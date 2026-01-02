पवन सिंह वैसे तो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं. लेकिन, पिछले दिनों लॉरेंल विश्नोई गैंग से मिली धमकी के बाद और ज्यादा लाइमलाइट में छा गए. उन्हें फोन करके सलमान खान के संग मंच शेयर ना करने की धमकी दी गई थी.अब एक्टर ने इन धमकियों के लिए नए घर में एंट्री कर ली है.

नए साल के मौके पर भोजपुरी फिल्मों के स्टार पवन सिंह ने लखनऊ में घर लिया है और अपने नए घर में शिफ्ट हो गए हैं. एक्टर को उनकी मां के साथ घर से बाहर निकलते हुए देखा गया. उसके साथ बाउंसर्स भी नजरस आए. गृह प्रवेश करने से पहले पवन सिंह ने अपनी मां के संग मंदिर में पूजा की, भगवान का आशीर्वाद लिया और फिर नए घर में एंट्री मारी.

पवन सिंह की इतनी है नेटवर्थ

आपको बता दें कि पवन सिंह के गांव आरा में भी उनका एक आलीशान घर है, जिसमें उनका पूरा परिवार रहता है. पवन सिंह के हलफनामे के अनुसार उनकी नेटवर्थ 16.75 करोड़ रुपये से ज्यादा है. वो बिहार के पॉपुलर सेलेब्स में से एक हैं. पवन सिंह के ज्यादातर गाने और फिल्में सुपरहिट हैं.

पवन सिंह नए साल में अपने परिवार के साथ बिहार से लखनऊ शिफ्ट हो गए हैं। नए साल पर मां के साथ मंदिर में पूजा अर्चना किए। pic.twitter.com/HgvPoTR1wq — छपरा जिला 🇮🇳 (@ChapraZila) January 2, 2026

मालूम हो पवन सिंह के पास मुंबई में भी चार फ्लैट है. उनकी संपत्तियों की लिस्ट के अनुसार सुशांत गोल्फ सिटी में एक आलीशान फ्लैट भी है. इतना ही नहीं उनके पास आरा और बिहार के पटना में भी प्रॉपर्टीज है. पवन सिंह ने 2014 में नीलम सिंह के संग पहली शादी की थी. लेकिन, 2015 में उनका निधन हो गया.

उसके बाद एक्टर ने 2018 में ज्योति सिंह के संग दूसरी शादी की. लेकिन, ये शादी भी ठीक-ठाक नहीं चली और कपल के बीच विवाद शुरू हो गया. पवन सिंह की दूसरी पत्नी भी अब उनसे अलग रह रही हैं. इतना ही नहीं दोनों के तलाक को लेकर भी कानूनी विवाद जारी है. अक्सर पवन सिंह और उनकी पत्नी एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाते नजर आते हैं.

