हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनभोजपुरी सिनेमाभोजपुरी में क्यों पैसा नहीं इन्वेस्ट करते बड़े प्रोड्यूसर्स, निरहुआ ने बताई वजह

भोजपुरी में क्यों पैसा नहीं इन्वेस्ट करते बड़े प्रोड्यूसर्स, निरहुआ ने बताई वजह

Dinesh Lal Yadav: हाल ही में निरहुआ ने भोजपुरी सिनेमा को लेकर खुलकर बात की और बताया कि इंडस्ट्री प्रोड्यूसर्स क्यों पैसा नहीं इन्वेस्ट करते. उनका कहना है कि पैसों के सही हिसाब की कमी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 21 Feb 2026 02:38 PM (IST)
Preferred Sources

भोजपुरी सिनेमा की चमक पर्दे पर भले ही दिखती हो, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही कहानी कहती है. फिल्मों को दर्शकों का प्यार मिलता है, कई बार शो हाउसफुल भी होते हैं, फिर भी बड़े प्रोड्यूसर्स इस इंडस्ट्री में कदम रखने से हिचकते हैं. आखिर इसकी वजह क्या है? इसी पर भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने हाल ही में खुलकर बात की और बताया कि असली समस्या कहां छिपी है.

भोजपुरी इंडस्ट्री उतनी बड़ी क्यों नहीं बन पाई?
दरअसल, हाल ही में निरहुआ ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि लोग अक्सर लोग पूछते हैं, अगर दर्शक इतने ज्यादा हैं, तो इंडस्ट्री उतनी बड़ी क्यों नहीं बन पाई? इसी पर जवाब देते उन्होंने कहा, दिक्कत दर्शकों की कमी नहीं थी, बल्कि पैसों के सही हिसाब की कमी थी.

उन्होने  बताया, प्रोड्यूसर्स बड़ी रकम लगाकर फिल्में बनाते थे और थिएटर में रिलीज भी करते थे, लेकिन कमाई का पूरा पैसा उन्हें वापस नहीं मिल पाता था. खासकर बिहार जैसे इलाकों में टिकटों की कमाई का साफ रिकॉर्ड नहीं होता था, जिससे मेकर्स को नुकसान झेलना पड़ता था. उन्होंने ये भी कहा कि ये सिर्फ बिहार की नहीं, हिंदी वाले भी इस चीज को लेकर रोते हैं कि अगर बिहार में पैसा लगा दिया तो वहां से कोई हिसाब नहीं मिलेगा. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sandeep Singh (@sandeep_jurno)

उन्होने आगे कहा, इसी कारण फिल्म हिट होने के बाद भी निर्माता अगली फिल्म बनाने से डरते थे, क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं होता था कि पैसा सही से वापस आएगा. निरहुआ का कहना है कि अब मल्टीप्लेक्स और ऑनलाइन टिकट बुकिंग की वजह से कमाई का सही हिसाब मिल रहा है. इससे प्रोड्यूसर्स को उनका हक मिल रहा है और उन्हें बड़े बजट की अच्छी फिल्में बनाने का हौसला भी मिल रहा है. उनका मानना है कि जब सिस्टम साफ होगा, तभी भोजपुरी सिनेमा सच में आगे बढ़ पाएगा.

निरहुआ के बारे में 
बता दें, निरहुआ भोजपुरी सिनेमा के बड़े सितारों में गिने जाते हैं. उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया है और अपनी दमदार एक्टिंग व गायकी से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है. एक्टिंग के साथ-साथ वह राजनीति में भी एक्टिव हैं और सांसद के तौर पर जिम्मेदारी निभा रहे हैं. 

और पढ़ें
Published at : 21 Feb 2026 02:38 PM (IST)
Tags :
Dinesh Lal Yadav
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

