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हिंदी न्यूज़मनोरंजनभोजपुरी सिनेमाछठ पूजा पर इन 5 गानों के बिना अधूरा है त्योहार का जश्न, प्लेलिस्ट में जरूर करें शामिल

छठ पूजा पर इन 5 गानों के बिना अधूरा है त्योहार का जश्न, प्लेलिस्ट में जरूर करें शामिल

छठ पूजा के मौके पर इन पारंपरिक गीतों को सुनकर आप भी त्योहार की रौनक और भक्ति में डूब सकते हैं. ये गाने आपके घर और पूजा के माहौल को खास बना देंगे.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 13 Nov 2026 09:05 PM (IST)
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छठ पूजा का त्योहार देशभर में बड़ी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है. खासतौर पर बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस पर्व की अलग ही रौनक देखने को मिलती है. इस साल छठ पूजा 13 नवंबर से 16 नवंबर तक मनाई जा रही है. चार दिनों तक चलने वाले इस महापर्व में छठी मईया और सूर्य देव की पूजा की जाती है.

इस दौरान घरों से लेकर घाटों तक छठ के पारंपरिक गीत सुनाई देते हैं. इन गानों के बिना छठ पूजा का माहौल अधूरा लगता है. ऐसे में अगर आप भी इस त्योहार पर भक्तिमय माहौल बनाना चाहते हैं, तो छठ के ये 5 मशहूर गाने अपनी प्लेलिस्ट में जरूर शामिल करें.

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'कांच ही बांस के बहंगिया'

छठ पूजा के सबसे लोकप्रिय और पारंपरिक गीतों में 'कांच ही बांस के बहंगिया' का नाम जरूर आता है. शारदा सिन्हा की सुरीली आवाज में गाया गया ये गाना छठ के मौके पर खूब सुनने को मिलता है. इस गीत में बांस से बनी बहंगी और उसमें रखे पूजा के सामान का जिक्र है. छठ घाटों पर इस गाने की धुन सुनते ही त्योहार का माहौल बन जाता है.

'केलवा के पात पर'

शारदा सिन्हा का गाया 'केलवा के पात पर' भी छठ पूजा के सबसे पसंदीदा गीतों में से एक है. इस गाने में छठी मईया की पूजा और व्रत से जुड़ी परंपराओं की झलक मिलती है. इसकी मधुर धुन और पारंपरिक बोल लोगों को अपनी संस्कृति से जोड़ते हैं. छठ के दौरान ये गाना घरों और पूजा घाटों पर खूब बजाया जाता है.

'पहिले-पहिल छठी मईया'

अगर आप छठ पूजा के लिए भक्तिमय गानों की तलाश में हैं, तो 'पहिले-पहिल छठी मईया' जरूर सुनें. अनुराधा पौडवाल की आवाज में ये गीत काफी पॉपुलर है. इस गाने में छठी मईया के प्रति भक्तों की श्रद्धा और आस्था को खूबसूरती से बयां किया गया है. खासतौर पर छठ का व्रत पहली बार रखने वाले लोगों के लिए भी ये गीत खास महत्व रखता है.

'उगिहे सुरुज देव'

छठ पूजा में सूर्य देव को अर्घ्य देने का विशेष महत्व होता है. ऐसे में 'उगिहे सुरुज देव' गीत के बिना छठ की प्लेलिस्ट पूरी नहीं होती. ये पारंपरिक छठ गीत उगते सूर्य की उपासना और उनसे सुख-समृद्धि की कामना को दर्शाता है. सुबह के अर्घ्य के समय इस तरह के गीत सुनने से पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है.

'हो दीनानाथ'

शारदा सिन्हा के लोकप्रिय छठ गीतों में 'हो दीनानाथ' भी शामिल है. इस गीत में भक्त सूर्य देव और छठी मईया से अपनी मनोकामनाएं पूरी करने की प्रार्थना करते हैं. इसकी भावपूर्ण धुन और पारंपरिक अंदाज इसे छठ पूजा के खास गीतों में शामिल करते हैं. छठ के चारों दिनों में इस गाने को सुनकर आप भी त्योहार की भक्ति और रौनक का आनंद ले सकते हैं.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 13 Nov 2026 09:05 PM (IST)
Tags :
Chhath Puja 2026
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