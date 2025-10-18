हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनभोजपुरी सिनेमाChhath 2025: छठ पर्व से पहले रिलीज हुआ 'छठीया करेला जाईब नईहर' सॉन्ग, भक्ति और परंपरा का है खूबसूरत संगम

Chhath 2025: छठ पर्व से पहले रिलीज हुआ 'छठीया करेला जाईब नईहर' सॉन्ग, भक्ति और परंपरा का है खूबसूरत संगम

Chhath Song Released: अंकुश राजा ने छठ पर्व पर नया भक्ति गीत ‘छठीया करेला जाईब नईहर’ रिलीज किया है, जिसमें ट्रेडिशनल रीति-रिवाज और भक्ति भाव को खूबसूरती से दिखाया गया है.

By : आईएएनएस | Updated at : 18 Oct 2025 03:10 PM (IST)
Preferred Sources

छठ का पावन पर्व नजदीक आते ही उत्साह और भक्ति का माहौल चारों ओर छा गया है. इसी कड़ी में, भोजपुरी सिनेमा के लोकप्रिय अभिनेता और गायक अंकुश राजा ने अपने फैन के लिए एक खास तोहफा पेश किया है. शनिवार को उन्होंने नया छठ गीत 'छठीया करेला जाईब नईहर' रिलीज कर दिया है.

छठ पर्व पर अंकुश राजा का नया तोहफा
गाने को अंकुश ने अपने यूट्यूब चैनल पर ही रिलीज किया है, जो छठ पर्व की भावनाओं को खूबसूरती से दर्शाता है. अंकुश राजा ने इस गाने का एक क्लिप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया. इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, "गाना 'छठीया करेला जाईब नईहर' रिलीज हो गया है."

भक्ति और परंपरा का खूबसूरत संगम

उनके इस पोस्ट को फैन का खूब प्यार मिल रहा है. गाने में छठ पूजा की झलक साफ दिखती है, जहां ट्रेडिशनल रीति-रिवाजों और भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिलता है.

इस गाने को अंकुश राजा और सृष्टि भारती ने अपनी मधुर और सोलफुल आवाज में गाया है. गाने के बोल बोस रामपुरी ने लिखे हैं, जो छठ पर्व की महिमा और मायका की भावनाओं को सहजता से व्यक्त करते हैं. वहीं, संगीत विक्की वोक्स ने दिया है, जिन्होंने भक्ति और भोजपुरी संस्कृति को मॉडर्न धुनों के साथ पिरोया है.

वीडियो में दिखा छठ पूजा का असली रंग
गाने के वीडियो में छठ पूजा के दृश्यों को खूबसूरती से दिखाया गया है, जिसमें व्रत की तैयारियां, घाट की सजावट और भक्ति का उत्साह देखने को मिलता है. साथ ही, अंकुश राजा को स्टूडियो में गाते हुए दिखाया गया है.प्रशंसक इसे खूब पसंद कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर इसके बोल और संगीत की तारीफ भी कर रहे हैं.

 
 
 
 
 
अंकुश राजा का सफर: सिंगिंग से एक्टिंग तक
गायक अंकुश की बात करें तो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड सिंगर साल 2009 में पहला गाना 'नमन बा नव दुर्गा' से अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत की थी. सिंगिंग के बाद उन्होंने फिल्म 'मैं तेरा आशिक' से अभिनय की दुनिया में भी कदम रखा था. अंकुश अपने भाइयों के साथ काफी लोकप्रिय रहते हैं. उन्होंने 'पकड़ुआ बियाह' और 'ऐहा ससुरारी जीजा जी' जैसे कई हिट गाने दिए हैं.

 

Published at : 18 Oct 2025 03:10 PM (IST)
Tags :
Chhath Song Ankush Raja Chhathiya Karela Jaib Naihar
विश्व
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इंडिया
विश्व
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

विश्व
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इंडिया
विश्व
बॉलीवुड
महाराष्ट्र
जनरल नॉलेज
हेल्थ
ENT LIVE
ENT LIVE
ENT LIVE
ENT LIVE
ENT LIVE