भोजपुरी सिनेमा
भोजपुरी में क्यों पैसा नहीं इन्वेस्ट करते बड़े प्रोड्यूसर्स, निरहुआ ने बताई वजह
भोजपुरी में क्यों पैसा नहीं इन्वेस्ट करते बड़े प्रोड्यूसर्स, निरहुआ ने बताई वजह
भोजपुरी सिनेमा
4 भैंस बेचकर बने थे दूल्हा, वाइफ ने 6 महीने पहनी एक ही साड़ी, अब करोड़ों के मालिक हैं खेसारी लाल यादव
4 भैंस बेचकर बने थे दूल्हा, वाइफ ने 6 महीने पहनी एक ही साड़ी, अब करोड़ों के मालिक हैं खेसारी
भोजपुरी सिनेमा
होली से पहले रिलीज हुआ पवन सिंह का धमाकेदार गाना 'सतरंगी सलवारवा' , महिमा सिंह के साथ इश्क लड़ाते दिखे भोजपुरी स्टार
होली से पहले रिलीज हुआ पवन सिंह का धमाकेदार गाना, महिमा सिंह के साथ छाई जोड़ी
भोजपुरी सिनेमा
रत्नाकर कुमार की फिल्म ‘3 स्टार बहुरिया’ में दरोगा अवतार में दिखीं माही श्रीवास्तव, ट्रेलर हुआ वायरल
रत्नाकर कुमार की फिल्म ‘3 स्टार बहुरिया’ में दरोगा अवतार में दिखीं माही श्रीवास्तव, ट्रेलर हुआ वायरल
Advertisement

वीडियोज

AI Summit Controversy: प्रदर्शनकारियों के समर्थन में राहुल गांधी का पोस्ट, लिखा- 'PM Is Compromised'
Donald Trump on Tariff: ट्रंप के 10% ग्लोबल टैरिफ के बाद कौन सी चीजें होंगी मंहगी? | Trade Deal
Donald Trump on Tariff: व्यापार नीति में भारी फेरबदल!, भारत अब अमेरिका को टैरिफ देगा? | USA
India’s Crude Oil Strategy Shift? Saudi Arabia की वापसी, Russia को झटका! | Paisa Live
US Supreme Court Struck Trump Tariffs: सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर डोनाल्ड ट्रंप का आया बयान |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
AI समिट हंगामा: यूथ कांग्रेस के चारों कार्यकर्ताओं की जमानत अर्जी खारिज, आरोपियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड
AI समिट हंगामा: यूथ कांग्रेस के चारों कार्यकर्ताओं की जमानत अर्जी खारिज, आरोपियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड
राजस्थान
SIR In Rajasthan: राजस्थान में SIR प्रक्रिया हुई पूरी, 5 करोड़ 15 लाख से ज्यादा मतदाताओं की अंतिम सूची जारी
राजस्थान में SIR प्रक्रिया हुई पूरी, 5 करोड़ 15 लाख से ज्यादा मतदाताओं की अंतिम सूची जारी
क्रिकेट
PAK vs NZ: पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड मैच में बारिश की संभावना, अगर रद्द हुआ मैच को किसे होगा फायदा? जानिए नियम
पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड मैच में बारिश की संभावना, अगर रद्द हुआ मैच को किसे होगा फायदा? जानिए नियम
साउथ सिनेमा
Jailer 2: रजनीकांत की 'जेलर 2' में ये एक्टर निभाएगा मेन विलेन का किरदार, शाहरुख खान के सीन्स को लेकर भी आया अपडेट
'जेलर 2' में ये एक्टर निभाएगा मेन विलेन का किरदार, शाहरुख खान के सीन्स पर भी आया अपडेट
विश्व
ईरान के टॉप कमांडरों पर खतरा! टारगेटेड स्ट्राइक की तैयारी; अमेरिकी हमले के सीक्रेट ब्लूप्रिंट से मिडिल ईस्ट में हड़कंप
ईरान के टॉप कमांडरों पर खतरा! टारगेटेड स्ट्राइक की तैयारी; अमेरिकी हमले के सीक्रेट ब्लूप्रिंट से मिडिल ईस्ट में हड़कंप
राजस्थान
कोटा: अवैध पिस्टल के साथ यूथ कांग्रेस का नेता गिरफ्तार, कोहिनूर गैंग से खरीदकर बेचने की साजिश
कोटा: अवैध पिस्टल के साथ यूथ कांग्रेस का नेता गिरफ्तार, कोहिनूर गैंग से खरीदकर बेचने की साजिश
जनरल नॉलेज
Social Media Ban: इन देशों में बच्चों के लिए बैन है Insta-Facebook, जानें भारत में क्या है नियम?
इन देशों में बच्चों के लिए बैन है Insta-Facebook, जानें भारत में क्या है नियम?
हेल्थ
क्या होती है वैजिनोप्लास्टी, जिसे कराने जा रहीं अनाया बांगर?
क्या होती है वैजिनोप्लास्टी, जिसे कराने जा रहीं अनाया बांगर?
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget