भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव इन दिनों खूब सुर्खियों में हैं. हाल ही उनकी नई फिल्म 'मेहरबान' का ट्रेलर रिलीज किया गया है, जिसमें खेसारी का एक्शन के साथ इमोशन से भरा अवतार देखने को मिल रहा है. जैसे ही ट्रेलर रिलीज किया गया, फैंस ने उनकी तारीफ करनी शुरू कर दी और जमकर प्यार बरसाया.

कैसा है ट्रेलर?

ट्रेलर में खेसारी एक नायक के किरदार में नजर आते हैं, जो अपने परिवार और सम्मान के लिए मुश्किलों का सामना करता है. त्याग और उनकी सुरक्षा के बीच खेसारी ने कई तानों को सहा. फिल्म का ट्रेलर इतना रोमांचक तरीके से बनाया गया है कि दर्शक इसकी जमकर तारीफ कर रहे है. हर फिल्म का खेसारी एक अलग किरदार में नजर आते है और इसमें भी उन्होंने फैंस को अपनी ओर खींच लिया है.

यूजर्स के कमेंट

ट्रेलर के रिलीज होने के बाद एक यूजर ने लिखा, 'बिना पुजारी के मंदिर और बिना खेसारी के भोजपुरी अधूरा है.' वहीं दूसरे ने लिखा, 'ट्रेलर इतना अच्छा है, फिल्म कितना अच्छा होगा. जियो शेर.' वहीं एक और ने लिखा, 'इसे कहते है असली सिनेमा का धमाका! लोग सिर्फ ट्रेंडिंग स्टार बोलते है, लेकिन खेसारी भैया जब भी आते है, ट्रेंड को अपने पीछे चलाकर लाते है.'





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खेसारी ने जताया आभार

फिल्म को लेकर खेसारी ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि 'मेहरबान मेरे करियर की उन फिल्मों में से है, जो मनोरंजन के साथ रिश्तों और भावनाओं की कहानी दिखाती है. फिल्म में हर किरदार अपने परिवार के लिए लड़ेगा और इस फिल्म को पूरी ईमानदारी के साथ बनाया गया है. मुझे भरोसा है कि ये आपको पसंद आएगा.'

फिल्म के बारे में

बता दें कि फिल्म का निर्माण संजय शर्मा और निर्देशक स्वर्गीय सुशील कुमार उपाध्याय ने किया हैं. इसे रोनिक फिल्म्स के बैनर तले बनाया जा रहा है, जिसमें खेसारी के साथ मेघाश्री और सपना चौहान लीड रोल में नजर आएंगी. इसके अलावा महेश आचार्य, प्रकाश जैस, सोनू पांडेय, राज मोर्या, दीपक सिन्हा, विनोद मिश्रा, श्रद्धा नवल, निशा तिवारी और सैकुत चटर्जी जैसे कलाकार भी इसका हिस्सा हैं.

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