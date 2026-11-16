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हिंदी न्यूज़मनोरंजनभोजपुरी सिनेमालाल साड़ी पहन घाट पहुंचीं अक्षरा सिंह, खेसारी लाल यादव ने सूरज को दिया अर्घ्य, सेलेब्स ने ऐसे मनाई छठ पूजा

लाल साड़ी पहन घाट पहुंचीं अक्षरा सिंह, खेसारी लाल यादव ने सूरज को दिया अर्घ्य, सेलेब्स ने ऐसे मनाई छठ पूजा

छठ पूजा का महापर्व आज 16 नवंबर को उगते सूरज को अर्घ्य देने के साथ संपन्न हो गया. अक्षरा सिंह से लेकर खेसारी लाल यादव तक कई सितारों ने खास अंदाज में छठ मनाई है.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 16 Nov 2026 09:58 AM (IST)
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छठ महापर्व की धूम आम लोगों के साथ भोजपुरी सितारों के बीच भी देखने को मिली. अक्षरा सिंह लाल साड़ी पहनकर घाट पहुंचीं, वहीं खेसारी लाल यादव ने अपनी पत्नी के साथ उगते सूरज को अर्घ्य दिया.

भोजपुरी सितारों ने पूरे भक्ति भाव के साथ छठ पूजा मनाई. इस दौरान सेलेब्स की कई खूबसूरत तस्वीरें और वीडियो भी सामने आए, जिनमें उनका पारंपरिक अंदाज देखने को मिला.

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अक्षरा सिंह पहुंचीं घाट
अक्षरा सिंह ने इंस्टाग्राम पर छठ पूजा की कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में वो लाल साड़ी पहने उगते सूरज को अर्घ्य देती नजर आ रही हैं. माथे पर सिंदूर लगाए एक्ट्रेस का ट्रेडिशनल लुक भी खूब पसंद किया जा रहा है.

 
 
 
 
 
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खेसारी लाल यादव ने पत्नी संग मनाई छठ
खेसारी लाल यादव ने भी अपने परिवार के साथ छठ महापर्व मनाया. एक्टर ने इंस्टाग्राम पर पत्नी और बेटे के साथ तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें उनकी पत्नी छठ पूजा की रस्में निभाते हुए उगते सूरज को अर्घ्य देती नजर आ रही हैं. इस दौरान पूरा परिवार पारंपरिक अंदाज में छठी मैया की भक्ति में डूबा दिखाई दिया.

मनोज तिवारी ने यूं मनाई छठ
एक्टर और सांसद मनोज तिवारी के घर भी छठ पूजा की रौनक देखने को मिली. उन्होंने अपनी पत्नी के साथ पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ ये पर्व मनाया. इस खास मौके पर मनोज तिवारी पीले रंग का कुर्ता पहने छठ घाट पहुंचे और पूजा की रस्मों में शामिल हुए. 

 

 

About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एबीपी लाइव में बतौर कंसल्टेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. वे मुख्य रूप से ओटीटी, फैशन और लाइफस्टाइल बीट पर ट्रेंडिंग व तथ्यपरक खबरें लिखती हैं. 
इसके साथ ही वे डिजिटल पॉडकास्ट कंटेंट को कवर करने में गहरी रुचि रखती हैं. पूर्व में एबीपी न्यूज़ में ही एक साल की संपादकीय इंटर्नशिप कर चुकीं मयूरी ने 
इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी, बरेली से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन (BJMC) किया है.
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Published at : 16 Nov 2026 09:46 AM (IST)
Tags :
Chhath 2026
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