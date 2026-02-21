भोजपुरी में क्यों पैसा नहीं इन्वेस्ट करते बड़े प्रोड्यूसर्स, निरहुआ ने बताई वजह

उन्होने आगे कहा, इसी कारण फिल्म हिट होने के बाद भी निर्माता अगली फिल्म बनाने से डरते थे, क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं होता था कि पैसा सही से वापस आएगा. निरहुआ का कहना है कि अब मल्टीप्लेक्स और ऑनलाइन टिकट बुकिंग की वजह से कमाई का सही हिसाब मिल रहा है. इससे प्रोड्यूसर्स को उनका हक मिल रहा है और उन्हें बड़े बजट की अच्छी फिल्में बनाने का हौसला भी मिल रहा है. उनका मानना है कि जब सिस्टम साफ होगा, तभी भोजपुरी सिनेमा सच में आगे बढ़ पाएगा.

निरहुआ के बारे में

बता दें, निरहुआ भोजपुरी सिनेमा के बड़े सितारों में गिने जाते हैं. उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया है और अपनी दमदार एक्टिंग व गायकी से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है. एक्टिंग के साथ-साथ वह राजनीति में भी एक्टिव हैं और सांसद के तौर पर जिम्मेदारी निभा रहे हैं.