अक्षरा सिंह, रानी चटर्जी से आम्रपाली दुबे तक, छठ पर इन भोजपुरी एक्ट्रेसेस ने दी फैंस को बधाई
Chhath Mahaparv 2025: दिवाली के बाद अब छठ पूजा की शुभ शुरुआत हो चुकी है. लोकआस्था के महापर्व के इस मौके पर आइए जानते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री की किन एक्ट्रेसेस ने फैंस को शुभकामनाएं दी है. देखें लिस्ट
25 अक्टूबर से नहाए खाए के साथ छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है. इसमें आम आदमी के साथ कई सेलेब्स भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे. भोजपुरी इंडस्ट्री की तमाम बड़ी एक्ट्रेसेस भी छठी मैया की भक्ति में लीन नजर आ रही हैं. अक्षरा सिंह से लेकर रानी चटर्जी और भी कई बड़ी एक्ट्रेसेस ने फैंस को छठ महापर्व की शुभकामनाएं दी हैं. आइए जानते हैं इस लिस्ट में कौन–कौन हैं शामिल.
भोजपुरी इंडस्ट्री की एक्ट्रेसेस ने दी फैंस को बधाई
1. अक्षरा सिंह
छठ महापर्व के पहले दिन भोजपुरी इंडस्ट्री की क्वीन अक्षरा सिंह ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर करते हुए फैंस को महापर्व की शुभकामनाएं दी हैं. वीडियो शेयर करते हुए हसीना ने कैप्शन में लिखा कि, 'नहाय खाय छठ पूजा की आध्यात्मिक यात्रा की पहली सीढ़ी है. इस दिन व्रती मां छठी और सूर्य देव से आशीर्वाद मांगती हैं कि आने वाले चार दिनों तक वे नियम, भक्ति और शुद्धता बनाए रखें'. वीडियो में अक्षरा सिंह दाल की रखवाली और फिर नहाय खाय का प्रसाद बनाती भी नजर आ रही हैं.
इसके साथ ही हसीना ने आज अपनी इंस्टाग्राम के स्टोरीज सेक्शन में एक वीडियो शेयर किया जहां उन्हें पीली साड़ी पहन कर खरना पूजा का महा प्रसाद बनाते देखा जा सकता है. वीडियो शेयर करते हुए अक्षरा सिंह ने लिखा, 'खरना'. हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अक्षरा सिंह पूरे विधि-विधान से छठ पूजा करने वाली हैं.
2. काजल राघवानी
भोजपुरी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस काजल राघवानी ने भी अपने फैंस को छठ पूजा की शुभकामनाएं दी हैं. अभिनेत्री ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की जिसमे उन्हें बिल्कुल पारंपरिक अंदाज में देखा जा सकता है. सुर्ख लाल साड़ी और माथे पर पल्लू लिए उनका ये लुक काफी प्यारा लग रहा है. अपनी तस्वीरें शेयर करते हुए काजल राघवानी ने कैप्शन में लिखा कि, 'आप सभी को छठ के इस महापर्व की बहुत-बहुत शुभकामनाएं. जय छठी मैया सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें. सबको स्वस्थ रखें और हमेशा खुश रखें जय छठी मैया'.
3. रानी चटर्जी
अभिनेत्री रानी चटर्जी ने खास अंदाज में सभी को छठ की शुभकामनाएं दी हैं. आज हसीना ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इसमें एक्ट्रेस कल्पना पटवारी का गाना लिप सिंक करते नजर आ रही हैं. कैप्शन शेयर करते हुए उन्होंने फैंस को छठ पूजा की शुभकामनाएं दी हैं. साथ ही उन्होंने इस नए गाने 'छठ व्रत' के लिए आम्रपाली दुबे और दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ का भी आभार व्यक्त किया है. अदाकारा के इस रील पर फैंस का जबरदस्त रिएक्शन देखने को मिल रहा है. सभी को रानी ने का ये अंदाज बहुत पसंद आ रहा है.
4. आम्रपाली दुबे
भोजपुरी इंडस्ट्री में आम्रपाली दुबे का भी बड़ा नाम है. हर साल की तरह इस साल भी अभिनेत्री ने अपने फैंस को छठ महापर्व की शुभकामनाएं दी हैं. अदाकारा ने अपने को–एक्टर दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ संग अपने लेटेस्ट म्यूजिक वीडियो छठ व्रत के गाने के साथ एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में भोजपुरी इंडस्ट्री के ये दोनों सितारें ट्रेडीशनल अवतार में बेहद खूबसूरत नजर आ रहे हैं. पीली साड़ी और माथे पर सिंदूर लगाए हुए आम्रपाली बेहद हसीन नजर आ रही हैं. तो वहीं दूसरी ओर निरहुआ भी कुर्ता पजामा में बहुत हैंडसम लग रहे हैं. वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'जय छठी मैया'. अपने फेवरेट सेलेब्स को इस तरह साथ में देखते हुए फैंस भी तरह–तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.
5. निधि झा
पॉपुलर एक्ट्रेस निधि झा ने भी सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस को छठ महापर्व की शुभकामनाएं. अपनी मां के साथ तस्वीरें शेयर करते हुए उन्होंने फैंस को महापर्व की बधाईयां दी हैं. इस पिक्चर में हसीना अपनी मां के साथ सुर्ख लाल साड़ी में माथे पर सिंदूर लगाए बेहद खूबसूरत लग रही हैं.
कैप्शन शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि, 'कदुआ भात से होती है पूजा की शुरुआत, खरना के दिन खाते हैं खीर में गुड़ और भात, सांझ का अर्घ्य करता है जीवन में शुभ शुरूआत, सुबह के अर्घ्य के साथ पूरी हो आपकी हर मुराद'.
