चे हैं. उनकी पत्नी को इन सब खबरों से दिक्कत होती है. ये सब सिर्फ अफवाहें हैं.