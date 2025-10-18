छठ का पावन पर्व नजदीक आते ही उत्साह और भक्ति का माहौल चारों ओर छा गया है. इसी कड़ी में, भोजपुरी सिनेमा के लोकप्रिय अभिनेता और गायक अंकुश राजा ने अपने फैन के लिए एक खास तोहफा पेश किया है. शनिवार को उन्होंने नया छठ गीत 'छठीया करेला जाईब नईहर' रिलीज कर दिया है.

छठ पर्व पर अंकुश राजा का नया तोहफा

गाने को अंकुश ने अपने यूट्यूब चैनल पर ही रिलीज किया है, जो छठ पर्व की भावनाओं को खूबसूरती से दर्शाता है. अंकुश राजा ने इस गाने का एक क्लिप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया. इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, "गाना 'छठीया करेला जाईब नईहर' रिलीज हो गया है."

भक्ति और परंपरा का खूबसूरत संगम

उनके इस पोस्ट को फैन का खूब प्यार मिल रहा है. गाने में छठ पूजा की झलक साफ दिखती है, जहां ट्रेडिशनल रीति-रिवाजों और भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिलता है.

इस गाने को अंकुश राजा और सृष्टि भारती ने अपनी मधुर और सोलफुल आवाज में गाया है. गाने के बोल बोस रामपुरी ने लिखे हैं, जो छठ पर्व की महिमा और मायका की भावनाओं को सहजता से व्यक्त करते हैं. वहीं, संगीत विक्की वोक्स ने दिया है, जिन्होंने भक्ति और भोजपुरी संस्कृति को मॉडर्न धुनों के साथ पिरोया है.

वीडियो में दिखा छठ पूजा का असली रंग

गाने के वीडियो में छठ पूजा के दृश्यों को खूबसूरती से दिखाया गया है, जिसमें व्रत की तैयारियां, घाट की सजावट और भक्ति का उत्साह देखने को मिलता है. साथ ही, अंकुश राजा को स्टूडियो में गाते हुए दिखाया गया है.प्रशंसक इसे खूब पसंद कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर इसके बोल और संगीत की तारीफ भी कर रहे हैं.