भोजपुरी के तमाम स्टार्स महापर्व छठ के रंग में रंग गए हैं और भक्ति में डूबे नजर आ रहे हैं. वहीं भोजपुरी के ये सेलेब्स सोशल मीडिया पर अपने छठ पर्व के जश्न की तस्वीरें भी फैंस के लिए शेयर कर रहे हैं. इन सबके बीच आम्रपाली दुबे ने भी छठ के लिए सज धज कर अपनी ऐसी तस्वीरें शेयर की हैं जिन्हें देखन के बाद लोग पूछ रहे हैं कि इनका पति कौन है?

आम्रपाली दुबे ने सुहागिन की तरह मनाया छठ

बता दें कि आम्रपाली दुबे ने अपने इंस्टा अकाउंट पर छठ के महापर्व का जश्न मनानते हुए अपनी कई तस्वीरें शेयर की हैं. फोटोज में भोजपुरी एक्ट्रेस बिल्कुल सुहागन की तरह सोलह-श्रृंगार किए हुए नजर आ रही हैं. उन्होंने त्य़ोहार के लिए खास पीली साड़ी पहनी हुई है. उन्होंने हाथों में चूड़ियां और नाक में नथ पहनी है. एक्ट्रेस सिंदूर भी लगाया हुआ है. इतना ही नहीं फोटोज में एक्ट्रेस के गले में मंगलसूत्र भी नजर आ रहा है. इन तस्वीरों में वे शादीशुदा महिला की तरह लग रही हैं. इन तस्वीरों को शेयर करते हुए आम्रपाली ने कैप्शन में फैंस को छठ पर्व की बधाई देते हुए लिखा है, “ सब कहु के “छठ पूजा” के अत्यंत शुभकामना एवं बधाई छठी मैया के कृपा हमेशा बनल रहो.जय छठी मैया”

View this post on Instagram A post shared by Aamrapali Usha Shailesh Dubey (@aamrapali1101)

यूजस पूछ रहे पति कौन हैं?

वहीं आम्रपाली के सुहागन की तरह छठ पर्व मनाने की तस्वीरें शेयर करने के बाद अब कई यूजर्स कमेंट कर पूछ रहे हैं कि इनका पति कौन है? एक यूजर ने लिखा, “ यार इनका पति कौन है.” एक अन्य ने लिखा, “ इन्होंने शादी कर ली है.” जबकि एक अन्य ने लिखा, “ मुझे पता है कि सिंदूर लगाना उनकी अपनी मर्ज़ी है. लेकिन कुछ रस्में सिर्फ़ अपनी तस्वीरों के लिए नहीं होनी चाहिए.”





गाने की हैं तस्वीरें

वैसे बता दें कि आम्रपाली ने जो छठ पर्व पर अपनी तस्वीरें शेयर की हैं वो उनके छठ के गाने की हैं. जिसमें वे निरहुआ के साथ नजर आ रही. अपने गाने की क्लिप शेयर करते हुए आम्रपाली ने कैप्शन में लिखा है, “जय छठी मैया, सभी को छठ पूजा की शुभकामनाएं. हमारे गाने को इतना प्यार दुलार देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद, इस ऑडियो पर आपकी रील्स की भी अपेक्षा रहेगी प्लीज पूरा गाना केवल आम्रपाली दुबे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देखें. लिंक बायो में है.”