छठ से पहले रिलीज हुआ 'नइहर के छठिया' भक्ति गीत, ब्यूटी पांडे की मीठी आवाज ने जीता दिल
Chhath Song Release: छठ के पावन पर्व से पहले नया भक्ति गीत नइहर के छठिया' रिलीज हुआ है, जिसे ब्यूटी पांडे ने अपनी मधुर आवाज़ में गाया है. इस गीत को यूट्यूब पर दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है.
जैसे-जैसे छठ का पावन पर्व नजदीक आ रहा है, वैसे-वैसे भोजपुरी संगीत की दुनिया में छठ के एक से बढ़कर एक गाने रिलीज हो रहे हैं. इसी क्रम में शनिवार को नया गीत 'नइहर के छठिया' रिलीज हुआ है.
ब्यूटी पांडे की मधुर आवाज़ ने जीता दिल
सूर्यदेव की पूजा से जुड़े इस महान उत्सव की तैयारी में लाखों सुनने वालो डूबे हैं, तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री भी पीछे नहीं है. स्पीड रिकॉर्ड भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर नया भक्ति गीत 'नइहर के छठिया' रिलीज किया गया है.
यह गीत न केवल छठ पूजा के गहन महत्व को इनग्रेव है, बल्कि फैमिली बांड की मिठास को भी रेशमी धागों से बुनता है.
अखिलेश कश्यप और अनिल भारती के बोल
इस भक्ति गीत को गायिका ब्यूटी पांडे ने अपनी मधुर आवाज में गाया है. बोल अखिलेश कश्यप और अनिल भारती ने दिए हैं. अनुराग राजा ने संगीत दिया है. वहीं, कंपोजर आदर्श सिंह ने गीत के हर स्वर को छठ के पर्व-भाव से जोड़ा है.
यूट्यूब चैनल 'स्पीड रिकॉर्ड्स भोजपुरी' के बैनर तले रिलीज गीत को काफी पसंद किया जा रहा है और लाखों व्यूज बटोर चुका है.
गीत की कहानी: पत्नी और ननिहाल से जुड़ी भावनाएं
गीत की कहानी ही इसका सबसे बड़ा अट्रैक्शन है. इसमें एक पत्नी अपने पति को छठ पूजा के महत्व के बारे में बताती है. 'नइहर के छठिया' शीर्षक से ही साफ झलकता है कि यह गीत महिला के ननिहाल से जुड़े भावों को छठ की भक्ति से पिरोता है. पत्नी कहती है कि छठी मैया की कृपा से जीवन के हर संकट का हल निकल आता है, चाहे वह फैमिली कलह हो या सुख-समृद्धि की कामना.
नदी किनारे अर्घ्य अर्पित करती महिलाएं और ठंडी सुबह की ओस में डूबे डोरी, गीत में दिखाए गए ये सीन दिल छू लेते हैं.
फैन को ये गाना काफी पसंद आ रहा है. वे कमेंट सेक्शन पर तरह-तरह की रिएक्शन दे रहे हैं. एक फैन ने कमेंट में लिखा, "यह गीत छठ की याद दिला गया, जैसे नइहर की मिट्टी की सोंधी खुशबू."
